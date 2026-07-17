Gia Lai tổ chức Năm Lượng tử 2026, thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược

Công nghệ lượng tử đang được tỉnh Gia Lai xác định là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược thông qua chương trình Năm Lượng tử Gia Lai 2026, với mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo và kết nối hệ sinh thái công nghệ trong nước và quốc tế.

Chương trình diễn ra xuyên suốt từ đầu năm đến cuối năm 2026 với bốn hợp phần gồm khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo. Theo ban tổ chức, chuỗi sự kiện sẽ quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, startup, quỹ đầu tư, trường đại học và các tài năng trẻ đến từ Việt Nam, Đông Nam Á cùng nhiều quốc gia trên thế giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực công nghệ lượng tử. Trong nhiều năm qua, ICISE đã trở thành điểm đến của các nhà khoa học quốc tế, tổ chức nhiều hội nghị chuyên ngành và đón nhiều giáo sư đạt giải Nobel trong lĩnh vực lượng tử.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại họp báo (Ảnh: vnexpress.net)

Theo ông Lâm Hải Giang, việc đăng cai tổ chức Năm Lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ là chuỗi hoạt động khoa học mà còn thể hiện định hướng của địa phương trong việc chủ động tiếp cận các công nghệ tiên tiến, góp phần đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới.

Điểm nhấn đầu tiên của chương trình là chuỗi sự kiện quốc tế diễn ra từ ngày 23 đến 29/7 với nhiều hội nghị, diễn đàn và hoạt động kết nối về công nghệ lượng tử. Trong đó có Trường học nâng cao về Vật chất lượng tử tô-pô, hội nghị kỷ niệm 20 năm ngưng tụ Bose-Einstein của polariton nhằm tôn vinh Giáo sư Lê Sĩ Đảng và Diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa trên công nghệ lượng tử.

Diễn đàn kinh tế sáng tạo dự kiến diễn ra ngày 28/7 với khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, viện nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước nhằm thảo luận các cơ hội phát triển kinh tế địa phương dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ở lĩnh vực công nghệ, cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (Quantathon Gia Lai 2026) sẽ tập trung tìm kiếm các giải pháp ứng dụng điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo và học máy trong các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, logistics, dự báo thiên tai và bảo đảm an toàn dữ liệu.

Trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn dành cho công chúng, triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn, Hội nghị Gặp gỡ Điều phối viên lượng tử Đông Nam Á mở rộng cùng các hoạt động kết nối giữa startup, nhóm nghiên cứu với các quỹ đầu tư.

Vòng chung kết Quantathon Gia Lai 2026 dự kiến quy tụ khoảng 100 thí sinh đến từ 11 quốc gia. Lễ khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với chủ đề "Thời khắc đã đến - Sign of the Times" sẽ diễn ra tối 28/7, kết hợp tổng kết và trao giải cuộc thi Hackathon quốc tế.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, sau cuộc thi, các dự án tiềm năng sẽ tiếp tục được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, kết nối với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Địa phương cũng sẽ triển khai Trung tâm Tính toán lượng tử và Khu triển lãm công nghệ tại Trường Đại học Quang Trung, đồng thời xây dựng các chương trình phổ biến kiến thức lượng tử cho học sinh, sinh viên nhằm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.