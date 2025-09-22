Cổ phiếu Luxshare tăng 10% nhờ thỏa thuận phần cứng với OpenAI

Mức tăng 10% của Luxshare đã nâng mức tăng trưởng của công ty này lên khoảng 55% tính đến thời điểm hiện tại trong bối cảnh công ty lắp ráp Apple này được cho là đang nhắm đến việc niêm yết tại Hồng Kông. Ảnh: Getty.

Theo The Information, Luxshare hiện tham gia phát triển nguyên mẫu thiết bị phần cứng ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn ChatGPT, dự kiến có thể ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027. Một trong những sản phẩm được cân nhắc có thể giống loa thông minh không màn hình, cạnh tranh trực tiếp với HomePod của Apple và các thiết bị sử dụng Siri.

Luxshare từ lâu là đối tác lắp ráp của Apple, chịu trách nhiệm cho nhiều sản phẩm chiến lược như AirPods và Vision Pro. Thỏa thuận với OpenAI không chỉ mở ra hướng đi mới cho công ty Trung Quốc mà còn đặt Luxshare vào trung tâm của tham vọng phần cứng mà Sam Altman đang theo đuổi.

OpenAI thời gian qua đã tăng tốc trong mảng phần cứng: chiêu mộ cựu lãnh đạo Apple Tang Tan để dẫn dắt bộ phận, hợp tác cùng nhà thiết kế huyền thoại Jony Ive sau thương vụ mua lại startup io Products trị giá 6,4 tỷ USD, đồng thời tiếp cận các nhà cung ứng khác như Goertek, đối tác sản xuất AirPods và Apple Watch để chuẩn bị linh kiện cho thiết bị AI.

Giới phân tích cho rằng bước đi này có thể mở ra cuộc cạnh tranh mới giữa OpenAI và Apple, khi AI đang dần chuyển từ nền tảng phần mềm sang các thiết bị tiêu dùng thông minh.