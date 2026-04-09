VIETNAM EXPO 2026: Nền tảng giao thương quốc tế và kết nối doanh nghiệp

Hội chợ được Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến Thương mại chỉ đạo và Công ty VINEXAD tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là hội chợ thương mại quốc tế uy tín và lâu đời nhất tại Việt Nam, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong suốt hơn 35 năm phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Lê Hoàng Tài , Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, kết thúc năm 2025, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục đạt kết quả tích cực với GDP khoảng 514 tỷ USD, tăng 8,02%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 930 tỷ USD, duy trì xuất siêu khoảng 20 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp, chế biến chế tạo và thị trường nội địa giữ vai trò trụ cột, trong khi kinh tế số, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh được thúc đẩy, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo ông ông Lê Hoàng Tài, hoạt động xúc tiến thương mại, thông qua hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, đã hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng chuỗi cung ứng và thúc đẩy xuất nhập khẩu.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1991, VIETNAM EXPO đã trở thành điểm hẹn giao thương quen thuộc của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đóng vai trò là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường quốc tế. Qua từng năm, hội chợ không ngừng mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng tổ chức và nội dung chuyên môn, góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu, tăng cường hợp tác đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 35 - VIETNAM EXPO 2026 được tổ chức đồng thời cùng hai triển lãm chuyên ngành Vietnam Elevator Expo và Vietnam Hardware & Hand Tools Expo, tạo nên một hệ sinh thái trưng bày đa ngành quy mô lớn. Việc tổ chức đồng thời mang lại cơ hội kết nối sâu rộng, góp phần gia tăng hiệu quả giao thương, mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Năm 2026, VIETNAM EXPO đạt quy mô 500 gian hàng của hơn 420 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến thu hút 20.000 lượt khách tham quan và giao dịch thương mại từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tốc độ tăng trưởng trung bình trên 10% mỗi năm, hội chợ tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đang quan tâm đến thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của VIETNAM EXPO 2026 là các khu gian hàng quốc tế, nơi các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp từ nhiều quốc gia giới thiệu thế mạnh về sản phẩm, công nghệ và giải pháp kinh doanh.

VIETNAM EXPO 2026 sẽ trong 4 ngày (từ ngày 8 đến 11/4) và được tổ chức theo mô hình hội chợ đa ngành.

Các khu gian hàng này không chỉ tạo nên bức tranh sinh động về hợp tác thương mại toàn cầu mà còn mang lại cơ hội kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà cung cấp, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và nhà đầu tư quốc tế.

Trong đó, Khu gian hàng Hàn Quốc tiếp tục là một điểm nhấn quốc tế nổi bật tại hội chợ. Với sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương của Hàn Quốc, khu gian hàng sẽ giới thiệu đa dạng các sản phẩm và xu hướng tiêu dùng mới như mỹ phẩm - làm đẹp, thực phẩm - đồ uống, đồ chơi, quà tặng, sản phẩm tiêu dùng sáng tạo và các giải pháp công nghệ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, khu gian hàng còn tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp B2B, giới thiệu sản phẩm mới và các hoạt động trải nghiệm văn hóa - thương hiệu Hàn Quốc, tạo nên không gian giao thương sôi động và thực chất.

Khu gian hàng Hàn Quốc tiếp tục là một điểm nhấn quốc tế nổi bật tại hội chợ.

VIETNAM EXPO 2026 sẽ trong 4 ngày (từ ngày 8 đến 11/4) và được tổ chức theo mô hình hội chợ đa ngành, với các khu trưng bày chính gồm: Khu Gian hàng Quốc tế; Khu Xuất khẩu & Đầu tư; Khu Thực phẩm & Tiêu dùng thông minh; Khu Điện - Điện tử & Gia dụng; Khu Ngũ kim & Dụng cụ cầm tay; cùng Khu Thang máy, Linh kiện & Công nghiệp hỗ trợ. Cấu trúc đa ngành giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả xúc tiến thương mại và mở rộng mạng lưới hợp tác trong nhiều lĩnh vực liên quan.

Với định hướng là hội chợ thương mại B2B, VIETNAM EXPO 2026 tập trung vào các hoạt động kết nối giao thương trực tiếp, giúp doanh nghiệp gặp gỡ đối tác tiềm năng, tìm kiếm nhà nhập khẩu, nhà phân phối và cơ hội hợp tác đầu tư.

Thông qua các hoạt động trưng bày, trao đổi và làm việc trực tiếp tại hội chợ, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu năng lực sản xuất, sản phẩm và dịch vụ tới đối tác trong và ngoài nước; tìm kiếm nhà phân phối, đối tác nhập khẩu và hợp tác đầu tư; khảo sát nhu cầu thị trường và xu hướng thương mại quốc tế; mở rộng mạng lưới đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao nhận diện thương hiệu trong môi trường xúc tiến thương mại chính thống.