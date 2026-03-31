Chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều khi giá dầu đảo chiều giảm mạnh

Hình ảnh vệt khói tên lửa phóng từ Yemen nhắm vào Israel được nhìn thấy trên bầu trời Hebron những ngày gần đây. Ảnh: Getty.

Theo báo cáo của The Wall Street Journal, ông Trump đã nói với các phụ tá rằng ông sẵn sàng chấm dứt các hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran, ngay cả khi eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược vẫn bị đóng cửa phần lớn.

Thông tin này ngay lập tức khiến thị trường dầu mỏ đảo chiều. Giá dầu thô WTI giao tháng 5 giảm 0,72% xuống 102,14 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 1% xuống 111,55 USD/thùng.

Eo biển Hormuz từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu trước khi xung đột nổ ra ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran. Tuy nhiên, theo đánh giá của Nhà Trắng, một chiến dịch quân sự nhằm mở lại tuyến vận chuyển này có thể kéo dài cuộc xung đột vượt quá kế hoạch ban đầu là sáu tuần.

Chứng khoán châu Á biến động mạnh

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 2,2% trong khi Kosdaq giảm 1,9%. Đồng won Hàn Quốc mất giá 0,67% xuống 1.537,4 won/USD, dao động gần mức yếu nhất kể từ năm 2009.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,13%, trong khi Topix tăng nhẹ 0,18%. Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,9%.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 0,3%, còn CSI 300 của Trung Quốc đại lục gần như đi ngang.

Phố Wall giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp

Qua đêm tại Mỹ, các chỉ số chính trên Phố Wall diễn biến trái chiều. Chỉ số S&P 500 giảm 0,39% xuống 6.343,72 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,73% xuống 20.794,64 điểm. Ngược lại, Dow Jones tăng nhẹ 0,11% lên 45.216 điểm.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết triển vọng lạm phát vẫn được kiểm soát bất chấp giá năng lượng tăng, và Fed chưa cần phải phản ứng bằng việc tăng lãi suất.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ sau đó tăng nhẹ, với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,3%, Nasdaq 100 tăng 0,2%, và Dow Jones tăng 177 điểm, tương đương 0,4%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư phần nào ổn định trở lại sau cú sốc dầu mỏ.