Chứng khoán châu Á tăng điểm dịp Lễ Phục Sinh, thị trường kỳ vọng eo biển Hormuz được mở lại

Các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm vào thứ Sáu ngày 3/4. Ảnh minh họa: Getty.

Thông tin từ hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết Iran và Oman đang soạn thảo một nghị định thư nhằm “giám sát việc vận chuyển” qua eo biển Hormuz. Theo ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách pháp luật và các vấn đề quốc tế, hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu qua tuyến đường chiến lược này cần được giám sát và phối hợp giữa hai quốc gia.

Thông tin này đã ngay lập tức tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh, giá dầu tăng mạnh. Giá dầu Brent tăng gần 12% lên 112,06 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng khoảng 8% lên 109,24 USD/thùng. Đáng chú ý, theo S&P Global, giá giao ngay của các lô hàng dầu Brent đã vọt lên tới 141,36 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Đà tăng của giá dầu đã kéo theo cổ phiếu năng lượng và thúc đẩy thị trường chứng khoán khu vực đi lên. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi dẫn đầu đà tăng trong khu vực khi tăng 2,73%, trong khi chỉ số Kosdaq của nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng 1,09%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,31%, chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu, trong khi chỉ số Topix tăng 1,08%, được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu năng lượng.

Tại Trung Quốc đại lục, chỉ số CSI 300 tăng nhẹ 0,31%. Trong khi đó, thị trường Úc và Hồng Kông đóng cửa nghỉ lễ Phục Sinh.

Tại Mỹ, các hợp đồng tương lai biến động nhẹ khi nhà đầu tư vẫn theo dõi sát diễn biến giá dầu. Hợp đồng tương lai S&P 500 gần như đi ngang, Nasdaq-100 giảm 0,07%, trong khi Dow Jones tương lai tăng 9 điểm, tương đương 0,02%.

Trong phiên giao dịch trước đó tại Phố Wall, thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh do giá dầu tăng, nhưng các chỉ số chính chỉ thay đổi nhẹ. Chỉ số Dow Jones giảm 0,13%, trong khi S&P 500 tăng 0,11% và Nasdaq Composite tăng 0,18%.

Giới phân tích cho rằng diễn biến tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới, đặc biệt là giá dầu, lạm phát và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương.