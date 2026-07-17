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Gia Lai tổ chức Năm Lượng tử 2026, thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược

Hậu Thạch

Hậu Thạch

16:37 | 17/07/2026
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Chương trình Năm Lượng tử Gia Lai 2026 được UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum), Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Viện Lượng tử mở cùng nhiều đối tác tổ chức .
VCCA 2026 khai mạc tại Gia Lai, quy tụ gần 400 chuyên gia tự động hóa trong và ngoài nước Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống Công nghệ lượng tử: Cơ hội để Việt Nam bước vào sân chơi công nghệ chiến lược toàn cầu

Công nghệ lượng tử đang được tỉnh Gia Lai xác định là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược thông qua chương trình Năm Lượng tử Gia Lai 2026, với mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo và kết nối hệ sinh thái công nghệ trong nước và quốc tế.

Chương trình diễn ra xuyên suốt từ đầu năm đến cuối năm 2026 với bốn hợp phần gồm khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo. Theo ban tổ chức, chuỗi sự kiện sẽ quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, startup, quỹ đầu tư, trường đại học và các tài năng trẻ đến từ Việt Nam, Đông Nam Á cùng nhiều quốc gia trên thế giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực công nghệ lượng tử. Trong nhiều năm qua, ICISE đã trở thành điểm đến của các nhà khoa học quốc tế, tổ chức nhiều hội nghị chuyên ngành và đón nhiều giáo sư đạt giải Nobel trong lĩnh vực lượng tử.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại họp báo (Ảnh: vnexpress.net)
Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại họp báo (Ảnh: vnexpress.net)

Theo ông Lâm Hải Giang, việc đăng cai tổ chức Năm Lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ là chuỗi hoạt động khoa học mà còn thể hiện định hướng của địa phương trong việc chủ động tiếp cận các công nghệ tiên tiến, góp phần đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới.

Điểm nhấn đầu tiên của chương trình là chuỗi sự kiện quốc tế diễn ra từ ngày 23 đến 29/7 với nhiều hội nghị, diễn đàn và hoạt động kết nối về công nghệ lượng tử. Trong đó có Trường học nâng cao về Vật chất lượng tử tô-pô, hội nghị kỷ niệm 20 năm ngưng tụ Bose-Einstein của polariton nhằm tôn vinh Giáo sư Lê Sĩ Đảng và Diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa trên công nghệ lượng tử.

Diễn đàn kinh tế sáng tạo dự kiến diễn ra ngày 28/7 với khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, viện nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước nhằm thảo luận các cơ hội phát triển kinh tế địa phương dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ở lĩnh vực công nghệ, cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (Quantathon Gia Lai 2026) sẽ tập trung tìm kiếm các giải pháp ứng dụng điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo và học máy trong các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, logistics, dự báo thiên tai và bảo đảm an toàn dữ liệu.

Trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn dành cho công chúng, triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn, Hội nghị Gặp gỡ Điều phối viên lượng tử Đông Nam Á mở rộng cùng các hoạt động kết nối giữa startup, nhóm nghiên cứu với các quỹ đầu tư.

Vòng chung kết Quantathon Gia Lai 2026 dự kiến quy tụ khoảng 100 thí sinh đến từ 11 quốc gia. Lễ khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với chủ đề "Thời khắc đã đến - Sign of the Times" sẽ diễn ra tối 28/7, kết hợp tổng kết và trao giải cuộc thi Hackathon quốc tế.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, sau cuộc thi, các dự án tiềm năng sẽ tiếp tục được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, kết nối với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Địa phương cũng sẽ triển khai Trung tâm Tính toán lượng tử và Khu triển lãm công nghệ tại Trường Đại học Quang Trung, đồng thời xây dựng các chương trình phổ biến kiến thức lượng tử cho học sinh, sinh viên nhằm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.

công nghệ lượng tử Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Điện toán lượng tử đổi mới sáng tạo Gia Lai

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 ▼14550K 0 ▼14850K
Kim TT/AVPL 0 ▼14350K 0 ▼14750K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - ▼14350K - ▼14750K
Nguyên Liệu 99.99 0 ▼13200K 0 ▼13400K
Nguyên Liệu 99.9 0 ▼13150K 0 ▼13350K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 ▼150700K -142,000 ▼156200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 17/07/2026 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,500 ▼2000K 145,500 ▼1500K
Cập nhật: 17/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▼160K 14,660 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼120K 14,600 ▼120K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,790 ▼120K 14,490 ▼120K
Trang sức 99.99 13,800 ▼120K 14,500 ▼120K
Cập nhật: 17/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼16K 14,662 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼16K 14,663 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼16K 1,456 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼16K 1,457 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,391 ▼21K 1,436 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,178 ▼1584K 142,178 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,061 ▼1200K 107,861 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,008 ▼1088K 97,808 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,955 ▼976K 87,755 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,077 ▲66576K 83,877 ▲75396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,237 ▼667K 60,037 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼16K 1,466 ▼16K
Cập nhật: 17/07/2026 17:00
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AUD 17792 18065 18641
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CHF 31938 32319 32970
CNY 0 3838 3930
EUR 29450 29671 30746
GBP 34543 34935 35866
HKD 0 3223 3425
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15013 15600
SGD 19828 20110 20685
THB 697 761 814
USD (1,2) 26029 0 0
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Cập nhật: 17/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 26,070 26,070 26,450
USD(1-2-5) 25,028 - -
USD(10-20) 25,028 - -
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THB 745.85 755.06 808.82
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DKK - 3,954 4,093
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LAK - 0.89 1.23
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