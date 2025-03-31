Điện tử tiêu dùng
Samsung mang tầm nhìn "AI Home" đến 'Welcome to Bespoke AI'

Phạm Anh

Phạm Anh

16:17 | 31/03/2025
Trong khuôn khổ sự kiện “Welcome to Bespoke AI”, Samsung đã giới thiệu các thiết bị Bespoke AI tích hợp AI và màn hình hiển thị trực quan xuyên suốt nhiều danh mục sản phẩm mới, giúp giải quyết bất tiện của người dùng tại nhà.
Theo đó, tầm nhìn “AI Home” mới của Samsung được thể hiện qua dòng sản phẩm thiết bị gia dụng đột phá tại sự kiện mang tên “Welcome to Bespoke AI” vừa diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện không ngoài mục tiêu mang đến trải nghiệm an toàn và trực quan hơn cho người dùng, công ty đã giới thiệu trải nghiệm ngôi nhà AI với các tính năng AI tiên tiến và loạt thiết bị gia dụng tích hợp màn hình.

Mở đầu sự kiện, ông Jeong Seung Moon, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận R&D, Ngành hàng Kinh doanh Thiết bị Điện tử Gia dụng tại Samsung Electronics cho biết: "Thông qua các thiết bị Bespoke AI, Samsung đã biến ngôi nhà AI thành hiện thực, không chỉ nâng cao sự tiện lợi trong cuộc sống mà còn giúp tiết kiệm năng lượng và chăm sóc gia đình tốt hơn," ông Jeong Seung Moon cho biết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng AI Home cải tiến đến nhiều gia đình hơn nữa, tận dụng màn hình thông minh, Bixby và bảo mật Knox."

Samsung mang tầm nhìn “AI Home” đến “Welcome to Bespoke AI”
Samsung mang tầm nhìn “AI Home” đến “Welcome to Bespoke AI”

Trọng tâm của tầm nhìn là màn hình AI Home, được xây dựng trên nền tảng đổi mới của màn hình AI Home lần đầu tiên được giới thiệu vào năm ngoái, AI Home với nhiều lựa chọn kích thước mới đã được mở rộng sang loạt sản phẩm mới, như Tủ lạnh Bespoke AI, Máy giặt sấy kết hợp Bespoke AI, Máy giặtMáy sấy.

Màn hình AI Home 9inch trên dòng Tủ lạnh Bespoke AI mang đến cho người dùng trải nghiệm tương tự như màn hình AI Family Hub™ trước đây. Cùng với AI Vision Inside được nâng cấp, giúp người dùng có thể quản lý thực phẩm một cách dễ dàng, từ việc nhận diện tự động món ăn chế biến sẵn được hiện diện trên các mẫu tủ trang bị màn hình AI Family Hub™ và cả mẫu tủ có AI Home.

Hay thông qua màn hình AI Home 7inch trên máy giặt sấy Bespoke AI, người dùng có thể điều khiển trực quan các chu kỳ giặt và sấy, cũng như giám sát và điều khiển các thiết bị kết nối khác.

Bên cạnh đó, các thiết bị Bespoke AI mới cũng mang đến những tính năng cải tiến, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của người dùng. Ví dụ như tủ lạnh Bespoke AI Hybrid sử dụng AI nhằm tăng cường hiệu quả làm mát bên trong tủ lạnh, nhận diện trạng thái và dự đoán sự thay đổi nhiệt độ để điều chỉnh quá trình làm mát một cách hiệu quả. Hay máy giặt sấy Bespoke AI có nhiều tính năng mới nhằm nâng cao sự tiện lợi cho người dùng. Các mẫu độc lập nâng cấp AI Wash và AI Dry thành AI Wash+ và AI Dry+ cùng một số mẫu sẽ được ra mắt tại Châu Âu, đều sử dụng ít hơn đến 55% năng lượng so với yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn A dành cho máy giặt.

Samsung mang tầm nhìn “AI Home” đến “Welcome to Bespoke AI”
Tầm nhìn “AI Home” được Samsung thể hiện qua loạt thiết bị gia dụng mới tại sự kiện “Welcome to Bespoke AI”

Ngoài ra, Samsung cũng ra mắt Bespoke AI Laundry Vented Combo mới, là mẫu máy giặt sấy kết hợp có thông hơi đầu tiên trong phân khúc. Thiết bị giúp giảm thời gian sấy đáng kể, hoàn thành cả giặt và sấy trong 68 phút với chu trình Super Speed.

Samsung cũng tiếp tục cải tiến dòng sản phẩm robot hút bụi với mẫu máy hút bụi cầm tay không dây Bespoke AI Jet Ultra được trang bị công suất hút mạnh mẽ lên đến 400W. Chế độ làm sạch AI Cleaning Mode 2.0 nâng cấp giúp phân loại môi trường đa dạng hơn như góc nhà và thảm để cải thiện hiệu suất làm sạch.

Một mẫu robot hút bụi mang tên Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra không chỉ có khả năng vượt qua bậc cửa, mà còn được trang bị tính năng AI Object Recognition giúp nó có thể hoạt động trong nhiều môi trường phức tạp, có thể nhận diện các chướng ngại vật nhỏ đến 1cm, thậm chí là chất lỏng trong suốt để mang lại kết quả làm sạch tốt hơn. Đặc biệt, khi gặp phải góc nhà hoặc tường, chổi lau sẽ bật ra, giúp máy có thể làm sạch những khu vực mà robot hút bụi thông thường khó tiếp cận.

Không chỉ bổ sung thêm các tính năng thông minh mới, giúp tiết kiệm điện năng và làm sạch tốt hơn, các thiết bị gia dụng mới của Samsung còn rất dễ sử dụng, chăm sóc và tiết kiệm tối ưu.

Giải thích cụ thể hơn về tầm nhìn "AI Home" và cam kết tích hợp AI vào trải nghiệm để đáp ứng phong cách sống đa dạng của người dùng, Samsung đã mang đến ba lợi ích cốt lõi, đó là Easy to Use (Dễ dàng sử dụng), Care (Chăm sóc) và Saving (Tiết kiệm).

Nhờ áp dụng màn hình hiển thị trực quan AI Home, người dùng sẽ thấy việc tương tác với toàn bộ chức năng của các thiết bị Bespoke AI trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Màn hình thông minh giờ đây trở thành trung tâm điều khiển mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể kết nối các thiết bị của bên thứ ba thông qua SmartThings mà không cần hub riêng biệt.

Người dùng cũng có thể tận dụng các tính năng như Daily Board trên tủ lạnh để nhận thông tin cá nhân hóa và quản lý lịch trình tốt hơn - hoặc sử dụng Map View để dễ dàng giám sát và điều khiển các thiết bị kết nối khác.

Samsung mang tầm nhìn “AI Home” đến “Welcome to Bespoke AI”
Bên cạnh loạt màn hình thông minh được tích hợp trên sản phẩm, tầm hình AI còn được thể hiện qua khả năng kết nối và tính năng bảo mật tối ưu mới

Trợ lý Bixby thông minh giúp người dùng dễ dàng điều khiển các thiết bị khi ra lệnh bằng giọng nói và cải thiện tính khả dụng thông qua tính năng mới như Voice ID. Điều này giúp cá nhân hóa dịch vụ bằng cách nhận diện giọng nói của nhiều người dùng, tự động chuyển sang tài khoản Samsung của người đó và hiển thị lịch cá nhân trên màn hình. Nếu người dùng sử dụng tùy chọn hỗ trợ hạn chế thị giác trên điện thoại Galaxy, tính năng này sẽ tự động đồng bộ hóa với màn hình để mang lại trải nghiệm xem tốt hơn.

Các dịch vụ SmartThings mới cũng được giới thiệu với Family Care, dịch vụ gửi cảnh báo cho thành viên trong gia đình nếu không phát hiện chuyển động của người dùng vào thời gian đã cài đặt. Người dùng cũng có thể sử dụng robot hút bụi để tìm kiếm dấu hiệu của tình huống khẩn cấp. Tất cả tính năng này đều được bảo mật chặt chẽ bởi Samsung Knox.

Để hoàn thiện tầm nhìn “AI Home” Samsung đã không ngừng phá vỡ ranh giới đổi mới sáng tạo, ưu tiên mang đến trải nghiệm đáng tin cậy cho người dùng. Đầu tiên là bảo mật Knox nâng cao cho các thiết bị, giúp người dùng có thể thoải mái tận hưởng trải nghiệm AI Home. Đặc biệt trong năm nay, Trust Chain, một phần của Knox Matrix, sẽ được áp dụng cho tất cả thiết bị hỗ trợ Wi-Fi ra mắt trong năm 2025 này, từ đó giúp người dùng có thể giám sát tình trạng bảo mật của sản phẩm liên tục theo thời gian thực thông qua bảng điều khiển.

Cũng lần đầu tiên, Knox Vault được áp dụng cho các thiết bị gia dụng, bằng cách lưu trữ thông tin quan trọng của người dùng như mật khẩu và thông tin xác thực trong chip phần cứng riêng biệt để đảm bảo tính bảo mật hơn nữa. Và để ngăn chặn khả năng tấn công lượng tử trong tương lai, bảo mật của Samsung còn được trang bị mã hóa hậu lượng tử (PQC), một phần của Knox Matrix Credential Sync, cho các sản phẩm tích hợp màn hình.

Một ưu tiên quan trọng khác của Samsung là đảm bảo rằng khách hàng có thể sử dụng các tính năng phần mềm mới nhất trên thiết bị hiện có mà không cần phải mua thiết bị mới. Với Smart Forward, dịch vụ cập nhật phần mềm qua SmartThings, Samsung liên tục cập nhật các thiết bị với những tính năng mới để nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Samsung cũng tích cực cải thiện việc bảo trì sản phẩm thông qua ứng dụng SmartThings Home Care bằng cách sử dụng AI để chẩn đoán tình trạng của từng thiết bị và gửi thông báo trước nếu phát hiện dấu hiệu hư hỏng. Các nhân viên hỗ trợ kỹ thuật cũng có thể cung cấp hướng dẫn từ xa dựa trên kết quả chẩn đoán trước. Tính năng hỗ trợ này đã được mở rộng sang nhiều quốc gia hơn, không chỉ có tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ mà còn Pháp, Hà Lan và Canada.

Từ nay đến hết ngày 06/04/2025, khi đặt trước dòng sản phẩm Bespoke AI tại Samsung Official Store, người dùng nhận được quà tặng trị giá đến 4,5 triệu (đó là lò vi sóng hoặc Galaxy Fit3), giảm đến 6,9 triệu, giảm thêm 3 triệu chỉ với thanh toán 100.000 đồng, trả góp 0% và bảo hành động cơ Digital Inverter 20 năm.

Ngoài ra, máy giặt và tủ lạnh Samsung Bespoke AI cũng đang có chương trình ưu đãi đặc biệt nhân dịp mở bán, theo đó:

Khi mua máy giặt Samsung Bespoke AI khách hàng sẽ được tặng Galaxy Fit3 trị giá 1,3 triệu, giảm thêm đến 3,1 triệu, giảm thêm 3 triệu chỉ với thanh toán 100.000 đồng, trả góp 0% và bảo hành động cơ Digital Inverter 20 năm.

Khi mua tủ lạnh Samsung Bespoke AI khách hàng sẽ được tặng lò vi sóng MG23T5018CE/SV trị giá 4,5 triệu, giảm đến 6,9 triệu, giảm thêm 3 triệu chỉ với thanh toán 100.000 đồng, trả góp 0% và bảo hành máy nén Digital Inverter 20 năm.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: https://www.samsung.com/vn/home-appliances/bespoke-home/
Samsung “Welcome to Bespoke AI” thiết bị gia dụng thông minh “AI Home” dòng sản phẩm Bespoke AI mới năm 2025 Ngôi nhà AI

Đọc nhiều

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Bệnh viện

Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

