Buôn lậu qua cảng biển chiếm hơn 50% tổng số vụ vi phạm trong tháng 4/2025

Ngày 7/5, Cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 4/2025 đạt 74,31 tỷ USD, giảm 1,4% (tương ứng giảm 1,06 tỷ USD) so với tháng trước.

Trong đó, xuất khẩu đạt 37,44 tỷ USD (giảm 2,8%) và nhập khẩu đạt 36,87 tỷ USD (tương đương tháng trước). Cán cân thương mại trong tháng 4 ghi nhận thặng dư 0,57 tỷ USD, giảm đáng kể so với mức 1,64 tỷ USD của tháng trước. Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng/2025 đạt 276,89 tỷ USD, tăng 15,7% (tương ứng tăng 37,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 4/2025 đạt 74,31 tỷ USD.

Cụ thể,trị giá xuất khẩu đạt 140,34 tỷ USD, tăng 13% và trị giá nhập khẩu đạt 136,55 tỷ USD, tăng 18,6% Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 4 tháng/2025 thặng dư 3,8 tỷ USD, giảm 58,2% so với mức thặng dư 9,05 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 4/2025 đạt 39.732 tỷ đồng, giảm 0,6% so với tháng trước. Lũy kế, trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt 142.122 tỷ đồng, bằng 34,58% dự toán được giao, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Buôn lậu diễn biến phức tạp, chủ yếu qua đường biển

Cục Hải quan đánh giá tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa trong thời gian qua diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt trên tuyến biển, 52,8% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý. Hàng hóa tập trung chủ yếu qua các cảng biển quan trọng như Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ, Tân Vũ, VIP Green, Cát Lái, ICD Phước Long, Hiệp Phước, Vict, Cái Mép, … các đối tượng chủ yếu khai sai về, tên hàng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan, mã số hàng hóa, xuất xứ.

Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển trái phép ma tuý, tiền tệ, vàng qua biên giới có dấu hiệu gia tăng ở tuyến hàng không cùng với đó là phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng về chế độ chính sách, sự phát triển của Thương mại điện tử, phương thức chuyển phát nhanh, dịch vụ ký gửi hàng hóa...để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép. Trên tuyến đường bộ, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép mặt hàng pháo nổ, đường kính trắng vẫn tiếp diễn ở địa bàn các tỉnh miền Trung và tuyến biên giới Việt - Lào.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu vi phạm.

Hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, bách hoá tiêu dùng, thuốc lá điếu, lá thuốc lá tại các khu vực giáp biên giới Việt - Trung, Việt - Campuchia.

Trong tháng 4/2025, toàn ngành Hải quan đã phát hiện và xử lý là 1.330 vụ, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 1.867 tỷ đồng. Thu NSNN đạt: 65,86 tỷ đồng. số vụ hình sự giảm mạnh (không có vụ việc khởi tố, số vụ chuyển khởi tố giảm từ 15 vụ xuống 12 vụ (giảm 20%) so với cùng kỳ.

Tính từ 15/12/2024 đến 14/4/2025, đã có 5.206 vụ vi phạm được phát hiện, với tổng trị giá hàng vi phạm 10.331 tỷ đồng, thu nộp ngân sách 347,16 tỷ đồng, chuyển khởi tố 34 vụ, không có vụ nào bị khởi tố trực tiếp.

Gần 2 tấn ma túy bị thu giữ trong 4 tháng

Trong tháng 4/2025, Hải quan đã chủ trì và phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng bắt giữ 16 vụ/27 đối tượng liên quan đến ma túy, tang vật thu được hơn 1.517 kg ma túy các loại.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, đã phát hiện 64 vụ/74 đối tượng, thu giữ tổng cộng 1.719 kg ma túy, bao gồm heroin, cần sa, ketamine, MTTH, cocain và hơn 60.000 viên ma túy tổng hợp.