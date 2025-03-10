Hồng Ân bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội sau sự kiện Bách Hoa bộ ngày 8/3.

Trần Thị Hồng Ân (hiện làm họa sĩ minh họa kiêm người mẫu tự do) Hồng Ân chia sẻ rằng cô biết sự kiện thông qua một người chị thân thiết. "Chị ấy khuyến khích tôi tham gia. Sau đó, tôi xem nhiều video và hình ảnh trên mạng xã hội của sự kiện ở Hà Nội trước đó. Quá mê, tôi quyết định đăng ký tham gia", Hồng Ân bộc bạch.

Cô gái đăng ký theo mẫu ứng tuyển trên mạng và được duyệt. Tuy nhiên, cô không hề biết mình sẽ diện bộ trang phục của hoàng hậu.

"Ban tổ chức chọn trang phục cho từng người mẫu. Sau khi nhận được đồ, tôi và các bạn tham gia được dặn dò cách đi đứng, biểu cảm trong quá trình tham gia diễu hành cổ phục.

Là một người mẫu, tôi không chỉ cần thể hiện vẻ đẹp của trang phục mà còn phải truyền tải được thần thái và phong thái của nhân vật lịch sử ấy. Đó là một trải nghiệm rất khó quên đối với tôi", Ân nói.

Hồng Ân cho biết nhiều lần tạo dáng trước gương để hóa thân tốt hơn - Ảnh NVCC

Trước sự kiện, Trần Thị Hồng Ân đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cô cố gắng đi ngủ sớm để có tinh thần sảng khoái và làn da mịn màng để trông giống… Nam Phương Hoàng hậu.

Cô còn xây dựng chế độ ăn uống đủ chất, chăm tập thể dục để đẹp từ trong ra ngoài. Chưa kể, Ân còn tập tạo dáng trước gương để "nhập vai" tốt hơn.

Dù nhiều lần tạo mẫu nhưng trong sự kiện lớn, Ân cho biết cô cũng rất bối rối. Ân chia sẻ rằng trong ảnh sẽ có một chàng trai đi bên trái luôn chỉnh hàng với cô.

"Anh Hà là người đi bên tay trái của tôi. Anh ấy cứ phải nhắc nhở và quan sát để đảm bảo tôi không đi quá nhanh. Vì thế, mọi người thấy anh ấy cứ nhìn tôi liên tục, thực ra là anh đang chỉnh hàng và nhắc tôi không đi quá vội.

Đây là lần đầu tôi tham gia một sự kiện lớn như vậy nên run lắm. Đến hiện tại, khi nhớ về lúc trình diễn trong sự kiện mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử hôm đó, tôi vẫn cảm thấy run nhưng vui vì hình ảnh của mình được nhiều người nhớ tới", Ân nói.

Với vẻ đẹp dịu dàng và thần thái cuốn hút khi diện bộ cổ phục, cô gái nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút không ít người dừng lại chụp ảnh. Họ khen cô có thần thái giống Nam Phương Hoàng hậu thời xưa.

Những nhận xét này khiến Ân thấy rất vui. Nhưng cô nghĩ rằng phần lớn sự chú ý đến từ không khí trang trọng của sự kiện và bộ trang phục đậm tính lịch sử. "Có lẽ chính những yếu tố đó đã khiến mọi người có cảm giác như vậy", cô nói.

Ân không khỏi bất ngờ vì không ngờ rằng hình ảnh của mình lại được chú ý đến vậy. Ảnh: NVCC

"Tôi hy vọng hình ảnh cổ phục nước nhà sẽ được lan tỏa để mọi người có thể hiểu và trân trọng hơn về giá trị lịch sử và văn hóa dân tộc. Đây là một cách để chúng ta gìn giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống. Đồng thời cũng là dịp để giới thiệu với bạn bè quốc tế về nền văn hóa phong phú của Việt Nam", Ân nói.

Hồng Ân tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa tại Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM. Cô hiện cũng là người mẫu cho các dự án như áo Nhật Bình, áo dài, cổ phục… Ân chia sẻ rằng cô rất yêu mến cổ phục và luôn mong muốn góp phần lan tỏa vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam.

Ân hy vọng các dự án này sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, giúp họ nhận thức được giá trị văn hóa dân tộc và cùng nhau đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam vươn xa ra thế giới.