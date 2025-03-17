Kinh tế Trung Quốc khởi sắc: Doanh số bán lẻ tăng mạnh, sản xuất công nghiệp vượt dự báo

Doanh số bán lẻ tăng mạnh, sản xuất công nghiệp vượt dự báo. Ảnh: Getty.

Trước những thách thức toàn cầu, nền kinh tế Trung Quốc đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi khả quan trong những tháng đầu năm 2025. Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Quốc gia công bố hôm thứ Hai, doanh số bán lẻ tăng 4,0% trong hai tháng đầu năm, vượt xa mức tăng 3,7% của tháng 12 năm ngoái.

Đặc biệt, sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận kết quả ấn tượng với mức tăng trưởng 5,9% trong giai đoạn tháng 1-2, vượt xa dự báo 5,3% của các nhà phân tích. Dù có phần chậm hơn so với mức 6,2% của tháng 12/2024, nhưng con số này vẫn phản ánh sức mạnh tiềm tàng của lĩnh vực sản xuất tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Đáng chú ý, đầu tư tài sản cố định đã tăng vọt 4,1%, một bước nhảy đáng kể so với mức 3,2% của năm ngoái và vượt xa dự báo 3,6% của giới chuyên gia kinh tế. Điều này cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong niềm tin của các nhà đầu tư đối với triển vọng kinh tế của Trung Quốc.

"Những số liệu này là minh chứng cho hiệu quả bước đầu của các chính sách kích thích kinh tế mà Bắc Kinh đang triển khai," một chuyên gia phân tích thị trường nhận định.

Kết quả khả quan này xuất hiện ngay sau khi chính quyền Trung Quốc công bố kế hoạch toàn diện nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Đây được xem là một trong những mũi nhọn chiến lược quan trọng của Bắc Kinh nhằm giảm phụ thuộc vào xuất khẩu và tăng cường sức mạnh của thị trường nội địa.

Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Lạm phát giá tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 2 đã giảm xuống dưới 0% lần đầu tiên sau hơn một năm, phản ánh áp lực giảm phát đang đè nặng lên nền kinh tế. Trong bối cảnh này, Bắc Kinh đã điều chỉnh giảm mục tiêu lạm phát hàng năm xuống "khoảng 2%" - mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ.

Lynn Song, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ING, nhận định: "Việc các nhà hoạch định chính sách đang có cái nhìn tỉnh táo về những thách thức cơ bản là điều đáng khích lệ đối với kinh tế Trung Quốc. Điều này sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi dài hạn sang nền kinh tế do tiêu dùng thúc đẩy."

Để đạt mục tiêu tăng trưởng "khoảng 5%" trong năm nay, Trung Quốc đã cam kết phát hành thêm 300 tỷ nhân dân tệ (tương đương 41,5 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt kỳ hạn siêu dài. Nguồn vốn này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các chương trình trợ cấp cho người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy chi tiêu nội địa.

Giữa bối cảnh căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ và sự suy giảm tiềm tàng của xuất khẩu, việc kích thích tiêu dùng trong nước đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng, ngoài chương trình đổi hàng cũ, Trung Quốc cần nhiều biện pháp kích thích mạnh mẽ hơn, đặc biệt là những chính sách nhắm trực tiếp vào người tiêu dùng để đạt được mục tiêu tăng trưởng đầy thách thức này.