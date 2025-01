HP trình diễn loạt sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo AI tại Ngày Hội HP Việt Nam 2024

Với chủ đề “Làm chủ trí tuệ nhân tạo, kiến tạo dấu ấn”, HP đã trình diễn sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua việc tích hợp các tính năng thông minh trên các thiết bị công nghệ, mang đến cho người dùng trải nghiệm liền mạch và tính cá nhân hóa cao, giúp thay đổi cách con người học tập, làm việc và giải trí hằng ngày.

Sự kiện này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dùng, khi có đến 83% người lao động tin rằng mối quan hệ của họ với công việc cần có sự thay đổi tích cực hơn. Và hầu hết trong số họ tin rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ mở ra những cơ hội mới giúp họ làm việc một cách dễ dàng hơn và cảm thấy yêu thích công việc của mình. Tuy nhiên, để đạt được điều đó thì người lao động cần có sự hỗ trợ của công cụ và công nghệ AI phù hợp.

“Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra một sân chơi bình đẳng nơi mọi người đều có thể phát huy tiềm năng của mình dưới vai trò một nhà sáng tạo, nhà đổi mới hay một doanh nhân. Sự đa dạng của các ứng dụng và dịch vụ tại Việt Nam nói riêng và trong khu vực nói chung cho thấy nhu cầu của người Việt trong việc tìm kiếm các giải pháp công nghệ phù hợp với bản thân là khá lớn. Trí tuệ nhân tạo góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, và hơn thế, còn hỗ trợ nâng cao năng suất làm việc nhờ khả năng xử lý các tác vụ phức tạp và cho phép người dùng nâng tầm khả năng đổi mới, sáng tạo.” Ông Nguyễn Minh Đức – Tổng Giám đốc HP Việt Nam chia sẻ ngay trong lễ khai mạc sự kiện HP Day.

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Giám đốc HP Việt Nam

Để thúc đẩy hiệu suất và tăng khả năng sáng tạo, HP đưa ra những thiết bị với sự hỗ trợ đắc lực từ trí tuệ nhân tạo như máy tính HP Elitebook và HP ProBook mới, với sự hỗ trợ của AI từ bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 5 và 7, cùng NPUs chuyên dụng để xử lý các tác vụ AI với trải nghiệm được cá nhân hóa hơn. Bên cạnh đó, công nghệ HP Smart Sense trong các dòng máy mới này cũng được thiết kế với khả năng tự động dự đoán và điều chỉnh theo hành vi sử dụng của người dùng, từ đó đảm bảo cân bằng giữa hiệu suất hoạt động và mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị.

Các sản phẩm máy tính của HP hiện đang sở hữu danh mục chip xử lý Intel® lớn, minh chứng cho cam kết không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu suất sản phẩm.

Vinay Awasthi - Tổng Giám đốc HP Khu vực châu Á

Tại Ngày hội HP Việt Nam 2024, HP đã mang đến loạt sản phẩm mới, có thể kể đến như:

Dòng máy tính HP Elite 1000 Series G11 Notebook: được thiết kế để mang đến trải nghiệm liền mạch giữa tính linh hoạt và hiệu suất làm việc, với thời lượng pin lên đến 21 giờ. Bằng việc khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo AI, người dùng sẽ có trải nghiệm đồ họa tốt hơn đến 80%, tiết kiệm năng lượng ít hơn 38% khi dùng tính năng AI nâng cao, cùng khả năng chỉnh sửa video bằng AI nhanh hơn đến 132% so với thế hệ trước đó.

Với HP Smart Sense, công nghệ AI còn giúp máy tính chạy êm hơn 40%, chưa kể hơn 70% các bộ phận chính của máy đều được làm từ vật liệu tái chế. Ngoài ra, tính năng theo dõi và đề xuất dữ liệu nguồn điện cũng giúp giảm mức sử dụng năng lượng.

HP EliteBook x360 1000 G11 series

HP ProBook 400 G11

HP ENVY X360 14

Dòng máy tính HP ProBook 400 và 405 Series G11 Notebook: được thiết kế riêng cho nhân viên làm việc trong môi trường kết hợp, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nâng cao hiệu suất và bộ nhớ có thể nâng cấp thêm khi cần. Bên cạnh đó khung máy cũng chứa 50% nhôm được đóng dấu tái chế sau công nghiệp.

Dòng máy tính HP Spectre x360 14 inch: là dòng sản phẩm sở hữu khả năng thích ứng linh hoạt và có thể tối ưu hóa hiệu suất nhờ tích hợp công nghệ AI tự động phân tích hành vi sử dụng của người dùng, hỗ trợ quá trình cộng tác và xử lý khối lượng công việc lớn.

Dòng máy tính HP ENVY x360 14 inch: là sản phẩm máy tính 2 trong 1 với công nghệ AI tích hợp sẵn trong bộ xử lý Intel® Core™ Ultra, giúp linh hoạt đáp ứng mọi tác vụ công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Anh Hoàng Tuấn Hải - Giám đốc sản phẩm máy tính doanh nghiệp

Ở dòng máy tính dành cho doanh nghiệp, HP cũng trang bị khả năng bảo vệ khỏi các vụ tấn công máy tính lượng tử nhờ chip Endpoint Security Controller (ESC), giúp bảo vệ các dữ liệu mật một cách hiệu quả. Chip ESC được tách riêng với bộ xử lý và hệ điều hành, cung cấp nền tảng phần cứng nhằm giảm nguy cơ vi phạm dữ liệu và cải thiện năng suất bằng cách ngăn chặn thời gian ngừng hoạt động của máy. Trogn đó, hai dòng máy tính đáng chú ý là HP Elitebook và HP ProBook được trang bị phần mềm bảo mật HP Wolf Security for Business nhằm bảo vệ người dùng tại mọi nơi và mọi thời điểm. HP cũng cho ra mắt HP Cloud Endpoint Manager SaaS, hệ thống được thiết kế dành riêng cho các thiết bị quan trọng, giúp bộ phận IT dễ dàng quản lý, giám sát và bảo vệ các thiết bị khác khỏi các mối de đọa bảo mật thông tin.

Để tăng cường trải nghiệm làm việc trong môi trường hiện đại, HP cũng cách mạng hóa phong cách làm việc thông qua các giải pháp và thiết bị công nghệ tiên tiến, hỗ trợ doanh nghiệp và người dùng cá nhân thực hiện các thao tác công việc hàng ngày một cách dễ dàng, nhanh chóng, và hiệu quả.

HP LaserJet Tank 2602

Và để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong kỷ nguyên làm việc kết hợp, HP giới thiệu dòng máy in màu HP LaserJet Tank MFP 2602 mang đến hiệu suất in ấn cao với chất lượng in vượt trội. Sản phẩm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì máy in một cách tối ưu nhờ tuổi thọ máy lên đến 50.000 trang in. Máy không chỉ sở hữu bộ kit nạp mực HP chính hãng với bao bì được làm từ chất liệu giảm lượng nhựa lên đến 75%, thân thiện với môi trường, mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhờ tính năng nạp mực dễ dàng chỉ trong 15 giây, cùng các tùy chọn nạp mực HP 2.500 và 5.000 trang, giúp giảm thiểu thời gian treo máy.

PrintLab

Tại Ngày hội HP Việt Nam 2024, HP cũng giới thiệu loạt sản phẩm in ấn độc đáo mang tên PrintLab. Tại đây, khách mời có thể trực tiếp tham gia các thử thách để trải nghiệm những cải tiến công nghệ trong in ấn của HP. Các dòng máy in tại khu vực này đều được thiết kế nhằm mang đến cho doanh nghiệp và người dùng chất lượng in vượt trội, chú trọng tính bền vững và thân thiện môi trường, cũng như tính bảo mật an toàn trong quá trình làm việc.

Đồng thời, HP cũng giới thiệu các giải pháp nghe nhìn mới, với khả năng truyền đạt hình ảnh và âm thanh liền mạch, mượt mà, hỗ trợ người dùng hội họp và làm việc năng suất hơn trong suốt quá trình sử dụng. Có thể kể đến như:

Poly Studio R30: giải pháp hội họp chất lượng cao giúp nâng cao hiệu quả cuộc họp và khả năng tương tác liền mạch thông qua tính năng thu phát và trình chiếu video sắc nét chất lượng 4K, cùng camara góc rộng 120 độ mang lại tầm nhìn toàn cảnh. Chất lượng âm thanh và mic đàm thoại của Poly Studio R30 cũng được hỗ trợ bởi công nghệ âm thanh hiện đại cùng sự thuận tiện trong khâu cài đặt và kết nối.

Poly Voyager Focus 2 series: tai nghe không dây cao cấp với chất lượng âm thanh vượt trội cùng công nghệ chống tiếng ồn chủ động (ANC), được thiết kế phù hợp cho mục đích giải trí hoặc đàm thoại hàng ngày với thời lượng sử dụng lên đến 25 tiếng.

Để nâng tầm giải trí, HP cũng mang đến loạt laptop gaming thế hệ mới với hiệu năng cao để có thể thao tác mượt mà trên các trò chơi game AAA và cùng lúc làm việc hoặc thực hiện các tác vụ đồ họa phức tạp khác mà vẫn duy trì hiệu suất máy ổn định. Trong đó đáng chú ý là dòng máy tính gaming OMEN Transcend 14 mới được thiết kế để đáp ứng nhu cầu riêng của các game thủ và các nhà sáng tạo với công nghệ màn hình OLED tiên tiến, thiết kế thân máy mỏng tinh tế cùng linh kiện cao cấp giúp máy vận hành mạnh mẽ mà không gặp phải tình trạng nóng máy.

OMEN Transcend 14 được đánh giá là một trong những phiên bản máy tính gaming gọn nhẹ và mạnh mẽ nhất trên thị trường. Để mang dến trải nghiệm chơi game đẳng cấp, OMEN Transcend 14 mới được trang bị màn màn hình hiển thị chất lượng cao, màn hình OLED 2.8K 120Hz VRR đạt chứng nhận IMAX, mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết cùng màu sắc sống động. Bàn phím RGB cho trải nghiệm màu ấn tượng. Đi cùng thiết kế sang trọng và nhỏ gọn là hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin lên đến 11.5 giờ cùng cổng sạc type-C PD 140W dễ dàng sạc ở bất cứ đâu. Tốc độ xử lý nhanh nhờ bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 9 185H cùng card đồ họa NVIDIA® GeForce® RTX™ 4070 giúp thao tác game và xử lý các tác vụ máy tính phức tạp một cách dễ dàng. Các game thủ và streamer có thể tận dụng NPU và OpenVINO™ plugins cho phần mềm OBS studio để nâng cấp trải nghiệm chơi và stream game mượt mà hơn bao giờ hết nhờ cải thiện tốc độ khung hình lên đến 24.6%. Người dùng có thể tận dụng tối đa tính năng Dynamic Refresh Rate (DRR) được tích hợp strong OMEN Gaming Hub để có trải nghiệm chơi game chất lượng hơn bằng cách tự động chuyển đổi giữa các tốc độ làm mới khác nhau tùy thuộc vào nội dung và chế độ nguồn, điều này có thể cải thiện thời lượng pin lên đến 7%. Chế độ ECO cũng giúp tăng thời lượng pin của máy lên 20%.

HP OMEN Transcend 14

Chưa kể hệ thống khung gầm được thiết kế lại để tận dụng luồng không khí đi vào, tạo vùng điều áp bằng cách sử dụng buồng hơi để tản nhiệt trực tiếp qua các lỗ thông hơi phía sau. Cải tiến này được kết hợp với công nghệ luồng kênh đôi của Intel và có thể đạt được áp suất tĩnh cao hơn gấp 4 lần với công suất tản nhiệt 80w trong đế 12 mm.

Để nâng cao trải nghiệm và hiệu suất chơi game, OMEN Transcend 14 còn cung cấp tính năng AI cục bộ thông qua bộ xử lý Intel® và NVIDIA® cũng như tính năng AI tích hợp với Otter.ai để xử lý các tác vụ như dịch trực tiếp và chú thích theo thời gian thực trong các cuộc họp hoặc lớp học trực tuyến. Máy cũng có khả năng rã băng ghi âm và ghi chú nhờ trí tuệ nhân tạo (AI).

Chưa kể, đây cũng là dòng máy gaming đầu tiên được trang bị công nghệ âm thanh HyberX, giúp tăng cường độ rõ nét và cân bằng quang phổ và đảm bảo các chi tiết nhỏ không bị nhiễu hoặc bị lẫn giữa những âm thanh lớn hơn, từ đó mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng khi chơi game.

Máy in HP laserJet Tank 2600 series sẽ có mặt tại Việt Nam trong tháng 4 này với giá bán lẻ đề nghị từ 9,390,000 đồng.

Các sản phẩm còn lại sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.