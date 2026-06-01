Kết luận thanh tra BHXH mới nhất tại bệnh viện Thái Thượng Hoàng

Theo Kết luận thanh tra số 33/KL-TTr của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty CP TTH Group, Chi nhánh Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng tại Nghệ An có vi phạm trong việc tham gia, đóng BHXH, BHTN và BHYT cho người lao động.

Kết luận thanh tra được ban hành ngày 31/5/2025 sau quá trình thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm tại doanh nghiệp này. Theo hồ sơ thanh tra, chi nhánh hoạt động tại số 28 đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, trực thuộc Công ty CP TTH Group.

Tại thời điểm thanh tra, đơn vị sử dụng 290 lao động. Trong đó, 262 lao động đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc, còn 28 lao động chưa thuộc diện tham gia do đang thử việc hoặc học nghề. Tuy nhiên, cơ quan thanh tra xác định doanh nghiệp chưa đăng ký đầy đủ thời gian tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho 7 người lao động thuộc diện bắt buộc tham gia.

Số tiền phải truy đóng đối với nhóm lao động này, chưa bao gồm lãi, là hơn 35,2 triệu đồng. Ngoài ra, trong năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp còn đóng thiếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHTN, BHYT cho 90 người lao động với số tiền phải truy đóng hơn 264 triệu đồng, chưa bao gồm tiền lãi.

Với tầm nhìn đến năm 2040, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng đặt mục tiêu trở thành bệnh viện chuyên khoa hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ.

Theo kết luận thanh tra, mức lương làm căn cứ đóng BHXH tại chi nhánh dao động từ 4,41 triệu đồng đến 6,9 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, thu nhập bình quân của người lao động tại đơn vị đạt hơn 14,6 triệu đồng/tháng, còn mức tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH chỉ khoảng 4,84 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 33% thu nhập bình quân.

Thanh tra BHXH Việt Nam kết luận chi nhánh đã vi phạm quy định tại Điều 2 Luật BHXH, khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Điều 43 Luật Việc làm do chưa đăng ký đầy đủ thời gian tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đóng thiếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHTN, BHYT, chưa đúng quy định của Luật BHXH và các thông tư hướng dẫn hiện hành.

Dù vậy, cơ quan thanh tra ghi nhận tại thời điểm lập biên bản làm việc, chi nhánh không chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT. Đơn vị cũng đã lập hồ sơ đề nghị truy đóng và nộp số tiền phải đóng đối với các trường hợp vi phạm nêu trên.

Theo kết luận thanh tra, mức lương làm căn cứ đóng BHXH tại chi nhánh dao động từ 4,41 triệu đồng đến 6,9 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, thu nhập bình quân của người lao động tại đơn vị đạt hơn 14,6 triệu đồng/tháng, còn mức tiền lương bình quân làm căn cứ đóng BHXH chỉ khoảng 4,84 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 33% thu nhập bình quân.

Thanh tra BHXH Việt Nam yêu cầu Công ty CP TTH Group, Chi nhánh Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT và việc làm. Đồng thời, doanh nghiệp phải thường xuyên rà soát đối tượng đóng, mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu đơn vị xây dựng lộ trình tăng mức đóng BHXH, BHTN, BHYT phù hợp với cơ cấu thu nhập thực tế của người lao động, nhất là nhóm đang có mức tiền lương làm căn cứ đóng thấp hơn mặt bằng chung của công ty.

Theo quy định, chi nhánh phải niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc trong thời gian ít nhất 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị thanh tra về BHXH Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận kết luận.