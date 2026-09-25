Bộ Khoa học và Công nghệ vượt các chỉ tiêu đề ra trong công tác cải cách thủ tục hành chính quý III/2026, đẩy mạnh số hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục và kết nối, chia sẻ dữ liệu. (Ảnh minh họa)

Theo Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2026, tính đến ngày 15/6/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành phân cấp, phân quyền giải quyết 99 thủ tục hành chính, vượt 26 thủ tục so với chỉ tiêu đề xuất là 73 thủ tục. Số thủ tục được bãi bỏ đạt 121/120, vượt 1 thủ tục so với mục tiêu.

Đáng chú ý, kết quả cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục đạt 4.150 ngày, vượt chỉ tiêu 4.126 ngày. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính giảm gần 62 tỷ đồng, cao hơn khoảng 32,5 tỷ đồng so với mục tiêu đề ra. Bộ cũng đã bãi bỏ 193 điều kiện kinh doanh, vượt 2 điều kiện so với chỉ tiêu 191.

Trong quý III, Bộ đã đánh giá tác động đối với 25 thủ tục hành chính; thẩm định 7 thủ tục trong 4 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Có 106 thủ tục hành chính được ban hành, gồm 30 thủ tục mới, 44 thủ tục sửa đổi, bổ sung và 32 thủ tục bị bãi bỏ.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tiếp tục được thực hiện. Trong kỳ, Bộ tiếp nhận 87 phản ánh, kiến nghị, gồm 80 phản ánh mới và 7 phản ánh chuyển từ kỳ trước. Toàn bộ 87 phản ánh, kiến nghị đã được xử lý và công khai; không còn phản ánh đang xử lý hoặc quá hạn.

Về số hóa quy trình, Bộ đã hoàn thành công bố, tái cấu trúc quy trình, cấu hình điện tử và khai thác dữ liệu đối với 130/130 thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, đạt tỷ lệ 100%. Đối với 15 thủ tục hành chính ngoài phạm vi nghị quyết có thành phần hồ sơ có khả năng thay thế bằng dữ liệu, Bộ đã rà soát, trong đó 8 thủ tục được bãi bỏ, 7 thủ tục còn lại thống nhất sử dụng dữ liệu thay thế thành phần hồ sơ theo đề xuất của Bộ Công an.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ đã kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ cũng đã hoàn thành kết nối kỹ thuật với 7/9 cơ sở dữ liệu được quy định tại Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP; hai cơ sở dữ liệu còn lại đang tiếp tục được phối hợp triển khai.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định tiếp tục thực hiện các phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm gắn kết chặt chẽ cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số.