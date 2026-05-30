Tích hợp mã QR, mẫu thẻ nhà báo mới thúc đẩy số hóa quản lý báo chí

Tích hợp mã QR, mẫu thẻ nhà báo mới thúc đẩy số hóa quản lý báo chíĐổi mới sáng tạo
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Theo đó, khi quét mã QR, cơ quan chức năng hoặc đơn vị liên quan có thể kiểm tra nhanh các thông tin như họ tên nhà báo, cơ quan công tác, số thẻ và tình trạng hiệu lực của thẻ. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa công tác quản lý báo chí, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng sử dụng thẻ giả hoặc thẻ hết hạn.
Về thiết kế, mẫu thẻ mới có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại và mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Mặt trước sử dụng nền vàng, nổi bật với hình hoa sen và họa tiết trống đồng, trong khi mặt sau nền đỏ kết hợp Quốc huy cùng các chi tiết nhận diện đặc trưng. Thẻ cũng được chuẩn hóa theo kích thước quốc tế ISO CR80, sử dụng chất liệu nhựa PVC với độ dày 0,76 mm.
Ngoài ra, các thông tin trên thẻ được trình bày song ngữ Việt - Anh rõ ràng hơn nhằm đáp ứng yêu cầu tác nghiệp trong môi trường quốc tế. Hệ thống số thẻ mới gồm 9 chữ số được cấp ngẫu nhiên bằng phần mềm quản lý thay cho phương thức quản lý thiên về thủ công trước đây.
Việc ban hành mẫu thẻ nhà báo mới không chỉ mang ý nghĩa thay đổi về hình thức mà còn cho thấy xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, hướng tới quản lý hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.
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I. Mẫu thẻ nhà báo
II. Kích thước, chất liệu và hình thức
III. Quy định về thông tin trên thẻ nhà báo
1. Họ và tên: Ghi họ và tên của nhà báo bằng chữ in hoa, theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ.