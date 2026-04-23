Apple tấn công thị trường máy tính giá rẻ bằng Mac Neo 299 USD

Apple đang chuẩn bị tấn công phân khúc máy tính bàn giá rẻ với sản phẩm Mac Neo, theo các nguồn tin trong ngành. Nếu đúng, đây là lần thứ hai liên tiếp Apple phá vỡ định kiến "chỉ bán hàng cao cấp" sau khi ra mắt MacBook Neo dưới 700 USD.

Apple đang áp sát thị trường máy tính để bàn giá rẻ

Mac Neo 299 USD nhắm vào thị trường giáo dục

Theo tin đồn, Mac Neo sẽ dùng chip A19 Pro và có giá 299 USD. Con số này thấp hơn nhiều so với Mac mini thế hệ hiện tại và đặt Apple vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với các máy tính bàn Windows phổ thông. Thị trường giáo dục là đích nhắm rõ ràng nhất.

Tại Mỹ, iPhone đã chiếm hơn 55% thị phần smartphone, tức là đại đa số học sinh và sinh viên đã quen thuộc với hệ sinh thái Apple. Một chiếc máy tính bàn 299 USD sẽ là lý do đủ thuyết phục để các trường học đầu tư đồng bộ thiết bị Apple thay vì chọn Chromebook hay máy Windows giá rẻ.

Chiến lược tái sử dụng chip cũ giúp Apple hạ giá sâu

Bí quyết giúp Apple có thể bán rẻ nằm ở chuỗi cung ứng chip. MacBook Neo dùng chip A18 Pro, vốn xuất hiện trên iPhone 16 Pro. Khi iPhone 17 ra đời, lượng chip A18 Pro dư thừa từ dây chuyền sản xuất iPhone trở thành nguyên liệu "gần như miễn phí" để Apple lắp vào laptop.

Chiến lược tương tự nhiều khả năng sẽ lặp lại với Mac Neo thông qua chip A19 Pro. Đây không phải lần đầu một hãng công nghệ tái dùng linh kiện thế hệ cũ để mở rộng danh mục sản phẩm, nhưng Apple thực hiện điều này với quy mô và tốc độ khiến đối thủ khó theo kịp.

Trong khi đó, thị trường laptop và máy tính Windows dưới 700 USD đang gặp khó. Thiếu hụt chip kéo dài đẩy chi phí sản xuất lên cao, khiến các nhà sản xuất phải chọn giữa tăng giá hoặc cắt giảm cấu hình. Khách hàng trong phân khúc này ngày càng không hài lòng với hiệu năng và trải nghiệm phần mềm. Apple xuất hiện đúng lúc thị trường mở ra khoảng trống.

Tất nhiên, Mac Neo chưa được Apple xác nhận. Nhưng MacBook Neo đã chứng minh Apple sẵn sàng thay đổi chiến lược giá khi điều kiện cho phép. Nếu Mac Neo thành hiện thực, cuộc chiến máy tính giá rẻ sẽ không còn là sân chơi riêng của Windows nữa.