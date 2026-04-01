Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2244/QĐ-TTg, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, đúng quy định, đúng thời hạn và đúng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin và dữ liệu, báo cáo cung cấp phục vụ tính toán các chỉ tiêu liên quan gửi Bộ Khoa học và Công nghệ làm căn cứ đánh giá mức độ tác động của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội ở cấp độ quốc gia.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung vào ba nhóm nội dung chính. Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, ý nghĩa, phạm vi áp dụng và nội dung cơ bản của Quyết định số 2244/QĐ-TTg; lồng ghép nội dung tại Quyết định số 2244/QĐ-TTg trong các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về triển khai văn bản quy phạm pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời tăng cường ứng dụng nền tảng số trong công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí. Thứ hai, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thu thập thông tin, dữ liệu, tính toán chỉ tiêu liên quan theo hướng dẫn của các bộ, ngành gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp. Thứ ba, định kỳ hằng năm tổng hợp dữ liệu đánh giá từ các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan, tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối chủ trì triển khai, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo.