Meta ra mắt Facebook Verified: Huy hiệu miễn phí xác thực người thật bằng video selfie

Xác thực danh tính bằng video selfie, không thu phí người dùng

Meta vừa giới thiệu Facebook Verified, một loại huy hiệu xác minh mới dành cho người dùng Facebook, giúp nhận diện các tài khoản đã được xác thực là có người thật đứng sau. Khác với Meta Verified - dịch vụ thuê bao trả phí trên Facebook và Instagram - Facebook Verified được cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Theo Meta, thay vì yêu cầu người dùng tải lên giấy tờ tùy thân và đóng phí định kỳ, Facebook Verified sử dụng video selfie để xác minh danh tính. Hệ thống sẽ phân tích dữ liệu khuôn mặt và các đặc điểm chuyển động trong video nhằm xác nhận tài khoản do một cá nhân thực điều hành, qua đó giảm nguy cơ sử dụng hình ảnh tĩnh, ảnh chỉnh sửa hoặc nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra để giả mạo.

Huy hiệu Facebook Verified xuất hiện bên cạnh tên tài khoản sau khi người dùng hoàn tất xác minh bằng video selfie. (Ảnh: Meta)

Sau khi hoàn tất quá trình xác minh, huy hiệu Facebook Verified sẽ xuất hiện bên cạnh tên tài khoản tại trang cá nhân, Marketplace, Facebook Dating và các hội nhóm. Meta cho biết trong thời gian tới, huy hiệu này sẽ tiếp tục được mở rộng hiển thị trên các bài đăng trong Bảng tin (News Feed), giúp người dùng dễ dàng nhận biết tài khoản đã được xác thực.

Hiện tính năng áp dụng cho người dùng từ 18 tuổi trở lên, có tài khoản hoạt động bình thường và tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng của Meta. Các Fanpage và tài khoản đang bật Professional Mode hiện chưa nằm trong nhóm được hỗ trợ.

Meta cũng cho biết Facebook Verified đang được triển khai theo từng giai đoạn tại một số thị trường. Tại Việt Nam, tùy chọn xác minh đã xuất hiện trên một số tài khoản nhưng chưa được mở rộng đồng loạt.

Cách xác minh để nhận "tick trắng" miễn phí

Người dùng có thể kiểm tra và thực hiện xác minh theo các bước sau:

Bước 1: Cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất và đăng nhập tài khoản cần xác minh.

Bước 2: Trong phần Cài đặt và quyền riêng tư, chọn mục Cài đặt, sau đó truy cập Trung tâm tài khoản.

Bước 3: Chọn Mật khẩu và bảo mật.

Bước 4: Tìm mục Video selfie xác minh và chọn tài khoản Facebook muốn thực hiện xác minh.

Người dùng truy cập mục Video selfie xác minh, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để quay khuôn mặt và hoàn tất quá trình xác minh.

Bước 5: Đọc các điều kiện, nhấn Tiếp và nhập mã bảo mật được Facebook gửi tới địa chỉ email liên kết với tài khoản.

Bước 6: Chọn Bắt đầu quay video selfie, giữ điện thoại ngang tầm mắt và thực hiện các động tác quay đầu theo hướng dẫn trên màn hình.

Khi quay video, người dùng nên đứng tại nơi đủ sáng, không đeo khẩu trang, kính râm hoặc sử dụng bộ lọc làm thay đổi khuôn mặt.

Bước 7: Gửi video để Facebook đối chiếu khuôn mặt với các hình ảnh đang có trên trang cá nhân. Quá trình kiểm tra thường diễn ra trong vài phút, nhưng thời gian hiển thị huy hiệu có thể lâu hơn.

Nếu không thấy mục Video selfie xác minh, người dùng nên kiểm tra xem tài khoản có đang bật chế độ chuyên nghiệp hay không, đồng thời cập nhật ứng dụng và thử lại sau. Việc chưa xuất hiện tùy chọn này có thể do Meta chưa mở tính năng cho tài khoản.

Facebook Verified hoàn toàn miễn phí. Người dùng không nên chuyển tiền, cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc gửi video khuôn mặt cho các cá nhân, dịch vụ quảng cáo hỗ trợ "mở tick trắng".