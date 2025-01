Talking Tom & Friends - Game Mobile huyền thoại vừa đạt kỷ lục Guinness thế giới

Kể từ khi ra mắt, Talking Tom & Friends đã gặt hái vô số thành công đáng nể. Talking Tom & Friends không chỉ là một tựa game mobile quen thuộc với hầu hết người chơi trên toàn cầu mà còn là biểu tượng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Từ những ngày đầu ra mắt vào năm 2010 với tựa game Talking Tom Cat, loạt game này đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một phần không thể thiếu trong làng game di động toàn cầu.

Series này đã có hơn 20 tựa game khác nhau, thu về hơn 24 tỷ lượt tải trên toàn thế giới. Không chỉ dừng lại ở game, Talking Tom & Friends còn mở rộng sang lĩnh vực truyền hình và nội dung số, với 109 triệu lượt đăng ký trên các kênh YouTube và loạt phim hoạt hình của họ đã đạt tới hơn 12 tỷ lượt xem.

Mới đây, Talking Tom & Friends đã chính thức được vinh danh trong sách Guinness World Records: Gamer’s Edition 2025 với hai kỷ lục Guinness cực kỳ ấn tượng. Đầu tiên, loạt game này đã trở thành game nuôi thú ảo (Virtual Pet) phổ biến nhất. Bên cạnh đó, trailer của Talking Tom & Friends cũng đạt lượt xem nhiều nhất trong số các game mobile.

Điều này chứng minh cho sự phát triển không ngừng và sự yêu thích bền bỉ mà cộng đồng game thủ toàn cầu dành cho thương hiệu này. Với việc trở thành IP di động được tải xuống nhiều nhất vào năm 2022, Outfit7 – nhà phát triển của series – đã khẳng định sự thành công vượt bậc trong thế giới game di động.

Không chỉ đơn thuần dựa vào sự phổ biến tự nhiên, Outfit7 còn rất tích cực tổ chức các sự kiện quảng bá để giữ vững sức hút của các trò chơi trong series. Vào tháng 7 vừa qua, họ đã tổ chức sự kiện Summer of Sports theo chủ đề Thế vận hội Paris 2024 cho hai tựa game nổi bật là My Talking Tom 2 và Talking Tom Gold Run. Gần đây, My Talking Hank: Islands cũng đã trở thành hiện tượng khi đạt hơn 10 triệu lượt tải chỉ trong vòng một tuần sau khi ra mắt.

Nhờ những thành tựu đáng kinh ngạc và sự đầu tư không ngừng vào việc phát triển và quảng bá, Talking Tom & Friends đã khẳng định vị thế của mình không chỉ là một series game mobile nổi tiếng mà còn là biểu tượng toàn cầu. Với hai kỷ lục Guinness Thế Giới, tương lai của series này hứa hẹn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.