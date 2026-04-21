Mở rộng kênh mua sắm, Huawei chính thức khai trương cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam

Cửa hàng trực tuyến Huawei tại Việt Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay tại địa chỉ https://consumer.huawei.com/vn/offer/. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng kinh doanh, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của Huawei trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam.

Kênh mua sắm chính hãng nâng cao trải nghiệm khách hàng

Việc triển khai cửa hàng Trực tuyến giúp Huawei chủ động hơn trong việc mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện, đáng tin cậy và nhất quán cho khách hàng tại Việt Nam. Cửa hàng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, chương trình khuyến mãi, chính sách bảo hành, giao hàng và chăm sóc khách hàng, hướng đến một trải nghiệm mua sắm thuận tiện, nhất quán và đáng tin cậy.

Đáng chú ý, cửa hàng Trực tuyến Huawei được xây dựng với giao diện và nội dung mang dấu ấn địa phương, thể hiện định hướng bản địa hóa trải nghiệm, hướng đến việc kết nối gần gũi hơn với người dùng Việt Nam. Với việc ra mắt Cửa hàng Trực tuyến, Huawei tiếp tục khẳng định định hướng phát triển dài hạn tại thị trường Việt Nam, hướng đến mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm và dịch vụ chất lượng.

Đặc biệt, nhân dịp khai trương, từ hôm nay 21/04 rất nhiều ưu đãi hấp dẫn sẽ được khiển khai để nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng đăng ký nhận bản tin từ Huawei sẽ nhận được mã giảm giá 10% cho đơn hàng đầu tiên, áp dụng với đơn tối thiểu 799.000 đồng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập và mua sắm trên hệ thống, người dùng còn có cơ hội tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng hàng ngày, với nhiều phần quà như voucher giảm giá 50% cho HUAWEI Band 11 Series, ưu đãi 30% cho tai nghe HUAWEI FreeClip 2 hoặc đồng hồ HUAWEI WATCH GT 6 Series, cùng nhiều quà tặng ngẫu nhiên khác. Song song với đó, Huawei cũng áp dụng chính sách miễn phí giao hàng toàn quốc cho tất cả đơn hàng nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và nhanh chóng hơn. Đồng thời trong thời gian mở bán, nhiều sản phẩm sẽ được áp dụng mức giá ưu đãi kèm quà tặng giới hạn. Ví dụ như mẫu tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 3 được mở bán với mức giá đặc biệt chỉ 399.000 đồng (số lượng giới hạn), đồng hồ GT 6 Series hay máy tính bảng MatePad 11.5 S cũng đi kèm các phụ kiện giá trị.

HUAWEI FreeClip 2 ra mắt phiên bản màu mới

Cũng nhân dịp này, HUAWEI FreeClip 2 ra mắt phiên bản màu mới sẽ được mở bán độc quyền giai đoạn đầu tại cửa hàng trực tuyến là Tím Mận và Vàng Hồng, mang đến thêm lựa chọn mang tính thời trang cho người dùng.

Theo đó, từ nay đến hết 03/05, sản phẩm sẽ được bán độc quyền tại cửa hàng Trực tuyến Huawei, trước khi được phân phối rộng rãi trên các kênh bán lẻ và sàn thương mại điện tử. Trong thời gian này, khách hàng mua sản phẩm tại cửa hàng trực tuyên sẽ được tặng kèm phụ kiện trang sức cao cấp từ PNJ, góp phần gia tăng giá trị trải nghiệm.

HUAWEI FreeClip 2 phiên bản màu mới Tím Mận và Vàng Hồng sẽ được bán tại cửa hàng Trực tuyến từ nay đến 3/5 trước khi mở bán rộng rãi tại các kênh bán lẻ trên toàn quốc

HUAWEI FreeClip 2 là tai nghe dạng mở, sử dụng cấu trúc C-bridge Design thoáng khí, đồng thời được tinh chỉnh để gọn nhẹ và ôm sát vành tai hơn, mang lại cảm giác đeo chắc chắn nhưng vẫn thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Sản phẩm cũng được trang bị hệ thống driver kép, hướng đến việc cải thiện chất lượng âm thanh, mang lại trải nghiệm nghe rõ nét và sống động hơn.

Hai phiên bản màu mới của HUAWEI FreeClip 2 sẽ được giảm 500.000 đồng trên giá niêm yết, chỉ còn 3.900.000 đồng trong tháng đầu tiên mở bán.