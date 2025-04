Bỏ ra 45 triệu đồng để sở hữu OPPO Find N5, người dùng có gì?

Công nghệ Bản lề uốn cong hợp kim titan thế hệ mới của Find N5 không chỉ nhỏ hơn 26% và cứng cáp hơn 36% so với thế hệ tiền nhiệm mà còn giúp mang lại độ chắc chắn vượt trội khi gập - mở. OPPO cho biết, cơ chế bản lề của Find N5 với nắp bản lề (bảo vệ cơ cấu gập) và tấm cánh (kết nối bản lề với màn hình) được chế tác từ hợp kim Titanium cấp độ 5, ứng dụng công nghệ in 3D để chế tạo các chi tiết với độ chính xác tuyệt đối, giúp bản lề có độ vừa khít hoàn hảo khi đóng mở. Các thành phần chịu lực chính sử dụng thép siêu bền UHSS do OPPO đặt riêng, đạt độ bền kéo lên đến 2000 MPa – dẫn đầu trong ngành, đảm bảo độ bền vượt trội ngay cả sau nhiều năm sử dụng.