Xuyên Tết thi công sửa chữa thiết bị tại TBA 500kV Vĩnh Tân

Ông Đinh Văn Cường - Phó Giám đốc PTC3

PV: Xin ông cho biết vì sao thời điểm đúng dịp Tết Nguyên đán 2023, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) phối hợp với Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) sửa chữa thay thế thiết bị tại Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân?

Ông Đinh Văn Cường: Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia, là điểm nút truyền tải công suất từ cụm các NMNĐ thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân cũng như giải tỏa công suất từ các nguồn năng lượng tái tạo khu vực các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận đồng thời tạo liên kết lưới 220kV với 500kV trong khu vực.

Vào dịp Tết Nguyên Đán 2023 nói riêng cũng như chuỗi các ngày nghỉ lễ lớn trong năm, nhu cầu phụ tải thường xuống thấp nên thuận lợi trong việc cắt điện để thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Theo đó, để Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục, đảm bảo quyền lợi nguồn điện năng lượng tái tạo trong khu vực, PTC3 đã phối hợp với NPTS tổ chức công tác thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị ngay cả trong thời điểm Tết đến xuân về với sự đồng lòng và quyết tâm cao nhất. Việc thay thế biến dòng để nâng cao năng lực truyền tải điện tại trạm biến áp, sẵn sàng vận hành mang tải cao từ mùa khô năm 2023.

PV: Gác lại việc riêng để thực hiện nhiệm vụ chính trị xuyên Tết, sứ mệnh “truyền niềm tin” một lần nữa đã được PTC3 khẳng định tại công trình này thưa ông?

Ông Đinh Văn Cường: Đúng vậy! Lãnh đạo, nhân viên người lao động PTC3, NPTS cũng như các đơn vị liên quan đã rất nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thành giai đoạn 01 công tác thay thế, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị tại TBA 500kV Vĩnh Tân trong ngày 23/01/2023 để những cán bộ công nhân viên trực tiếp thi công tại công trường có thời gian về sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết còn lại. Việc tập trung thi công, sửa chữa trong những ngày Tết đã thể hiện được ý thức trách nhiệm, sứ mệnh “truyền niềm tin” của đội ngũ cán bộ, nhân viên PTC3, NPTS nói riêng, người lính truyền tải điện nói chung trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho đất nước.

Đặc biệt sẵn sàng để giải tỏa hết công suất các nguồn điện, trong đó có cả nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực để đáp ứng điện cho mùa khô tới. Qua đó, thể hiện được sự hỗ trợ, phối hợp rất tốt và chặt chẽ trong công tác quản lý vận hành luới điện giữa PTC3 và các chủ đầu tư nguồn điện trên địa bàn. Trong quá trình vận hành, PTC3 thường xuyên trao đổi, chia sẻ với chủ đầu tư nguồn điện, nguồn năng lượng tái tạo để họ cùng hiểu, chia sẻ với những khó khăn của ngành Điện.

Thi công thay thế thiết bị Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân

PV: Xin ông có thể chia sẻ đâu là những khó khăn trong việc thi công sữa chữa xuyên Tết? Đơn vị xây dựng biện pháp tổ chức thi công như thế nào để đảm bảo rút ngắn thời gian sữa chữa, đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng công trường?

Ông Đinh Văn Cường: Những ngày cuối năm là dịp mỗi người đều mong muốn được quây quần, đoàn viên bên người thân để cùng gia đình đón năm mới. Tuy vậy với đặc thù của ngành Truyền tải điện là đảm bảo truyền tải điện an toàn liên tục, thông suốt, vì thế cùng với sự quan tâm, động viên của lãnh đạo các cấp đặc biệt vượt lên trên tất cả là tinh thần trách nhiệm với công việc, yêu nghề của mỗi cán bộ công nhân viên đã giúp cho cán bộ công nhân viên PTC3, NPTS luôn sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn về không gian và thời gian để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể.

Để rút ngắn thời gian sữa chữa, đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng thi công, PTC3 đã phối hợp rất chặt chẽ với NPTS, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các đơn vị liên quan trong công tác khảo sát hiện trường, lập phương án thi công, phương án đóng điện. Ngoài ra, lãnh đạo PTC3, NPTS, Truyền tải điện Bình Thuận thường xuyên có mặt tại hiện trường để điều hành, chỉ đạo công tác thi công một cách linh hoạt, khẩn trương, đảm bảo an toàn, chất lượng công việc cao nhất. Theo kế hoạch công trường thi công từ 20/1 đến hết ngày 23/1/2022. Tuy nhiên, với việc xây dựng kế hoạch hợp lý, sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trên công trường, dự án đã hoàn thành vượt tiến độ gần 1 ngày so với kế hoạch đề ra.

Thi công thay thế thiết bị Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân

PV: Thi công dịp Tết này PTC3, NPTS và công đoàn các cấp đã quan tâm động viên người lao động như thế nào để anh em trên công trường cảm thấy ấm áp?

Ông Đinh Văn Cường: Trong không khí mọi người tấp nập chuẩn bị đón Tết Nguyên đán thì tập thể cán bộ công nhân viên PTC3 cũng với NPTS đã nỗ lực ngày đêm thi công sửa chữa thiết bị tại TBA 500kV Vĩnh Tân. Hiểu được tâm tư cũng như những khó khăn của CBCNV đang phải thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo và công đoàn PTC3 và Truyền tải điện Bình Thuận đã có mặt chỉ đạo và đồng hành, động viên lực lượng thi công trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công đoàn Truyền tải điện Bình Thuận đã phối hợp với Đội Truyền tải điện Bắc Bình chuẩn bị cơm nước tại chỗ cho hơn 50 cán bộ công nhân viên, qua đó thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn và lãnh đạo đối với người lao động, tiếp thêm động lực cho đoàn viên, người lao động không ngừng nổ lực phấn đấu cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

PV: Xin cảm ơn ông!