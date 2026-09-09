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Chứng khoán 09/9: VN-Index hụt nhịp cuối phiên, ngân hàng nâng đỡ

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17:41 | 09/09/2026
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VN-Index giảm 3,32 điểm xuống 1.827,12 điểm, ngân hàng nâng đỡ nhưng bất động sản và khối ngoại tiếp tục gây sức ép.
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Dòng tiền yếu, VN-Index hụt nhịp cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9 khởi đầu trong trạng thái thận trọng nhưng VN-Index vẫn có thời điểm tiến lên 1.848,17 điểm. Tuy nhiên, lực cầu không duy trì được cường độ khi thị trường bước vào phiên chiều. Áp lực tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng lên vào cuối phiên, kéo chỉ số đảo chiều và đóng cửa tại 1.827,12 điểm, giảm 3,32 điểm, tương đương 0,18% so với phiên trước.

Trên HoSE, khối lượng giao dịch đạt khoảng 566,83 triệu cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch hơn 14.557 tỷ đồng. Riêng giá trị khớp lệnh đạt khoảng 12.330 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 120 mã tăng, 190 mã giảm và 60 mã đứng giá. VN30-Index giảm nhẹ 0,04% xuống 1.967,64 điểm, trong đó 15 mã tăng, 12 mã giảm và 3 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 1,63 điểm, tương đương 0,58%, xuống 279,48 điểm. UPCoM-Index lùi về khoảng 127,35 điểm. Việc các chỉ số cùng suy yếu trong khi thanh khoản chưa tăng mạnh cho thấy áp lực bán chưa mang tính dồn dập, nhưng sức mua cũng chưa đủ để tạo một nhịp hồi bền vững.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 9/9
Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 9/9

Ngân hàng nâng đỡ, bất động sản và chứng khoán gây sức ép

Nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc hạn chế đà giảm của chỉ số. VCB tăng 1,03%, TCB tăng 1,41%, STB tăng 0,79%, trong khi HDB cũng duy trì sắc xanh. Dù vậy, diễn biến trong ngành không hoàn toàn đồng thuận khi số mã giảm vẫn chiếm ưu thế. LPB giảm 1,73% là một trong những cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản tạo sức ép lớn lên chỉ số. VIC giảm 0,76%, VHM giảm 2,04%, riêng hai cổ phiếu này lấy đi hơn 5 điểm của VN-Index. DXG cũng giảm 1,74%. Hơn 4,1 tỷ cổ phiếu VHM phát hành để trả cổ tức năm 2025 theo tỷ lệ 1:1 bắt đầu được phép giao dịch từ ngày 9/9, khiến lượng cổ phiếu lưu hành tăng mạnh và có thể tiếp tục ảnh hưởng cung cầu trong các phiên kế tiếp.

Nhóm chứng khoán nhìn chung chưa tạo được lực kéo khi thanh khoản thị trường ở mức thấp. VIX giảm 1,09%, VCI giảm 2,3%, trong khi SSI và HCM cũng đóng cửa trong sắc đỏ. Điểm sáng cục bộ là TVS tăng 3,87%. Với đặc thù nhạy với giá trị giao dịch toàn thị trường, nhóm chứng khoán vẫn cần sự cải thiện rõ hơn của dòng tiền để phục hồi đồng thuận.

Công nghệ, logistics và điện phân hóa, khối ngoại vẫn bán ròng

Nguồn finance.vietstock
Nguồn finance.vietstock

Trong nhóm công nghệ và điện tử viễn thông, FPT tăng 0,28%, đồng thời được khối ngoại mua ròng khoảng 105 tỷ đồng. Trái lại, CTR giảm 0,54% và DGW giảm nhẹ 0,24%. Nhóm logistics có một số mã giữ được sắc xanh khi GMD tăng khoảng 0,8%, HAH tăng 1,19%, trong khi PVT giảm 1,41%. Ở nhóm bán lẻ, MWG giảm 0,97% xuống 71.600 đồng mỗi cổ phiếu.

Nhóm điện diễn biến tích cực hơn với POW tăng khoảng 1,18% và PC1 tăng 1,22%. Trong khi đó, y tế chưa cho thấy vai trò phòng thủ rõ rệt khi DHG giảm khoảng 0,52%, DVM giảm 4,26%. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành tiếp tục phản ánh trạng thái dòng tiền mỏng và tâm lý ưu tiên chọn cổ phiếu thay vì mua theo ngành.

Giá dầu Brent tiến sát mốc 100 USD mỗi thùng trong ngày 9/9 khi căng thẳng Trung Đông leo thang, hỗ trợ một số cổ phiếu dầu khí. GAS tăng 1,54%, BSR tăng khoảng 1,3%. Tuy vậy, PVD chỉ quanh tham chiếu, PVS giảm khoảng 1,3% và PVT giảm 1,41%, cho thấy đà tăng không đồng đều.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng khoảng 282 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó HoSE bị bán ròng khoảng 268 tỷ đồng. HPG được mua ròng khoảng 235 tỷ đồng, tiếp đến là HDB 109 tỷ đồng, TCB 107 tỷ đồng và FPT 105 tỷ đồng. Ở chiều bán, VHM bị bán ròng khoảng 292 tỷ đồng, VIC 118 tỷ đồng, VCB 107 tỷ đồng, SHB 65 tỷ đồng và STB 58 tỷ đồng. Nhìn tổng thể, vùng 1.840-1.850 điểm đang là cản ngắn hạn, còn khu vực quanh 1.820 điểm tiếp tục là mốc quan trọng để đánh giá sức mạnh của bên mua.

chứng khoán 09/9 VN-Index ngân hàng bất động sản chứng khoán công nghệ Logistics bán lẻ điện y tế

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thứ năm, 10/09/2026 03:00
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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Cập nhật: 09/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▲10K 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▲10K 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▲10K 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 09/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 09/09/2026 18:00
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Cập nhật: 09/09/2026 18:00
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Cập nhật: 09/09/2026 18:00

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