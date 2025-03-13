Bát nháo 'cò' giấy phép hành nghề y, dược trên mạng xã hội thời gian qua. Ngang nhiên quảng cáo cung ứng các dịch vụ làm giấy phép hoạt động về y tế trên TikTok, website, Facebook...

Theo đó, Sở Y tế phát hiện trang website, trang mạng xã hội đăng tải các nội dung quảng cáo dịch vụ làm giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề y dược. Các trang này sử dụng một số hình ảnh của Sở Y tế TP.HCM, cụ thể:

Tài khoản TikTok “dichvuyduoctphcm”, website và Facebook “dichvuyduoc.net”. Các trang nêu trên đều không phải của Sở Y tế TP.HCM. Theo đó, Sở đã chuyển thông tin này đến Công an TP.HCM để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm, hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ công đều được công khai trên cổng thông tin điện tử https://medinet.gov.vn/.

Người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính về y tế có thể nghiên cứu các nội dung quy định có liên quan và nộp hồ sơ tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ và có thể liên hệ đến Sở Y tế TP.HCM thông qua tổng đài số 1900.63.85.63 để được hỗ trợ.

Nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ “cò” giấy phép hoạt động về y tế có thể liên hệ đường dây nóng của Sở Y tế: 0989.401.155 để xử lý theo quy định. Theo Sở Y tế đây cũng là một cách hiệu quả để chấn chỉnh tình trạng bát nháo trên.