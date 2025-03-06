Roborock ra mắt bộ đôi robot hút bụi mới: Công nghệ vượt tầm giá

Theo đó, Roborock Qrevo 5AE và Roborock Qrevo Edge 5V1 là bộ đôi robot hút bụi lau nhà thông minh mới được trang bị những công nghệ làm sạch tiên tiến, ghi dấu bước chuyển mình của phân khúc tầm trung khi tích hợp nhiều tính năng vốn chỉ xuất hiện trên các dòng cao cấp.

Roborock Qrevo 5AE

Cụ thể, Roborock Qrevo 5AE với những tính năng cao cấp cùng mức giá phải chăng, hứa hẹn mang đến trải nghiệm công nghệ hàng đầu đến với nhiều người dùng hơn.

Đầu tiên là hệ thống chống rối 3 lớp, giúp mang lại hiệu quả chống rối lên đến 100%, đây là công nghệ thường chỉ xuất hiện trên các sản phẩm cao cấp. Nhờ sự kết hợp giữa chổi chính DuoDivide với thiết kế lưỡi xoắn giúp dẫn tóc về trung tâm, chổi cạnh vòng cung giúp gom tóc hiệu quả và bánh xe đa hướng hạn chế tóc quấn vào trục, robot có thể hoạt động liên tục mà không cần người dùng gỡ tóc thủ công sau mỗi lần dọn dẹp.

Giẻ lau FlexiArm tự mở rộng, không bỏ sót ngóc ngách nào

Hệ thống giẻ lau FlexiArm cũng là một điểm nâng cấp đáng chú ý khác trên Qrevo 5AE, cho phép giẻ lau tự động mở rộng khi phát hiện cạnh tường hay chân bàn ghế. Nhờ đó, robot có thể làm sạch sát mép tường với độ bao phủ lên đến 98,8%, hạn chế bỏ sót bụi bẩn ở những vị trí khó tiếp cận.

Ngoài các tính năng công nghệ thông minh, Qrevo 5AE còn có lực hút 12,000Pa giúp robot có thể dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, tóc và rác vụn từ bề mặt sàn đến thảm dày, đảm bảo mọi vị trí trong nhà đều được làm sạch triệt để.

Thêm vào đó, hệ thống giẻ lau xoay kép với tốc độ lên đến 200 vòng/phút cùng khả năng nâng hạ linh hoạt giúp Qrevo 5AE có thể đánh bay những vết bẩn cứng đầu, cho phép nâng giẻ lau lên 10mm để tránh kéo lê vết bẩn trong quá trình làm sạch.

Dock sạc đa năng, với khả năng sấy giẻ bằng khí nóng và sạc nhanh hơn 30%

Một điểm cộng cực kỷ đáng giá khác đó chính là dock sạc đa năng, với khả năng sấy giẻ bằng khí nóng và sạc nhanh hơn 30%, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Đồng thời Qrevo 5AE còn được trang bị tính năng sấy khô giẻ bằng khí nóng 45°C, giúp hạn chế vi khuẩn và mùi hôi. Hệ thống sạc cũng được cải tiến, tăng tốc độ sạc nhanh hơn 30%, giúp robot sẵn sàng cho phiên dọn dẹp tiếp theo mà không mất quá nhiều thời gian chờ đợi.

Roborock Qrevo 5AE có giá khuyến mãi mở bán 13.990.000 đồng cùng quà tặng là2 bộ giẻ lau xoay thay thế (tổng 4 miếng), 2 túi rác thay thế + 2 nước lau sàn Roborock 200ml, khuyến mãi áp dụng đến hết 31/03/2025

Roborock Qrevo Edge 5V1 sở hữu nhiều công nghệ của phân khúc cao cấp

Người anh em Qrevo Edge 5V1 cũng thuộc phân khúc tầm trung, nhưng hiệu năng và công nghệ mà sản phẩm sở hữu có thể sánh ngang với các dòng phân khúc cao cấp của hãng.

Qrevo Edge 5V1 cũng được trang bị hệ thống chống rối kép giúp đảm bảo tóc và lông thú được gom gọn mà không gây kẹt chổi hay bánh xe. Với sự kết hợp giữa chổi chính DuoDivide và chổi cạnh FlexiArm Arc, robot có thể gom tóc về cửa hút trung tâm một cách hiệu quả mà không làm gián đoạn quá trình dọn dẹp.

Công nghệ FlexiArm ở cả chổi và giẻ cạnh, làm sạch hoàn hảo mọi ngóc ngách

Nếu Qrevo 5AE chỉ có tính năng xòe giẻ thì Qrevo Edge 5V1 sở hữu cả chổi cạnh FlexiArm Arc lẫn giẻ lau FlexiArm có thể mở rộng, giúp tăng độ bao phủ làm sạch lên mức tuyệt đối 100%. Nhờ đó, Qrevo Edge 5V1 có thể làm sạch tối ưu hơn, không bỏ sót góc cạnh hay điểm mù nào.

Một điểm khác biệt đáng chú ý trên Qrevo Edge 5V1 chính là lực hút HyperForce 18.500Pa, vượt trội so với lực hút thường thấy ở các sản phẩm tầm trung và thậm chí gần sánh ngang với các dòng robot cao cấp. Nhờ lực hút mạnh mẽ, kết hợp giẻ lau xoay kép có thể nâng hạ linh hoạt với 30 cấp độ làm sạch, robot có khả năng loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và vết bẩn cứng đầu trên mọi bề mặt, từ sàn gỗ, sàn gạch cho đến trên thảm.

Dock sạc thông minh mang đến trải nghiệm “rảnh tay” đúng nghĩa nhờ khả năng giặt giẻ bằng nước nóng 75°C, sấy khô bằng khí nóng 45°C và tự vệ sinh dock sạc bằng nước nóng

Dock sạc thông minh mang đến trải nghiệm “rảnh tay” đúng nghĩa nhờ khả năng giặt giẻ bằng nước nóng 75°C, sấy khô bằng khí nóng 45°C và tự vệ sinh dock sạc bằng nước nóng. Điều này giúp đảm bảo giẻ lau luôn sạch sẽ, hạn chế vi khuẩn và bụi bẩn tích tụ trong dock sạc, đồng thời hạn chế tối đa các thao tác vệ sinh và bảo trì thủ công từ người dùng.

Công nghệ tránh chướng ngại vật Reactive Tech giúp robot tránh vật cản hiệu quả

Công nghệ tránh chướng ngại vật Reactive Tech giúp robot tránh vật cản hiệu quả. Đây là thành quả của công nghệ điều hướng Reactive Tech mà không cần camera. Công nghệ này sử dụng cảm biến ánh sáng cấu trúc phía trước, cho phép robot phát hiện và tránh vật cản có kích thước chỉ từ 5cm x 3,5cm (rộng x cao) mà không cần camera.

Roborock Qrevo Edge 5V1 có giá khuyến mãi mở bán 16.990.000 đồng kèm quà tặng là 2 bộ giẻ lau xoay thay thế (tổng 4 miếng), 2 túi rác thay thế + 2 nước lau sàn Roborock 200ml, khuyến mãi áp dụng đến hết 31/03/2025

Qrevo Edge 5V1 và Qrevo 5AE

Với Qrevo 5AE và Qrevo Edge 5V1, Roborock đã tái định nghĩa tiêu chuẩn của phân khúc tầm trung khi tích hợp những công nghệ tiên tiến từ dòng flagship vào các sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn. Hiệu suất làm sạch vượt trội, vận hành thông minh và khả năng tự động hóa gần như hoàn toàn khiến hai sản phẩm này trở thành lựa chọn lý tưởng trong tầm giá cho những ai mong muốn một không gian sống sạch sẽ mà không tốn nhiều công sức dọn dẹp.

Các sản phẩm hút bụi lau nhà thông minh mới của Roborock được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công Ty TNHH Thiết bị Thông minh O-Tech Việt Nam và mở bán chính thức từ 10/03/2025 tại các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiktok của Roborock Vietnam và Hệ thống đại lý đối tác của O-Tech trên toàn quốc.

