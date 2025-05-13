Điện tử tiêu dùng
Samsung Galaxy Ring 9,9 triệu đồng ra mắt Việt Nam

Hồng Anh

Hồng Anh

15:08 | 13/05/2025
Được tích hợp cảm biến đo lường chính xác và khả năng kết nối linh hoạt với hệ sinh thái Galaxy, chiếc nhẫn thông minh Galaxy Ring sẽ giúp người dùng tối ưu hóa chất lượng sống một cách tiện lợi nhất.
Theo Samsung, Galaxy Ring còn giúp giải pháp theo dõi sức khỏe toàn diện, tối ưu giấc ngủ và kết nối liền mạch để nâng tầm phong cách sống năng động và khỏe mạnh.

Galaxy Ring
Samsung Galaxy Ring

Đặc biệt với thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện khi sử dụng, Galaxy Ring sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho giải pháp theo dõi sức khỏe và giấc ngủ, là bước tiến mới trong việc đơn giản hóa chăm sóc sức khỏe, kiến tạo lối sống khỏe mạnh và tiện nghi cho người dùng các sản phẩm trong hệ sinh thái Galaxy.

Galaxy Ring
Galaxy Ring với công nghệ cảm biến hiện đại sẽ cho phép đo nhịp tim, đo biến thiên nhịp tim (HRV), phân tích giấc ngủ chi tiết và đánh giá mức năng lượng hàng ngày.

Theo đó, Galaxy Ring với công nghệ cảm biến hiện đại sẽ cho phép đo nhịp tim, đo biến thiên nhịp tim (HRV), phân tích giấc ngủ chi tiết và đánh giá mức năng lượng hàng ngày.

Kết hợp cùng ứng dụng Samsung Health, Galaxy Ring sẽ ứng dụng công nghệ Galaxy AI để cung cấp Điểm số năng lượng (Energy Score) độc quyền, phản ánh mức độ phục hồi thể chất dựa trên dữ liệu giấc ngủ và vận động. Chỉ số này được tính toán dựa trên bốn yếu tố chính: giấc ngủ, hoạt động, nhịp tim khi ngủ và biến thiên nhịp tim khi ngủ, giúp người dùng hiểu rõ hơn về trạng thái thể chất và tinh thần hàng ngày.

Ngoài ra, Galaxy Ring còn có tính năng phân tích giấc ngủ bằng AI, để cung cấp thông tin chi tiết về chu kỳ ngủ qua các chỉ số như chuyển động trong khi ngủ, thời gian đi vào giấc ngủ, nhịp tim và nhịp thở, từ đó hỗ trợ người dùng xây dựng thói quen ngủ khoa học hơn. Thiết bị cũng cung cấp Điểm giấc ngủ (Sleep Score) để đánh giá chất lượng giấc ngủ, phân tích tình trạng ngáy khi ngủ, và tích hợp tính năng Huấn luyện viên giấc ngủ (Sleep Coaching) để đưa ra các hướng dẫn cá nhân hóa nhằm cải thiện giấc ngủ.

Galaxy Ring
Galaxy Ring còn có tính năng phân tích giấc ngủ bằng AI

Đáng chú ý, Galaxy Ring có thiết kế rất nhỏ gọn, với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 2,3g (đối với kích thước nhỏ nhất) và được chế tác từ Titanium Grade 5 bền bỉ, vừa có khả năng kháng nước đạt chuẩn 10ATM vừa có thời lượng pin lên đến 7 ngày.

Việc thiết kế lõm (concave) độc đáo không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp bảo vệ bề mặt nhẫn khỏi trầy xước, đảm bảo độ bền lâu dài trong mọi hoạt động hàng ngày. Galaxy Ring được bán kèm hộp sạc tiện lợi có dung lượng 361mAh, giúp hỗ trợ sạc nhanh, cho phép sạc đầy nhẫn nhiều lần, mang lại trải nghiệm không gián đoạn lên đến 16 ngày khi kết hợp với pin của nhẫn và Galaxy Watch.

Sản phẩm được bán ra với 3 màu tùy chọn, đẳng cấp và thời thượng là Đen Titan, Bạc Titan và Vàng Titan cùng 11 kích cỡ (từ 5 đến 15) để đáp ứng hoàn hảo nhu cầu và phong cách của mọi người dùng.

Galaxy Ring
Galaxy Ring

Galaxy Ring còn giúp người dùng duy trì lối sống năng động và giữ động lực với tính năng theo dõi tự động đi bộ và chạy bộ thông qua tính năng Phát hiện tập luyện tự động, và nhắc nhở tập luyện hàng ngày với Cảnh báo không hoạt động. Bên cạnh đó, tính năng Trợ lý sống khoẻ (Wellness Tips) cung cấp các gợi ý cá nhân hóa dựa trên dữ liệu sức khỏe tổng thể, hỗ trợ người dùng duy trì lối sống lành mạnh thông qua các khuyến nghị về giấc ngủ, hoạt động và quản lý sức khỏe.

Không chỉ là một thiết bị độc lập, Galaxy Ring còn được tối ưu hóa để hoạt động liền mạch với hệ sinh thái Galaxy, đặc biệt khi kết nối với đồng hồ thông minh Galaxy Watch. Sự kết hợp này giúp cung cấp dữ liệu sức khỏe toàn diện hơn, từ theo dõi giấc ngủ chuyên sâu đến đánh giá tình trạng sức khỏe tổng thể.

Thiết bị cũng có thể kết nối với điện thoại Galaxy để truy cập ứng dụng Samsung Health, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý dữ liệu sức khỏe của mình trên một nền tảng đồng nhất.

Galaxy Ring
Galaxy Ring cho phép người dùng điều khiển điện thoại Galaxy bằng các cử chỉ

Tính năng Gesture Control, cho phép người dùng điều khiển điện thoại Galaxy bằng các cử chỉ đơn giản như chạm hai lần để chụp ảnh, tắt báo thức hoặc trả lời cuộc gọi. Hay tính năng Find My Ring trên ứng dụng Samsung Find còn giúp người dùng dễ dàng định vị nhẫn nếu bị thất lạc, đảm bảo sự an tâm trong mọi tình huống.

Chưa dừng lại ở đó, Galaxy Ring còn thể hiện chiến lược tiên phong của Samsung trong việc ứng dụng công nghệ vào xu hướng sức khỏe thông minh. Sản phẩm vừa giúp mở rộng hệ sinh thái thiết bị đeo của Samsung, đồng thời mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, phù hợp với lối sống hiện đại của người dùng trẻ, năng động và quan tâm đến sức khỏe.

Galaxy Ring chính thức mở bán tại Việt Nam từ hôm nay, 13/05/2025 với mức giá bán lẻ đề nghị là 9.990.000 đồng cùng ưu đãi trả góp 3 KHÔNG (0đ - 0 phí - 0% lãi suất đến 12 tháng). Đặc biệt, từ ngày 13/5 đến 31/5/2025, khách hàng sở hữu Galaxy S25 Edge còn có thể nhận được đặc quyền giới hạn 1 triệu đồng khi mua Galaxy Ring.

Bạn có thể chọn cho mình kích cỡ phù hợp nhất tại nhà bằng cách sử dụng bộ dụng cụ đo kích cỡ miễn phí khi đặt hàng từ Samsung.com hoặc ghé thăm cửa hàng trải nghiệm Samsung gần nhất để được tư vấn.
