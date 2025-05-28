Chuyển đổi số
HDF Energy và EVNSPC hợp tác phát triển điện hydrogen xanh tại Việt Nam

10:36 | 28/05/2025
Nhằm đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc cách mạng năng lượng sạch tại Việt Nam, Tập đoàn tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực giải pháp năng lượng hydrogen – HDF Energy - và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) đơn vị thành viên của Tập đoaàn Điện lực Việt Nam (EVN), đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) về hợp tác phát triển điện hydrogen xanh.
Mối quan hệ đối tác chiến lược này sẽ mở ra cơ hội triển khai các nghiên cứu phát triển các dự án điện hydrogen xanh ở các đảo xa tại khu vực phía Nam.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Việt Nam, với sự hiện diện của các đại diện cấp cao từ các Bộ, doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân.

HDF Energy
Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Việt Nam

Với mạng lưới đảo và quần đảo rộng lớn, Việt Nam hiện đang đối mặt với những thách thức về khả năng cung cấp điện ổn định, khi nhiều cộng đồng dân cư vẫn phụ thuộc chính vào vào nguồn phát điện diesel, nguồn phát có tính ổn định thấp do quy trình cung ứng nhiên liệu phức tạp. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đẩy mạnh tìm kiếm các giải pháp năng lượng bền vững và linh hoạt hơn, năng lượng hydrogen xanh trở thành một lựa chọn mang tính đột phá, mở ra cơ hội chuyển đổi, cung cấp điện sạch, ổn định 24/7, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho các khu vực đảo.

HDF Energy là đơn vị tiên phong trong phát triển và vận hành các nhà máy điện Renewstable® quy mô lớn, mô hình tích hợp giữa điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng tại chỗ dưới dạng hydrogen xanh cùng pin nhiên liệu công suất cao, giúp cung cấp điện lưới ổn định, sạch 100% cả ngày lẫn đêm.

Thông qua sự hợp tác với EVNSPC, HDF Energy sẽ xây dựng một mô hình năng lượng tái tạo không gián đoạn, có khả năng mở rộng và nhân rộng tại các khu vực ngoài lưới và đảo xa. Sự kết hợp giữa công nghệ hydrogen tiên tiến của HDF và kinh nghiệm phân phối điện của EVNSPC được kỳ vọng sẽ mở ra những hướng đi mới trong phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Nội dung Biên bản Ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp triển khai xây dựng các nghiên cứu chung liên quan đến việc sử dụng năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ hdrogen tại đảo. Quan hệ hợp tác bao gồm việc thực hiện các nghiên cứu kỹ thuật và đánh giá tính khả thi, lựa chọn địa điểm tiềm năng để phát triển dự án, làm việc với chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với đội ngũ kỹ thuật đầu tư của cả hai bên. Thỏa thuận cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ kiến thức về công nghệ và ứng dụng hydrogen, thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam, mang đến những giải pháp năng lượng sạch, đổi mới và đáng tin cậy cho các cộng đồng còn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn điện sinh hoạt.

Biên bản Ghi nhớ được ký kết chính thức bởi ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc EVNSPC và ông Damien Havard – Chủ tịch HDF Energy, với sự chứng kiến của ông Lâm Xuân Tuấn, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC, ông Hồ Minh Quang – Trưởng ban Kỹ thuật EVNSPC và ông Trần Phú – Thư ký Tổng Giám đốc

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc EVNSPC chia sẻ:

“Việc hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, đặc biệt là tại các đảo chưa nối lưới quốc gia trên địa bàn do EVNSPC quản lý, đảm bảo cung cấp điện ổn định 24/7 với chi phí thấp hơn việc chạy dầu diesel để phát điện. Chúng tôi trân trọng mối quan hệ này và cảm ơn sự ủng hộ của Đại sứ quán Pháp, các cơ quan ban ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn hỗ trợ chúng tôi trong quá trình phát triển. Chúng tôi tin tưởng đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sức mạnh của mối quan hệ hợp tác Pháp – Việt trong lĩnh vực phát triển năng lượng bền vững.”

Ông Damien Havard, Chủ tịch HDF Energy cũng bày tỏ kỳ vọng trong việc hợp tác: “Sự hợp tác này với EVNSPC là một dấu mốc quan trọng của HDF Energy tại Việt Nam. Bằng việc kết hợp chuyên môn của chúng tôi trong công nghệ hydrogen xanh với sự am hiểu sâu sắc của EVNSPC về hệ thống năng lượng địa phương, chúng tôi đang đặt nền móng cho một giải pháp có thể mở rộng, nhằm mang lại nguồn điện sạch, đáng tin cậy cho các cộng đồng đảo xa. Đây là một bước tiến thiết thực hướng tới mục tiêu độc lập năng lượng và phát triển bền vững cho những vùng miền vốn lâu nay chưa được tiếp cận đầy đủ với cơ sở hạ tầng truyền thống.”

HDF Energy Tổng công ty Điện lực Miền Nam Hợp tác chiến lược phát triển điện hydrogen xanh chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Tổng thống Pháp

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent:

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent: 'Tôi cũng cảm thấy đau đớn vì là nông dân trồng đậu nành'

Chặng chung kết VBC 2025 chính thức khởi tranh tại Hà Nội

Chặng chung kết VBC 2025 chính thức khởi tranh tại Hà Nội

'Ngành Nhựa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình': Bản lề cho tư duy mới

Xử lý nghiêm tình trạng ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa

Xử lý nghiêm tình trạng ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa

