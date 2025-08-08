Được biết, tại Việt Nam, có đến 54% người mua cho biết tình hình tài chính của họ không còn ổn định như trước, vì vậy các doanh nghiệp cần có phương thức kết nối hiệu quả hơn với khách hàng của mình, đặc biệt là các khách hàng mục tiêu. Trong khuôn khổ sự kiện thường niên Business Messaging Summit 2025, Meta đã giới thiệu loạt giải pháp nhắn tin mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tối đa hóa lợi nhuận từ các cuộc hội thoại và chuyển đổi tương tác với khách hàng thành kết quả kinh doanh như mong muốn.

Kinh doanh hội thoại giúp các nhà bán hàng tiếp cận khách hàng mục tiêu để tăng trưởng doanh thu

Cụ thể, các giải pháp nhắn tin mới từ Meta sẽ bao gồm:

Tính năng “Chuyển khoản qua ứng dụng thanh toán”: đây là tính năng đã chính thức có mặt tại Việt Nam, cho phép khách hàng chuyển khoản ngay trong Messenger thông qua các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử phổ biến như ACB, BIDV, MBBank, MoMo, OCB và Techcombank. Theo nghiên cứu của Kantar, 49% người dùng tin rằng thanh toán trong ứng dụng giúp trải nghiệm mua sắm với doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn. Nhờ đó Messenger sẽ trở thành một nền tảng tích hợp, nơi các cuộc hội thoại giữa doanh nghiệp và khách hàng, quy trình tự động và thanh toán diễn ra liền mạch, từ đó gia tăng sự hài lòng của khách hàng, giảm tỷ lệ bỏ đơn và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi.

Tính năng Chuyển khoản qua ứng dụng thanh toán

Opportunity Score (Điểm cơ hội): Đây là công cụ tối ưu hiệu suất mới nhất từ Meta, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện kết quả của chiến dịch quảng cáo gần như ngay lập tức. Dựa trên thuật toán học máy và quá trình thử nghiệm trên hàng ngàn nhà quảng cáo, công cụ này đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc tăng chuyển đổi và giảm chi phí thực hiện. Theo phân tích của Meta trên 27 thử nghiệm tại nhiều khu vực trên thế giới, các doanh nghiệp sử dụng tính năng Opportunity Score ghi nhận mức giảm trung bình 12% về chi phí cho mỗi kết quả.

Meta ra mắt các giải pháp nhắn tin mới

Business AI: đây là công cụ trợ lý ảo do Meta phát triển, và đang từng bước trở thành một giải pháp phổ biến và dễ tiếp cận với mọi doanh nghiệp, giống như email, mạng xã hội hay website. Meta hiện đang thử nghiệm giải pháp này không chỉ trong các mẫu quảng cáo trên Facebook và Instagram, mà còn tích hợp trực tiếp vào các trang thương mại điện tử. Giải pháp này được đánh giá có nhiều tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam, một trong những thị trường dẫn đầu trên toàn cầu về Kinh doanh Hội thoại khi có đến 59% người tiêu dùng Việt cho rằng phản hồi nhanh chóng 24/7 từ chatbot AI sẽ giúp cải thiện trải nghiệm nhắn tin với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó thì các giải pháp kinh doanh Hội thoại trên WhatsApp (WhatsApp Business Messaging) cũng giúp hơn 3 tỷ người dùng trên toàn cầu có thể trò chuyện tức thì với doanh nghiệp, qua đó doanh nghiệp Việt có thể dễ dàng tiếp cận và tương tác hiệu quả với khách hàng, đối tác ở thị trường quốc tế. Cùng với hệ sinh thái đối tác trong và ngoài nước, WhatsApp Business Messaging cung cấp bộ công cụ mạnh mẽ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng và thành công tại thị trường toàn cầu.

Meta ra mắt các giải pháp nhắn tin mới

Meta cũng khuyến nghị doanh nghiệp tối ưu hóa chiến dịch tin nhắn theo ba hướng chiến lược:

Leads Optimization: giảm 31% chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng bằng cách kết nối với đúng đối tượng sẵn sàng mua hàng; Value Optimization: tăng 11% lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) bằng cách nhắm đến những người mua hàng có giá trị cao hơn; Purchase Optimization: nâng cao hiệu quả chuyển đổi bằng cách tập trung vào người tiêu dùng có ý định mua hàng rõ ràng.

Nhấn mạnh về các giải pháp đầy tiềm năng này, ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, cho biết: “Trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức, các doanh nghiệp Việt đang đạt được mục tiêu tăng trưởng nhờ coi tin nhắn là công cụ then chốt. Với mức chi tiêu trung bình của người tiêu dùng trong các mùa mua sắm năm 2025 đạt 398 USD so với 352 USD năm 2024, và 68% trong số họ đưa ra quyết định mua hàng sau chưa đầy một giờ nghiên cứu, các giải pháp của Meta hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa từng cuộc hội thoại với khách hàng. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, và mong muốn được lắng nghe phản hồi thực tế để tiếp tục xây dựng và cải thiện các công cụ phù hợp nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.”

Đại diện cho khối doanh nghiệp, đại diện USAC Chiropractic, một phòng khám trị liệu xương khớp tại Việt Nam chia sẻ, sau khi thử nghiệm chiến dịch quảng cáo tối ưu hóa hội thoại trên Facebook và Instagram đã tiếp cận nhóm người dùng từ 30-65 tuổi tại Hà Nội, TP. HCM, nhờ đó USAC đã đạt kết quả ấn tượng: tăng 65% số lượng khách hàng tiềm năng và giảm 41% chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng, đã cho thấy sức mạnh của việc tối ưu hóa tin nhắn trong việc thúc đẩy tăng trưởng cho các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.