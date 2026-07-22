Điện thoại bí ẩn của Huawei lộ diện với pin 10.000 mAh, màn hình 6,84 inch

Hình ảnh rò rỉ về thiết kế điện thoại Nova 16. Ảnh: gizmochina

Theo thông tin rò rỉ, dung lượng pin của thiết bị này vượt qua mốc 8.500 mAh trên Huawei Enjoy 90 Pro Max, mẫu máy đang giữ kỷ lục pin lớn nhất trong dàn sản phẩm của hãng trước khi tin đồn mới xuất hiện. Nếu con số 10.000 mAh được xác nhận, đây sẽ là dung lượng pin cao nhất từng ghi nhận trên một điện thoại thương mại của Huawei tính đến thời điểm hiện tại. Thông tin chính xác về cấu hình pin phải chờ đến khi Huawei công bố thông số chính thức.

Thông tin rò rỉ về mẫu điện thoại bí ẩn của Huawei. Ảnh: gizmochina

Về màn hình, thiết bị được cho là dùng tấm nền OLED phẳng kích thước 6,84 inch, độ phân giải 1,5K. Nguồn tin nhận định đây có thể là tấm nền tương tự đang xuất hiện trên Enjoy 90 Pro Max, song đây vẫn chỉ là suy đoán dựa trên thông số bên ngoài, chưa có kiểm chứng kỹ thuật cụ thể. Về khả năng chụp ảnh, máy được trang bị cảm biến chính độ phân giải 50 megapixel. Về chip xử lý, thiết bị dùng vi xử lý thuộc dòng 8, nhiều khả năng là Kirin 8020, dòng chip đã có mặt trên thị trường từ trước.

Thông tin rò rỉ về mẫu điện thoại bí ẩn của Huawei. Ảnh: gizmochina

Một nguồn tin khác, Fixed Focus Digital cho biết Huawei cũng đang chuẩn bị một mẫu máy mang tên Nova SE, được suy đoán thuộc dòng Nova 16. Thiết bị này dự kiến trang bị cảm biến đa phổ thế hệ đầu tiên của Huawei, một công nghệ cảm biến hình ảnh mới của hãng. Mức giá bán được ước tính dao động từ 2.000 đến 3.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 300 đến 450 USD. Máy có thể ra mắt với nhiều tùy chọn màu gồm đen, trắng, xanh dương và cam.

Thiết kế Huawei Nova 16z. Ảnh: gizmochina

Fixed Focus Digital không cung cấp thêm chi tiết nào khác về mẫu Nova 16 SE nói trên. Trong dàn sản phẩm Nova hiện tại, Nova 16z là mẫu duy nhất sử dụng chip Kirin 8020, trong khi toàn bộ dòng Enjoy 90 lại dùng các biến thể của chip Kirin 8000. Sự khác biệt này khiến giới quan sát khó xác định thiết bị pin 10.000 mAh nói ở trên thuộc dòng sản phẩm nào.

Do đó, hiện chưa thể khẳng định mẫu máy bí ẩn sở hữu pin 10.000 mAh có phải chính là Nova 16 SE hay không, hay thực chất là phiên bản cao cấp nhất của dòng Enjoy 90. Danh tính chính xác của thiết bị, cần chờ Huawei công bố thông tin chính thức trong thời gian tới.