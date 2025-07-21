Garmin Venu X1: đồng hồ thông minh GPS siêu mỏng chính thức lộ diện

Garmin Venu X1 sở hữu ngôn ngữ thiết kế thời thượng

Mẫu đồng hồ thông minh Garmin Venu X1 vừa chính thức thiết lập tiêu chuẩn mới cho thị trường smartwatch nhờ sự kết hợp đột phá giữa ngôn ngữ thiết kế thời thượng và các công nghệ hàng đầu.

Cụ thể, Garmin Venu X1 gây ấn tượng mạnh với mặt đồng hồ AMOLED 2 inch sắc nét nhất phân khúc, khung vỏ chỉ dày 8mm – mỏng và tinh tế như một món phụ kiện thời trang cao cấp. Phần lưng titanium nhẹ bền, mặt kính sapphire chống trầy xước giúp bảo vệ tối đa khi vận động mạnh hoặc sử dụng hàng ngày. Thiết bị cũng được tích hợp loa, micro hỗ trợ nghe gọi trực tiếp từ cổ tay¹, cùng đèn pin LED tối ưu quan sát trong mọi điều kiện thiếu sáng. Với thời lượng pin lên đến 8 ngày ở chế độ smartwatch, người dùng có thể thoải mái sử dụng mà không phải sạc quá thường xuyên.

Garmin Venu X1 gây ấn tượng mạnh với mặt đồng hồ AMOLED 2 inch sắc nét

“Garmin Venu X1 là đại diện phong cách của thế hệ người dùng hiện đại – nơi thiết kế thanh lịch, tính năng toàn diện và trải nghiệm mượt mà được đặt lên hàng đầu. Dù là theo dõi bản đồ, dữ liệu luyện tập hay thông báo từ smartphone, mọi thông tin đều được hiển thị rực rỡ và mượt mà trên màn hình lớn của thiết bị.” Bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Tiếp thị Toàn cầu của Garmin, chia sẻ.

Mỏng - mượt - mạnh mẽ trong một thiết kế đỉnh cao

Cụ thể, Garmin Venu X1 có:

- Màn hình AMOLED 2-inch rực rỡ, hiển thị bản đồ và dữ liệu sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng.

- Khung vỏ titanium siêu nhẹ và mặt kính sapphire chống trầy, nhẹ nhàng bền bỉ theo năm tháng.

- Vỏ đồng hồ chỉ dày 8mm nổi bật với thiết kế hình chữ nhật bo tròn góc hiện đại.

- Dễ dàng cá nhân hóa giao diện với mặt đồng hồ có sẵn để hiển thị các thông tin quan trọng nhất, từ số bước, nhịp tim theo thời gian thực cho đến độ cao và trạng thái sẵn sàng tập luyện.

- Tuỳ chỉnh kích thước phông chữ đa dạng giúp thông tin hiển thị trực quan dễ đọc hơn.

- Đồng hồ đi kèm dây đeo nylon ComfortFit 24mm có cơ chế tháo nhanh, mang lại cảm giác thoải mái suốt 24/7.

- Hai tùy chọn màu sắc hiện đại: Đen và Xanh Rêu.

Garmin Venu X1 được thiết kế để thúc đẩy người dùng sống khỏe mạnh, năng động và khoa học hơn mỗi ngày

Được thiết kế để đồng hành và thúc đẩy người dùng sống khỏe mạnh, năng động và khoa học hơn mỗi ngày, Garmin Venu X1 không chỉ là một thiết bị công nghệ, mà là sự kết nối giữa hiệu quả tập luyện, theo dõi sức khỏe và gu thẩm mỹ cá nhân.

Garmin Venu X1 được trang bị nhiều tính năng tiện lợi, phục vụ cuộc sống người dùng như: đèn pin LED tích hợp có sẵn giúp tăng cường khả năng quan sát trong điều kiện thiếu sáng. Loa và micro tích hợp hỗ trợ người dùng nhận và thực hiện cuộc gọi, hoặc trả lời tin nhắn thông qua trợ lý ảo trên điện thoại bằng giọng nói một cách nhanh chóng. Ấn tượng hơn, người dùng có thể ra lệnh để đồng hồ thực thi các tác vụ như “bắt đầu chạy” hoặc “đặt thông báo sau 5 phút” mà không cần kết nối với điện thoại.

Garmin Venu X1 chính thức có mặt tại Việt Nam từ hôm nay, 21/7

Garmin Venu X1 chính thức có mặt tại Việt Nam từ ngày 21/7 với mức giá bán lẻ đề xuất là 21,099,000 đồng.

Sản phẩm sẽ có mặt tại website https://www.garmin.com/vi-VN/, hệ thống cửa hàng Thương hiệu Garmin và các đại lý ủy quyền chính hãng toàn quốc.