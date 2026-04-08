Ở vai trò này, Park Bo Gum sẽ trở thành gương mặt đại diện cho các dòng thiết bị gia dụng và tạo kiểu tóc đột phá của hãng trên toàn thị trường.

Park Bo Gum, gương mặt mới của Dyson toàn cầu

Sở dĩ Dyson lựa chọn Park Bo Gum , vì hình ảnh này của anh hoàn toàn đồng điệu với sứ mệnh của Dyson trong việc tháo gỡ những vấn đề thường nhật và nâng tầm chất lượng cuộc sống bằng sự đổi mới. Tính cách gần gũi và sức ảnh hưởng của Park Bo Gum cũng sẽ giúp truyền tải trọn vẹn triết lý lấy kỹ thuật làm trọng tâm mà thương hiệu luôn theo đuổi.

Trong quá trình đồng hành cùng Dyson, Park Bo Gum sẽ hiện diện trong các chiến dịch ra mắt những dòng máy mới

Trong quá trình đồng hành cùng Dyson, Park Bo Gum sẽ hiện diện trong các chiến dịch ra mắt những dòng máy mới, tiêu biểu là robot hút bụi, lau nhà thông minh Dyson Spot+Scrub Ai. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng sẽ mở rộng sang việc giới thiệu các dòng thiết bị gia dụng và tạo kiểu tóc chủ chốt, cho thấy khả năng nâng cấp chất lượng sống vượt trội từ hệ sinh thái công nghệ Dyson.

“Với tôi, nhà là nơi để nạp lại năng lượng. Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một không gian sống tiện nghi, hiệu quả. Tôi vốn luôn ngưỡng mộ những sáng tạo từ Dyson, và giờ đây, tôi rất mong chờ được chia sẻ triết lý công nghệ của họ đến với mọi người.” Park Bo Gum chia sẻ.