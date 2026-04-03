Dyson ra mắt robot hút bụi lau nhà đầu tiên giá gần 36 triệu đồng

Theo Dyson thì hệ thống sẽ phát hiện vết bẩn bằng công nghệ AI, cũng như sử dụng công nghệ thị giác và ánh đèn màu xanh để nhận diện gần 200 loại vật thể và chất bẩn trong nhà, tự động lặp lại quy trình làm sạch cho đến khi vết bẩn được loại bỏ hoàn toàn.

Chia sẻ về sản phẩm còn rất mới mẻ này, ngài James Dyson, Nhà sáng lập Dyson cho biết: “Đội ngũ kỹ sư tại Dyson đã bắt đầu phát triển robot dọn dẹp từ những năm 1990. Chúng tôi đã giới thiệu mẫu DC06 đầu tiên vào năm 2001 và vẫn tiếp tục hoàn thiện công nghệ thị giác kể từ đó. Gần đây, chúng tôi đã phát triển một loại robot có khả năng phát hiện, nhận diện, loại bỏ vết bẩn, vệt nước và rác vụn, và làm sạch lặp lại cho đến khi vết bẩn được xử lý hoàn toàn một cách thông minh, nhờ ứng dụng công nghệ AI tiên tiến. Đây là một robot bền bỉ, thông minh và có khả năng xử lí tình huống linh hoạt. Đầu lăn ướt của robot thậm chí còn có thể tự làm sạch bằng nước sạch trong khi quay, giúp sàn nhà luôn sáng bóng. Robot có thể hút bụi trên thảm, lau sàn cứng và tự vệ sinh một cách gọn gàng. Với robot hút bụi lau nhà thông minh Dyson Spot+Scrub™ Ai, bụi bẩn giờ đây không còn nơi nào để ẩn náu.”

Robot hút bụi lau nhà thông minh Dyson Spot+Scrub™ Ai nhận diện gần 200 loại vật thể và chất bẩn trong nhà

Cụ thể, Robot hút bụi lau nhà thông minh Dyson Spot+Scrub™ Ai được áp dụng chu trình làm sạch ba bước, chu trình này được lấy cảm hứng từ thói quen dọn nhà của người dùng. Theo đó, đầu tiên thiết bị sử dụng camera tích hợp AI và ánh sáng xanh tựa laser để phát hiện các vết bẩn và bụi mịn khó nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó, robot sẽ xử lí và điều chỉnh cách làm sạch theo thời gian thực, và cuối cùng là kiểm tra lại bề mặt sàn và tiếp tục làm sạch cho đến khi các vết bẩn được loại bỏ hoàn toàn.

Với khả năng nhận diện gần 200 loại vật thể, bao gồm những chướng ngại vật phổ biến trong gia đình như dây cáp hay tất, Dyson Spot+Scrub™ Ai có thể tự đưa ra quyết định về lộ trình làm sạch và hạn chế bỏ sót.

Người dùng cũng có thể kích hoạt chế độ làm sạch từng điểm (spot clean) thông qua ứng dụng MyDyson™, để chỉ định chính xác vị trí cần làm sạch trong nhà.

Và sau mỗi lần dọn dẹp, robot sẽ tạo “bản đồ làm sạch” trên ứng dụng MyDyson™ và hiển thị các khu vực đã được làm sạch cũng như vị trí gặp phải chướng ngại vật.

Robot hút bụi lau nhà thông minh Dyson Spot+Scrub™ Ai được áp dụng chu trình làm sạch ba bước

Ảnh minh họa.

“Ban đầu, Dyson phát triển robot hút bụi nhằm giảm thiểu công việc hút bụi hàng ngày cho người dùng. Giờ đây, chúng tôi tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm robot của mình, nhằm mang lại khả năng làm sạch sàn khô và ướt chỉ trong một thiết bị, giúp người dùng không còn phải lau sàn thủ công. Bằng cách kết hợp công nghệ quét phòng LiDAR và hệ thống camera thị giác, robot hút bụi lau sàn Spot+Scrub™ Ai có thể phát hiện vết bẩn và di chuyển chính xác qua các chướng ngại vật trong khi vừa hút bụi vừa lau sàn. Robot liên tục điều chỉnh cách làm sạch dựa trên việc phát hiện rác vụn, vết nhầy và vết bẩn theo thời gian thực. Khi phát hiện vết bẩn, robot sẽ thực hiện tối đa 15 lần làm sạch tập trung tại cùng một vị trí, sử dụng camera HD để theo dõi cho đến khi vết bẩn được loại bỏ hoàn toàn. Trong quá trình đó, đầu lăn ướt luôn được làm sạch bằng nước nóng khi thiết bị đang di chuyển, đảm bảo mọi khu vực trên sàn đều được làm sạch kỹ lưỡng.” Ông Jake Dyson, Kỹ sư trưởng tại Dyson, nhấn mạnh.

Việc sử dụng công nghệ LiDAR kết hợp với hệ thống thị giác AI nhằm xác định bố cục ngôi nhà, đồng thời tự động gắn nhãn các phòng để việc làm sạch theo khu vực

Việc sử dụng công nghệ LiDAR kết hợp với hệ thống thị giác AI nhằm xác định bố cục ngôi nhà, đồng thời tự động gắn nhãn các phòng để việc làm sạch theo khu vực trở nên thuận tiện hơn trên ứng dụng MyDyson™. Việc này giúp cho Dyson Spot+Scrub™ Ai có thể nhận diện và làm sạch hiệu quả.

Trong khi đó, trạm chứa bụi không túi sẽ tự đổ rác nhờ một cách hợp vệ sinh nhờ 10 trụ lốc xoáy Dyson Root Cyclone mạnh mẽ, đảm bảo hiệu suất vận hành tối ưu.

Đầu lăn được vlàm bằng sợi microfibre được làm sạch bằng phương pháp kháng khuẩn gia nhiệt cùng nước nóng 60°C, sau đó được sấy khô bằng luồng khí nóng 45°C, nhằm hạn chế nấm mốc và mùi khó chịu.

Thiết bị cũng được trang bị con lăn ướt làm bằng sợi microfibre, có khả năng tự làm sạch kết hợp hệ thống cấp nước tại 12 điểm, cung cấp nước nóng sạch liên tục trong suốt quá trình lau. Con lăn ướt cũng được làm sạch sau mỗi vòng quay, đảm bảo chỉ có sợi vải sạch tiếp xúc với bề mặt sàn, tránh lây chéo vất bẩn ra sàn. Cơ chế con lăn ướt có thể mở rộng thêm 40mm so với vị trí ban đầu, giúp robot dễ dàng làm sạch sát chân tường và các khu vực dễ tích tụ bụi bẩn.

Đầu lăn ướt có khả năng tự làm sạch, con lăn cũng sẽ mở rộng di chuyển sát mép tường, tối ưu hiệu quả làm sạch

Bên cạnh đó thì Dyson Spot+Scrub™ Ai còn có khả năng phát hiện và loại bỏ vết bẩn nhờ ứng dụng công nghệ AI. Theo đó, đầu lăn ướt có khả năng tự làm sạch, con lăn cũng sẽ mở rộng di chuyển sát mép tường, tối ưu hiệu quả làm sạch, trạm chứa bụi không túi, dạng lốc xoáy với dung tích lên đến 100 ngày, tự động đổ rác khô một cách hợp vệ sinh mà không cần túi chứa.