Samsung duy trì vị thế vị trí số 1 toàn cầu 6 năm liên tiếp

Với 21,0% thị phần màn hình chơi game Samsung đã củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu trong một ngành công nghiệp không ngừng phát triển. Đồng thời, Samsung cũng đứng đầu thị trường màn hình OLED toàn cầu năm thứ hai liên tiếp, đạt thị phần 34,6% chỉ sau hai năm ra mắt mẫu OLED đầu tiên.

“Với đà tăng trưởng mạnh mẽ của Samsung trên thị trường màn hình chơi game phản ánh cam kết không ngừng đổi mới và sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của game thủ hiện đại. Từ trải nghiệm 3D sống động đến hiệu suất OLED dẫn đầu ngành, chúng tôi đang định hình tương lai của ngành công nghiệp game.” Ông Hoon Chung, Phó Chủ tịch Điều hành mảng Kinh doanh Màn hình Hiển thị tại Samsung Electronics chia sẻ.

Sự tăng trưởng này ghi nhận đóng góp to lớn của dòng sản phẩm màn hình chơi game Odyssey, giúp thiết lập nên các tiêu chuẩn mới về trải nghiệm chơi game sống động và hiệu suất cao thông qua nhiều mẫu mã đa dạng. Trong đó:

Odyssey 3D (mẫu G90XF): Màn hình 27 inch đột phá mang đến trải nghiệm chơi game 3D không cần kính, sử dụng công nghệ theo dõi mắt và ống kính lenticular độc quyền. Tính năng chuyển đổi nội dung 2D sang 3D thông qua nền tảng Reality Hub, tần số quét 165Hz và thời gian phản hồi GTG 1ms giúp tái định nghĩa sự tương tác và tính chân thực.

Odyssey OLED G8 (mẫu G81SF): Màn hình chơi game OLED tiên tiến với tùy chọn kích thước 27 hoặc 32 inch, độ phân giải 4K, tần số quét 240Hz, mang lại độ chính xác màu sắc vượt trội và hiệu suất siêu nhanh nhờ công nghệ QD-OLED hiện đại. Sản phẩm có mật độ điểm ảnh cao nhất trong phân khúc, thời gian phản hồi GTG 0,03ms và được trang bị công nghệ bảo vệ chống cháy sáng Samsung OLED Safeguard+.

Odyssey OLED G6 (mẫu G60SF): Màn hình QHD QD-OLED 27 inch với tần số quét cực nhanh 500Hz và thời gian phản hồi 0,03ms GTG — dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2025. Odyssey G6 mở rộng vị thế dẫn đầu của Samsung trong phân khúc chơi game cạnh tranh, mang đến tốc độ và khả năng phản hồi đỉnh cao cho game thủ chuyên nghiệp.

Trọng tâm của dòng sản phẩm thế hệ mới này là công nghệ Quantum Dot OLED độc quyền của Samsung, giúp tăng cường độ chính xác màu sắc, độ tương phản và độ sáng ở mọi góc nhìn, trở thành lựa chọn ưu tiên của những game thủ yêu cầu chất lượng hình ảnh ấn tượng và hiệu suất vượt trội.

Cả ba mẫu màn hình trên đều dễ dàng tương thích với NVIDIA G-SYNC và hỗ trợ AMD FreeSync™ Premium Pro, giúp giảm hiện tượng giật hình, xé hình và độ trễ, mang đến trải nghiệm chơi game OLED mượt mà nhất.

Hiện tại 2 trong 3 mẫu màn hình kể trên là Odyssey 3D và Odyssey OLED G8 đã được bán ra thị trường toàn cầu, riêng Odyssey OLED G6 sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay.