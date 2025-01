BSS chính thức trở thành gương mặt đại diện của OPPO Reno11 F 5G

BSS (SEVENTEEN) – Gương mặt đại diện cho OPPO Reno11 F 5G

Được biết, BSS (SEVENTEEN) đang là biểu tượng K-pop và đang gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả nhờ các ca khúc hit như "Just do it", "Fighting (Feat. Lee Young Ji)" và "7 PM (Feat. Peder Elias)". Mới đây, BSS đã xuất sắc nhận giải "Performance of the Year” (Màn trình diễn của năm) tại Asia Artist Awards 2023 và "Best Digital Song” (Ca khúc nhạc số xuất sắc nhất) tại Golden Disc Awards lần thứ 38.

Với hình ảnh trẻ trung và năng động, cùng âm nhạc thể hiện nhiệt huyết và tình yêu chân thành, BSS sẽ là đại diện hoàn hảo cho dòng smartphone mới nhất của OPPO. Năng lượng tích cực và tươi mới của nhóm nhập cuộc cùng những tính năng Fun Muôn Nét độc đáo của OPPO Reno11 F 5G sẽ mang đến nguồn cảm hứng khác biệt giữa muôn vàn sự lựa chọn điện thoại dành cho giới trẻ.

"Dòng OPPO Reno với định vị Chuyên gia Chân dung luôn tự tin mang đến cho người dùng những bức ảnh đẹp trong từng khoảnh khắc. OPPO rất hân hạnh khi hợp tác cùng BSS (SEVENTEEN) - nhóm nhạc đầy tài năng với phong cách trẻ trung và cuốn hút. Không chỉ là những đổi mới về mặt sản phẩm, đây là cơ hội để OPPO mang đến một người bạn đồng hành cùng mọi người tận hưởng niềm vui một cách nồng nhiệt nhất. Chào mừng người hâm mộ của OPPO và BSS (SEVENTEEN) cùng tham gia hành trình khám phá chuyên gia chân dung, nắm bắt khoảnh khắc và bùng nổ sáng tạo!" Ông Andy Shi - Chủ tịch OPPO khu vực Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ.

OPPO Reno11 F 5G vừa ra mắt vào ngày 8 tháng 03, mang đến trải nghiệm chụp ảnh hoàn toàn mới cho người dùng với hệ thống ba camera 64MP siêu nét cùng bộ công cụ sáng tạo hình ảnh. Sản phẩm sở hữu thiết kế trẻ trung với mặt lưng vân kim sa độc đáo, màn hình AMOLED 120Hz viền siêu mỏng, đi kèm một hiệu năng bền bỉ khi trang bị Siêu sạc nhanh SUPERVOOC 67W, viên pin lớn 5000mAh và chuẩn kháng nước IP65. OPPO Reno11 F 5G là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách và hiệu năng, sẵn sàng gia nhập mọi cuộc vui bất tận của thế hệ trẻ.

Đánh dấu sự kết hợp này, BSS (SEVENTEEN) đã cùng OPPO Reno11 F 5G thực hiện một video quảng bá đầy ấn tượng, bằng cách sử dụng OPPO Reno11 F 5G để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời khám phá các tính năng độc đáo như Tách nền thông minh và Làm đẹp chân dung AI. Qua đó, Reno11 F 5G trở thành người bạn đồng hành, nhập hội cùng các thành viên trong mọi cuộc vui nồng nhiệt nhất.

Đoạn video đã được đăng tải tại Fanpage chính thức của OPPO.

Reno11 F 5G hiện có giá bán lẻ đề nghị 8.990.000 VNĐ.