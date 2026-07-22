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Điện thoại bí ẩn của Huawei lộ diện với pin 10.000 mAh, màn hình 6,84 inch

Vân Tước

Vân Tước

15:58 | 22/07/2026
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Một nguồn rò rỉ tiết lộ Huawei đang phát triển mẫu điện thoại tầm trung mới cho thị trường Trung Quốc, trang bị viên pin 10.000 mAh, mức dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trên sản phẩm của hãng. Máy được đồn đoán sở hữu màn hình OLED phẳng 6,84 inch cùng camera chính 50 megapixel.
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Điện thoại bí ẩn của Huawei lộ diện với pin 10.000 mAh, màn hình 6,84 inch
Hình ảnh rò rỉ về thiết kế điện thoại Nova 16. Ảnh: gizmochina

Theo thông tin rò rỉ, dung lượng pin của thiết bị này vượt qua mốc 8.500 mAh trên Huawei Enjoy 90 Pro Max, mẫu máy đang giữ kỷ lục pin lớn nhất trong dàn sản phẩm của hãng trước khi tin đồn mới xuất hiện. Nếu con số 10.000 mAh được xác nhận, đây sẽ là dung lượng pin cao nhất từng ghi nhận trên một điện thoại thương mại của Huawei tính đến thời điểm hiện tại. Thông tin chính xác về cấu hình pin phải chờ đến khi Huawei công bố thông số chính thức.

Điện thoại bí ẩn của Huawei lộ diện với pin 10.000 mAh, màn hình 6,84 inch
Thông tin rò rỉ về mẫu điện thoại bí ẩn của Huawei. Ảnh: gizmochina

Về màn hình, thiết bị được cho là dùng tấm nền OLED phẳng kích thước 6,84 inch, độ phân giải 1,5K. Nguồn tin nhận định đây có thể là tấm nền tương tự đang xuất hiện trên Enjoy 90 Pro Max, song đây vẫn chỉ là suy đoán dựa trên thông số bên ngoài, chưa có kiểm chứng kỹ thuật cụ thể. Về khả năng chụp ảnh, máy được trang bị cảm biến chính độ phân giải 50 megapixel. Về chip xử lý, thiết bị dùng vi xử lý thuộc dòng 8, nhiều khả năng là Kirin 8020, dòng chip đã có mặt trên thị trường từ trước.

Điện thoại bí ẩn của Huawei lộ diện với pin 10.000 mAh, màn hình 6,84 inch
Thông tin rò rỉ về mẫu điện thoại bí ẩn của Huawei. Ảnh: gizmochina

Một nguồn tin khác, Fixed Focus Digital cho biết Huawei cũng đang chuẩn bị một mẫu máy mang tên Nova SE, được suy đoán thuộc dòng Nova 16. Thiết bị này dự kiến trang bị cảm biến đa phổ thế hệ đầu tiên của Huawei, một công nghệ cảm biến hình ảnh mới của hãng. Mức giá bán được ước tính dao động từ 2.000 đến 3.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 300 đến 450 USD. Máy có thể ra mắt với nhiều tùy chọn màu gồm đen, trắng, xanh dương và cam.

Điện thoại bí ẩn của Huawei lộ diện với pin 10.000 mAh, màn hình 6,84 inch
Thiết kế Huawei Nova 16z. Ảnh: gizmochina

Fixed Focus Digital không cung cấp thêm chi tiết nào khác về mẫu Nova 16 SE nói trên. Trong dàn sản phẩm Nova hiện tại, Nova 16z là mẫu duy nhất sử dụng chip Kirin 8020, trong khi toàn bộ dòng Enjoy 90 lại dùng các biến thể của chip Kirin 8000. Sự khác biệt này khiến giới quan sát khó xác định thiết bị pin 10.000 mAh nói ở trên thuộc dòng sản phẩm nào.

Do đó, hiện chưa thể khẳng định mẫu máy bí ẩn sở hữu pin 10.000 mAh có phải chính là Nova 16 SE hay không, hay thực chất là phiên bản cao cấp nhất của dòng Enjoy 90. Danh tính chính xác của thiết bị, cần chờ Huawei công bố thông tin chính thức trong thời gian tới.

Điện thoại bí ẩn của Huawei điện thoại Huawei tầm trung Huawei Nova 16 SE Huawei Enjoy 90 Pro Max chip Kirin 8020 màn hình OLED 6 màn hình OLED 6,84 inch cảm biến đa phổ Huawei

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Thứ hai, 27/07/2026 06:00
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Thứ hai, 27/07/2026 09:00
30°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Cập nhật: 22/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼50K 14,600
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 22/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1292K 14,602 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1292K 14,603 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141 ▼1278K 145 ▼1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141 ▼1278K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 138 ▼1251K 143 ▼1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▲121086K 141,584 ▲127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼300K 107,411 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼86996K 974 ▼96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼244K 87,389 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼234K 83,527 ▼234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼167K 59,787 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cập nhật: 22/07/2026 16:00
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Cập nhật: 22/07/2026 16:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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