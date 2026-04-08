Jang Won Young (IVE) trở thành thương hiệu Dyson tại Châu Á – Thái Bình Dương

Màn hợp tác này là lời khẳng định cho phong cách tạo kiểu biến hóa không giới hạn và cam kết giữ gìn mái tóc khỏe đẹp từ Jang Won Young.

Song hành cùng những bước tiến công nghệ đột phá, màn hợp tác này sẽ mở đường cho các chiến dịch sắp tới, đưa những giải pháp tạo kiểu mới nhất của Dyson đến gần hơn với thị trường này thông qua hình ảnh của Jang Won Young.

Cú bắt tay giữa Dyson Beauty và Jang Won Young là minh chứng cho sự đồng điệu giữa tinh thần không ngừng khám phá, phong cách đa dạng và khát khao khẳng định bản thân của cô với sứ mệnh của Dyson trong việc phát triển những giải pháp làm đẹp hiệu năng cao, giúp bảo vệ mái tóc khỏi hư tổn do nhiệt.

Bà Kathleen Pierce, Giám đốc Lĩnh vực Làm đẹp tại Dyson đánh giá cao mối quan hệ hợp tác này

Chia sẻ về sự hợp tác này, bà Kathleen Pierce, Giám đốc Lĩnh vực Làm đẹp tại Dyson, cho biết: “Chúng tôi vô cùng hào hứng khi được hợp tác cùng Jang Won Young, một biểu tưởng có sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Là một người tin dùng dòng máy tạo kiểu Dyson Airwrap, cô hội tụ đầy đủ các yếu tố về thẩm mỹ, hiệu suất và cá tính mà Dyson luôn theo đuổi. Cùng nhau, chúng tôi hy vọng sẽ mở ra một chương mới cho xu hướng tạo kiểu thông minh, đông thời giữ cho tóc người tiêu dùng luôn trong trạng thái khỏe mạnh.”

Sở hữu năm album cán mốc triệu bản cùng cộng đồng người hâm mộ đông đảo ở nhiều nền văn hóa và nhiều độ tuổi, Jang Won Young khẳng định tầm vóc của một biểu tượng thời trang và làm đẹp của châu Á. Thần thái trình diễn đầy cuốn hút cùng mái tóc óng mượt, khỏe mạnh đã giúp cô trở thành một đại diện hoàn hảo cho triết lý chăm sóc tóc khỏe nhờ công nghệ của Dyson.

Jang Won Young (IVE)

“Trong hành trình nghệ thuật của mình, mái tóc luôn đóng vai trò quyết định trong việc hoàn thiện mọi tạo hình. Dyson Airwrap Co-anda2x™ là thiết bị tạo kiểu bất ly thân của tôi, bởi nó cho phép tôi tự do thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau mà vẫn giữ được mái tóc chắc khỏe. Tôi vô cùng phấn khích khi được đồng hành cùng Dyson tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và chia sẻ những xu hướng tạo kiểu tóc mới mẻ với người hâm mộ.” Jang Won Young cho biết.

Mới đây, Dyson đã liên tục mở rộng danh mục sản phẩm làm đẹp trên toàn thế giới, ưu tiên tăng tốc các nghiên cứu khoa học về tóc và phá vỡ những rào cản kỹ thuật trong công nghệ chăm sóc tóc. Và thành quả đó chính là sự ra đời của các sản phẩm ra mắt thời gian gần đây bao gồm máy tạo kiểu đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda2x™, máy sấy tóc Dyson Supersonic r™ và dòng sản phẩm dưỡng tóc chuyên biệt Dyson Omega™.

Những cải tiến này khẳng định cam kết dài hạn của Dyson trong việc phát triển các công nghệ chăm sóc tóc, giúp mang lại trải nghiệm tạo kiểu nhanh chóng, dễ dàng mà không đánh đổi sức khỏe của mái tóc.