Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và triển lãm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám – Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076–2026), vừa qua, tại cơ sở Saint-Charles, Đại học Montpellier Paul-Valéry (thành phố Montpellier - Cộng hòa Pháp), Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám phối hợp với trường Đại học Paul-Valéry Montpellier 3 tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Văn hóa và Di sản trong quan hệ Pháp – Việt, từ thế kỷ XIX đến nay”, Đại học Paul-Valéry Montpellier 3.

Tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Văn hóa và Di sản trong quan hệ Pháp-Việt, từ thế kỷ XIX đến nay”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026), hướng tới quảng bá giá trị di sản văn hóa Việt Nam và tăng cường giao lưu học thuật giữa Việt Nam với Pháp.

Di sản văn hóa thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Pháp

Tham dự chương trình, về phía Việt Nam có Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng đoàn công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Phía Pháp có Giáo sư Pierre Journoud, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hoa, Tiến sĩ Hélène Defleur cùng đông đảo nghiên cứu sinh, sinh viên và công chúng yêu thích lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Tọa đàm quy tụ các nhà nghiên cứu, học giả hai nước nhằm nhìn lại quá trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Pháp, đồng thời chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới về bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh hợp tác quốc tế.

Từ trường hợp di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu trình bày quá trình hình thành, phát triển cũng như vai trò của di tích trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp. Theo ông, những thành quả đạt được trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản hơn một thế kỷ qua phản ánh sự đồng hành bền bỉ giữa các nhà khoa học, kiến trúc sư và chuyên gia hai nước.

Phát biểu tại tọa đàm, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh: "Quan hệ Việt - Pháp trong lĩnh vực di sản là hành trình hợp tác bền bỉ qua nhiều thế hệ. Di sản đã trở thành cầu nối của tri thức, sự thấu hiểu và hợp tác giữa hai dân tộc. Trường hợp Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho thấy khi di sản được tiếp cận bằng tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, những giá trị của quá khứ sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong bối cảnh đương đại."

Bên cạnh tham luận của các nhà nghiên cứu Việt Nam, tọa đàm còn giới thiệu nhiều công trình nghiên cứu của các học giả trẻ Pháp về vai trò của văn hóa và hợp tác di sản trong quan hệ Pháp - Việt từ thời kỳ thuộc địa đến nay.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các nội dung tập trung vào tính xuyên văn hóa trong bảo tồn di sản tại Việt Nam, tiến trình đối thoại văn hóa giai đoạn 1976-1997, sự đổi mới của hệ thống bảo tàng Việt Nam thời kỳ hậu thuộc địa và nhận thức của người Việt Nam đối với ngôn ngữ, văn hóa Pháp.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, Giáo sư Pierre Journoud cho rằng tọa đàm đã làm nổi bật vai trò của di sản văn hóa trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp, đồng thời mở ra nhiều triển vọng hợp tác trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Theo Giáo sư Pierre Journoud, việc chương trình DU "Tremplin pour le Vietnam" lựa chọn hình ảnh cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm biểu trưng cũng khẳng định giá trị biểu tượng của di tích như một không gian của tri thức, đối thoại, hợp tác và sáng tạo trong quan hệ văn hóa giữa hai quốc gia.

Triển lãm giới thiệu Quốc Tử Giám tới công chúng Pháp

Sau tọa đàm, các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề "Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026)" được tổ chức tại khu vườn mùa đông của cơ sở Saint-Charles thuộc Đại học Montpellier Paul-Valéry.a

Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và các nội dung giới thiệu chuyên sâu, triển lãm mang đến cho công chúng Pháp cái nhìn toàn diện về lịch sử hình thành, phát triển cùng những giá trị nổi bật của Quốc Tử Giám - di sản giáo dục tiêu biểu của Việt Nam.

Các đại biểu đã tham quan triển lãm chuyên đề “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026)” được tổ chức tại khu vườn mùa đông của cơ sở Saint-Charles.

Đáng chú ý, không gian trưng bày là nơi từng đào tạo nhiều trí thức Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa, trong đó có những nhân vật sau này đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền của nước Việt Nam độc lập dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Ban Tổ chức, triển lãm không chỉ góp phần quảng bá di sản giáo dục tiêu biểu của Việt Nam tới công chúng Pháp mà còn tạo thêm cơ hội thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.

Thông qua chuỗi hoạt động tọa đàm và triển lãm, hình ảnh Quốc Tử Giám - biểu tượng của truyền thống hiếu học và giáo dục Việt Nam - tiếp tục được lan tỏa tới bạn bè quốc tế, góp phần khẳng định vai trò của di sản văn hóa như một cầu nối tri thức và hợp tác giữa hai quốc gia.