Apple tích hợp AI mô tả cảnh vật cho người khiếm thị

Apple tích hợp Apple Intelligence trực tiếp vào VoiceOver thông qua tính năng Live Recognition và Image Explorer. Hệ thống cho phép người dùng nhấn nút Action trên iPhone rồi đặt câu hỏi bằng giọng nói về khung hình camera. AI sau đó phân tích môi trường xung quanh, trả lời vị trí vật thể, màu sắc quần áo, biển báo hoặc hướng đi phù hợp.

Trong video giới thiệu, một người dùng khiếm thị hỏi vị trí chiếc áo sơ mi trong phòng, thiết bị lập tức xác định chính xác vị trí đồ vật. Ở tình huống khác, iPhone nhận diện thang máy còn hoạt động và cảnh báo chiếc còn lại đang bảo trì. Điểm khác biệt nằm ở cách giao tiếp tự nhiên hơn trước. Người dùng không cần học câu lệnh cố định, chỉ cần nói theo thói quen giao tiếp thông thường.

Apple tích hợp AI vào VoiceOver. Ảnh: Apple

Bản cập nhật mới cũng mở rộng khả năng đọc hình ảnh trên toàn hệ thống. VoiceOver có thể mô tả hóa đơn, tài liệu scan, hồ sơ cá nhân hoặc nội dung ảnh chụp với độ chi tiết cao hơn. Apple đồng thời nâng cấp Trình đọc trợ năng nhằm xử lý văn bản dạng cột, bảng biểu hoặc tài liệu khoa học phức tạp. Người dùng có thể yêu cầu tóm tắt từng đoạn để theo dõi nhanh nội dung dài.

Không dừng ở người khiếm thị, Apple tiếp tục mở rộng trợ năng cho nhóm người hạn chế vận động. Tính năng Khẩu lệnh nay nhận diện linh hoạt hơn nhờ Apple Intelligence. Người dùng chỉ cần đọc tên thư mục hoặc tập tin muốn mở, thiết bị tự thực hiện thao tác thay cho các bước chạm màn hình. Hệ thống còn hiển thị đồ họa mô phỏng thao tác giúp quá trình điều khiển trực quan hơn.

Ứng dụng Kính lúp cũng chuyển sang cơ chế hỏi đáp bằng giọng nói tương tự hội thoại thực tế. Cách tiếp cận này cho thấy Apple đang biến AI thành lớp hỗ trợ nền thay vì công cụ trình diễn công nghệ. Trong bối cảnh nhiều hãng tập trung quảng bá chatbot đa năng, Apple chọn hướng đưa AI vào những tác vụ mang giá trị sử dụng rõ rệt hơn.

Theo kế hoạch, bộ tính năng trợ năng mới cùng công cụ tạo phụ đề thời gian thực cho video sẽ xuất hiện trên các hệ điều hành thế hệ tiếp theo công bố đầu tháng 6. Người dùng dự kiến tải về chính thức sau lễ ra mắt iPhone vào tháng 9.

Song song phần mềm, Apple cũng mở rộng dòng phụ kiện Hikawa Grip & Stand với ba màu mới. Sản phẩm hợp tác cùng nhà thiết kế Bailey Hikawa hướng tới hỗ trợ người khuyết tật cầm và sử dụng iPhone dễ dàng hơn. Động thái này nối tiếp chiến lược trợ năng Apple theo đuổi suốt 40 năm, gắn AI với trải nghiệm tiếp cận thực tế thay vì chỉ chạy theo xu hướng công nghệ ngắn hạn.