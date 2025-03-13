Bát nháo 'cò' giấy phép hành nghề y, dược trên mạng xã hộiChuyển động số
|Bát nháo 'cò' giấy phép hành nghề y, dược trên mạng xã hội thời gian qua. Ngang nhiên quảng cáo cung ứng các dịch vụ làm giấy phép hoạt động về y tế trên TikTok, website, Facebook...
Theo đó, Sở Y tế phát hiện trang website, trang mạng xã hội đăng tải các nội dung quảng cáo dịch vụ làm giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề y dược. Các trang này sử dụng một số hình ảnh của Sở Y tế TP.HCM, cụ thể:
Tài khoản TikTok “dichvuyduoctphcm”, website và Facebook “dichvuyduoc.net”. Các trang nêu trên đều không phải của Sở Y tế TP.HCM. Theo đó, Sở đã chuyển thông tin này đến Công an TP.HCM để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm, hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ công đều được công khai trên cổng thông tin điện tử https://medinet.gov.vn/.
Người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính về y tế có thể nghiên cứu các nội dung quy định có liên quan và nộp hồ sơ tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ và có thể liên hệ đến Sở Y tế TP.HCM thông qua tổng đài số 1900.63.85.63 để được hỗ trợ.
Nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ “cò” giấy phép hoạt động về y tế có thể liên hệ đường dây nóng của Sở Y tế: 0989.401.155 để xử lý theo quy định. Theo Sở Y tế đây cũng là một cách hiệu quả để chấn chỉnh tình trạng bát nháo trên.
|Mới đây Công an TP.HCM cũng đã phát cảnh báo thủ đoạn mạo danh Thanh tra Sở Y tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận cuộc gọi điện thoại từ người lạ tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước, hay các cơ quan tư pháp, tố tụng hình sự… thông báo, mời làm việc.
Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số căn cước, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP...; không chuyển tiền cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.