Gaming

PlayStation mất 3 năm để đạt doanh thu 300 triệu USD từ mảng PC

Thành Biên

Thành Biên

09:24 | 04/04/2026
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Việc mở rộng phát hành game sang PC từng được xem là bước đi chiến lược của PlayStation nhằm tận dụng tệp người dùng rộng lớn ngoài hệ console. Tuy nhiên, các dữ liệu mới được tiết lộ từ nội bộ cho thấy hiệu quả tài chính của hướng đi này chưa đạt kỳ vọng.
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Tăng trưởng từ con số nhanh, nhưng chưa đủ thuyết phục

Thông tin đáng chú ý về hiệu quả tài chính của PlayStation xuất phát từ Jerry Liu, cựu Quản lý Hoạch định và Phân tích PC của PlayStation trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2023. Trên hồ sơ LinkedIn cá nhân, ông cho biết đã góp phần đưa doanh thu ròng của mảng PC từ mức 0 USD lên 300 triệu USD trong vòng ba năm.

Vai trò của Jerry Liu là phụ trách cung cấp dữ liệu và các phân tích chuyên sâu nhằm hỗ trợ ban lãnh đạo đưa ra quyết định. Trong suốt quá trình làm việc cho PlayStation, một trong những đóng góp đáng kể của Jerry Liu là việc đề xuất chiến lược định giá “mạnh tay” hơn, giúp doanh thu gộp của bộ phận tăng thêm 25%.

Phải mất đến 3 năm, PlayStation mới đạt được doanh thu 300 triệu USD từ mảng PC
Phải mất đến 3 năm, PlayStation mới đạt được doanh thu 300 triệu USD từ mảng PC

Đồng thời, ông cũng tiến hành rà soát danh mục game của PlayStation để xác định các sản phẩm có tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả, từ đó đưa lên nền tảng PC nhằm mở rộng nguồn thu.

Nhìn ở góc độ tăng trưởng, việc xây dựng một mảng kinh doanh mới từ con số 0 và đạt 300 triệu USD sau ba năm là kết quả không nhỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành game toàn cầu có quy mô hàng trăm tỷ USD, con số này vẫn được đánh giá là khiêm tốn, đặc biệt với một thương hiệu lớn như PlayStation.

Thành công về thương hiệu, nhưng tồn tại khoảng cách lớn giữa PC và console

Sự khác biệt rõ nét nhất nằm ở tốc độ tạo doanh thu giữa PC và console. Theo các dữ liệu được công bố, doanh thu phần mềm trên các hệ máy PlayStation 4 và PlayStation 5 có thể đạt mốc 300 triệu USD chỉ trong một năm. Điều này cho thấy mảng PC mất thời gian gấp ba lần để đạt cùng mức doanh thu.

Không chỉ chậm hơn về tốc độ, hiệu quả lợi nhuận của PC cũng tỏ ra thiếu hiệu quả. Khi phát hành game trên các nền tảng phân phối như Steam, Sony phải chia sẻ một phần doanh thu cho bên thứ ba. Điều này khiến doanh thu thuần, khoản thực nhận sau khi trừ chi phí nền tảng thấp hơn đáng kể so với doanh thu gộp.

Báo cáo về doanh thu của PlayStation cho thấy sự chênh lệch lớn giữa PC và console
Báo cáo về doanh thu của PlayStation cho thấy sự chênh lệch lớn giữa PC và console

Thực tế cho thấy, trong năm tài chính 2022, doanh thu thuần từ PC đạt khoảng 250 triệu USD, nhưng doanh thu gộp có thể lên tới hơn 500 triệu USD. Sự chênh lệch lớn này phản ánh chi phí phân phối và tỷ lệ chia sẻ doanh thu là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận cuối cùng của Sony.

Trong khi đó, hệ sinh thái console cho phép hãng kiểm soát gần như toàn bộ chuỗi giá trị, từ phần cứng, phần mềm đến nền tảng phân phối. Điều này giúp tối ưu hóa lợi nhuận và duy trì giá trị độc quyền cho các thương hiệu game lớn.

Trong khoảng 5–6 năm qua, Sony đã đưa hàng loạt tựa game đình đám lên PC, bao gồm God of War, Spider-Man, Horizon hay Returnal. Các sản phẩm này nhìn chung nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng game thủ và đạt doanh số ổn định.

Thành công về thương hiệu, nhưng PlayStation vẫn chưa bùng nổ về lượng người chơi
Thành công về thương hiệu, nhưng PlayStation vẫn chưa bùng nổ về lượng người chơi

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ người chơi trên PC của các tựa game PlayStation vẫn ở mức thấp so với kỳ vọng. Phần lớn doanh thu và lượng người chơi vẫn tập trung trên hệ console, nơi các tựa game này thường được phát hành trước và giữ vai trò độc quyền trong một khoảng thời gian.

Điều này phản ánh một thực tế: dù PC là thị trường rộng lớn, nhưng không phải mọi tựa game đều có thể tái lập thành công như trên console. Sự khác biệt về thói quen người chơi, mức độ cạnh tranh và mô hình kinh doanh khiến việc chuyển đổi nền tảng không đơn giản chỉ là “mang game sang nơi khác để bán”.

Dấu hiệu điều chỉnh chiến lược để tạn dụng triệt để tiềm năng của nền tảng PC

Trong bối cảnh hiệu quả tài chính chưa đạt kỳ vọng, nhiều nguồn tin cho rằng Sony đang cân nhắc giảm ưu tiên phát hành game lên PC, đặc biệt là các tựa game chơi đơn (single-player) do chính hãng phát triển.

Một số kế hoạch phát hành trên nền tảng PC được cho là đã bị thay đổi hoặc hủy bỏ. Đáng chú ý, thông tin về việc đưa một số tựa game mới lên Steam không còn xuất hiện như trước, cho thấy khả năng Sony đang rà soát lại chiến lược phân phối.

Nguyên nhân chính được cho là liên quan đến bài toán lợi nhuận và giá trị thương hiệu. Khi phát hành trên PC, Sony không chỉ phải chia sẻ doanh thu mà còn có nguy cơ làm giảm sức hấp dẫn độc quyền của hệ máy PlayStation, yếu tố vốn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút người dùng mua console.

Sự hạn chế về doanh thu đòi hỏi PlayStation phải điều chỉnh để để tạn dụng triệt để tiềm năng của nền tảng PC
Sự hạn chế về doanh thu đòi hỏi PlayStation phải điều chỉnh để để tạn dụng triệt để tiềm năng của nền tảng PC

Trong khi đó, việc giữ các tựa game “bom tấn” ở lại hệ máy riêng giúp Sony duy trì lợi thế cạnh tranh và củng cố hệ sinh thái. Đây là chiến lược đã chứng minh hiệu quả trong nhiều năm qua, đặc biệt với các thương hiệu first-party.

Dù đối mặt với nhiều thách thức, không thể phủ nhận rằng PC vẫn là một thị trường lớn với hàng trăm triệu người chơi trên toàn cầu. Việc đưa game lên PC giúp Sony mở rộng độ phủ thương hiệu, tiếp cận nhóm người dùng mới và kéo dài vòng đời sản phẩm.

Tuy nhiên, các dữ liệu hiện tại cho thấy việc phát hành đại trà có thể không phải lựa chọn tối ưu. Thay vào đó, Sony có thể chuyển sang chiến lược chọn lọc, chỉ đưa một số tựa game phù hợp lên PC, hoặc áp dụng mô hình phát hành có độ trễ dài hơn so với console.

Cách tiếp cận này cho phép hãng vừa tận dụng được thị trường PC, vừa bảo toàn giá trị độc quyền của hệ máy PlayStation. Đồng thời, việc tối ưu chi phí và lựa chọn nền tảng phân phối phù hợp cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện biên lợi nhuận.

Doanh thu chênh lệch đặt ra cho PlayStation bài toán về sự cân bằng giữa mở rộng và kiểm soát
Doanh thu chênh lệch đặt ra cho PlayStation bài toán về sự cân bằng giữa mở rộng và kiểm soát

Câu chuyện của PlayStation phản ánh một bài toán quen thuộc trong ngành công nghiệp game: cân bằng giữa mở rộng thị trường và kiểm soát hệ sinh thái. Trong khi PC mang lại cơ hội tăng trưởng, console vẫn là “trụ cột” đảm bảo lợi nhuận và vị thế của Sony.

Với kết quả 300 triệu USD sau ba năm, mảng PC đã chứng minh được tiềm năng nhưng chưa đủ để thay đổi cán cân chiến lược. Trong thời gian tới, nhiều khả năng Sony sẽ tiếp tục điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên tối đa hóa giá trị từ các tài sản cốt lõi.

Diễn biến này không chỉ ảnh hưởng đến định hướng của PlayStation mà còn phản ánh xu hướng chung của ngành game, nơi các nhà phát hành ngày càng phải tính toán kỹ lưỡng giữa việc mở rộng nền tảng và bảo vệ lợi ích dài hạn.

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PlayStation Doanh thu của PlayStation mảng PC console thị trường game

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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NZD 0 14381 14976
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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