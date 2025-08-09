FPT Shop ra chính sách mới cho khách mua điện thoại chính hãng

Chính sách đặc biệt này sẽ bắt đầu áp dụng từ hôm nay, ngày 9/8, giúp khách hàng vừa tiết kiệm chi phí vừa chủ động bảo vệ thiết bị trong suốt quá trình sử dụng. Và như vậy việc mua điện thoại kèm SIM FPT sẽ giúp khách hàng ‘mua 1 được 2’ chỉ với chi phí 149.000 đồng mỗi tháng. Đây là giải pháp tiện lợi, kết hợp quyền lợi bảo hành, tiện ích viễn thông và dịch vụ hậu mãi, giúp người dùng yên tâm trải nghiệm công nghệ mà không lo phát sinh chi phí sửa chữa.

FPT Shop khởi động chương trình bảo hành 1 đổi 1 khi mua điện thoại kèm SIM FPT, mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng

Ngoài ra, khi mua điện thoại kèm SIM FPT, khách hàng còn được trải nghiệm tiện ích viễn thông từ mạng di động FPT, phục vụ quá trình học tập và làm việc. Với gói cước TD149 (149.000 đồng/tháng), khách hàng được sử dụng 5GB data tốc độ cao mỗi ngày, kèm 1.000 phút gọi nội mạng và 30 phút ngoại mạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu kết nối và giải trí hàng ngày. Với các dòng điện thoại có giá trị trên 20.000.000 đồng có thể sử dụng gói cước TD199 (199.000 đồng/tháng) là có ngay 8GB data/ngày, 1.500 phút nội mạng và 50 phút ngoại mạng.

Mua điện thoại kèm SIM FPT tại FPT Shop, người dùng nhận ngay đặc quyền 1 đổi 1 hàng tháng

Chương trình hiện được áp dụng cho các dòng iPhone chính hãng, mang đến cho người dùng trải nghiệm sở hữu thiết bị vừa trọn vẹn vừa an toàn.

Từ khi ra mắt, mạng di động FPT đã thu hút hơn nửa triệu khách hàng trên toàn quốc, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng, đồng thời mạng di động FPT cũng đang từng bước khẳng định vị thế bằng sự thấu hiểu người dùng bằng những giải pháp thiết thực hơn.

Chi tiết về chương trình xem thêm tại fptshop.com.vn/sim-fpt hoặ liên hệ trực tiếp qua hotline 1800.6601 để được tư vấn thêm.