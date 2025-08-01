ASUS sẵn sàng cho mùa tựu trường 2025

Nếu trước đây cấu hình là yếu tố quyết định khi mua laptop thì ngày nay các bạn học sinh - sinh viên còn ưu tiên đến các tiêu chí như thiết kế mỏng nhẹ, pin lâu và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Thấu hiểu xu hướng này, ASUS - thương hiệu dẫn đầu thị phần laptop tiêu dùng và gaming chạy Windows tại Việt Nam (theo số liệu mới nhất trong tháng 6/2025 từ GfK), đã chính thức đẩy mạnh hai dòng sản phẩm chiến lược: ASUS Vivobook S14/S16 và ASUS Gaming V16, với nhiều phiên bản các dòng chip khác nhau từ Intel, AMD, và Qualcomm hướng đến việc đáp ứng toàn diện nhu cầu học tập, giải trí và sáng tạo nội dung của thế hệ trẻ.

“Chúng tôi nhận thấy người dùng trẻ tại Việt Nam ngày càng chủ động hơn trong việc lựa chọn thiết bị học tập. Họ quan tâm đến hiệu năng, nhưng cũng đòi hỏi tính di động và trải nghiệm thông minh từ AI. Những sản phẩm như ASUS Vivobook S hay ASUS Gaming V16 được thiết kế để đáp ứng đúng những nhu cầu đó.” Ông Eric Lee - Tổng Giám đốc ASUS khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào), chia sẻ.

Ông Eric Lee cũng khẳng định thêm rằng: “Việt Nam luôn là một trong những thị trường trọng điểm của ASUS trong khu vực, và chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục mang đến các dòng sản phẩm phù hợp, bền bỉ và có giá trị sử dụng lâu dài cho thế hệ trẻ.”

Cụ thể:Vivobook S14/S16 là dòng laptop mỏng nhẹ thế hệ mới được ASUS thiết kế để hướng tới người dùng trẻ thường xuyên di chuyển, học tập và làm việc linh hoạt trong nhiều không gian. Với trọng lượng nhẹ chỉ từ 1.4kg và độ mỏng 1.59cm, kết hợp thiết kế hai mặt kim loại và hai tùy chọn màu sắc (Bạc bạch kim và Xám trầm), sản phẩm mang lại sự cơ động nhưng vẫn giữ được độ sang trọng và bền bỉ cần thiết. Với nhiều tùy chọn cấu hình trong tầm giá từ 18 đến 26 triệu đồng, dòng laptop này mang đến giải pháp học tập linh hoạt cho từng nhu cầu.

Máy sử dụng vi xử lý lên đến Intel® Core™ Ultra H-Series (Series 2), dòng chip hiệu năng cao thường chỉ xuất hiện trên các mẫu laptop chuyên cho công việc nặng, khác biệt so với dòng U-Series phổ biến trên phần lớn laptop mỏng nhẹ. Tất cả các phiên bản đều được trang bị 16GB RAM cùng ổ SSD 512GB PCIe 4.0 tốc độ cao, đồng thời hỗ trợ nâng cấp linh hoạt để đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng dần theo từng năm học.

Nhờ tích hợp nhân xử lý thần kinh (NPU), Vivobook S14/S16 (S3407CA/S3607CA) được bổ trợ với các tác vụ AI như lọc tiếng ồn, nhận diện khuôn mặt và tối ưu hiệu suất trong học tập, họp nhóm hoặc xử lý đa nhiệm. Người dùng cũng có thể truy cập nhanh trợ lý AI nhờ phím tắt chuyên biệt cho Microsoft Copilot.

Màn hình của Vivobook S14/S16 có độ phân giải 1920x1200, tỉ lệ 16:10 tối ưu cho không gian làm việc với viền mỏng ba cạnh. Phiên bản Vivobook S14 gọn nhẹ phù hợp cho nhu cầu di chuyển thường xuyên, trong khi bản Vivobook S16 có màn hình 16-inch lớn hơn, tần số quét 144Hz tối ưu cho đa nhiệm, giải trí và công việc kỹ thuật. Cả hai đều tích hợp webcam FHD hỗ trợ Windows Hello và AI tự điều chỉnh ánh sáng khi học trực tuyến.

Viên pin dung lượng 70Wh cho phép Vivobook S14/S16 hoạt động liên tục lên đến 20 giờ. Máy còn có hỗ trợ sạc nhanh 60% trong vòng chưa đầy 50 phút, đồng thời đạt chuẩn 1.200 chu kỳ sạc - cao hơn khoảng 20% so với thế hệ trước - đảm bảo độ bền pin lâu dài trong suốt các năm học đại học.

Vivobook S14/S16 cũng sở hữu đầy đủ các kết nối phổ biến hiện nay như 2 cổng USB-C, 2 cổng USB-A, HDMI, Wi-Fi 6 và jack tai nghe 3.5mm - giúp sinh viên kết nối dễ dàng với thiết bị ngoại vi và đảm bảo tương thích được nhiều thiết bị trong môi trường học tập.

Bên cạnh đó, dòng Vivobook S còn đạt tiêu chuẩn độ bền quân sự MIL-STD-810H và được hưởng chế độ bảo hành 2 năm quốc tế cao hơn so với mức phổ biến hiện nay - mang đến sự an tâm trong quá trình sử dụng lâu dài, kể cả với các bạn có ý định du học.

Đặc biệt, trong tháng 8, dòng Vivobook S14/S16 sẽ có thêm nhiều lựa chọn cấu hình với các phiên bản đạt chuẩn Copilot+ PC trang bị chip từ AMD và Qualcomm, đồng thời trang bị màn hình OLED, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng và mua sắm cao điểm của mùa tựu trường sắp tới.

ASUS Gaming V16, là đại diện cho thế hệ laptop gaming AI mới, đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên các ngành kỹ thuật, CNTT, đồ họa hay bất kỳ lĩnh vực nào cần sức mạnh xử lý cao. Máy được xem là một lựa chọn tối ưu về hiệu năng trong tầm giá 20 triệu đồng.

Đáng chú ý là dù mang dòng chữ “gaming” nhưng ASUS Gaming V16 lại có thiết kế gọn gàng và tối giản - phù hợp với môi trường học đường và không gian làm việc nghiêm túc.

Đi cùng với đó là vi xử lý lên đến Intel® Core™ 7 240H, kết hợp GPU rời lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 5060, mang lại khả năng xử lý vượt trội cho các tác vụ học tập, sáng tạo nội dung và giải trí. Kết hợp với đó là dung lượng RAM DDR5 16GB cùng SSD chuẩn NVMe tốc độ cao, đồng thời hỗ trợ nâng cấp với 2 khe RAM để đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.

Màn hình 16inch với viền siêu mỏng, độ phân giải FHD+ tỉ lệ 16:10, tần số quét 144Hz và hỗ trợ Adaptive-Sync, mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà và sắc nét. Hệ thống tản nhiệt ASUS IceCool với hai quạt đảm bảo máy vận hành ổn định ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng.

ASUS Gaming V16 có thiết kế mỏng nhẹ, gọn gàng với trọng lượng chỉ 1.95kg, phù hợp cho việc mang theo mỗi ngày.

Vỏ máy tông đen nhám kết hợp cùng các chi tiết LED xanh tạo điểm nhấn đặc trưng của dòng gaming nhưng vẫn đủ tinh tế để sử dụng trong môi trường học tập. Máy cũng đạt chuẩn độ bền quân sự MIL-STD-810H, tăng độ tin cậy trong quá trình sử dụng lâu dài.

ASUS Gaming V16 cũng được trang bị viên pin 63Wh cho thời lượng sử dụng tối đa lên đến 9 giờ cho các tác vụ văn phòng, hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C Power Delivery công suất 100W cùng đầy đủ các cổng kết nối gồm USB-A, USB-C, HDMI 2.1 và jack tai nghe 3.5mm, hỗ trợ tốt cho việc học nhóm, thuyết trình hoặc kết nối với các thiết bị ngoại vi.

Bên cạnh hai dòng chiến lược là Vivobook S và ASUS Gaming V16, ASUS còn cung cấp hệ sinh thái laptop phong phú, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của mọi đối tượng học sinh - sinh viên. Trong phân khúc phổ thông, dòng Vivobook tiêu chuẩn như Vivobook 14/15/16 và Vivobook Go tiếp tục được ưa chuộng nhờ thiết kế mỏng nhẹ, cấu hình tối ưu và chính sách bảo hành 2 năm. Đặc biệt, mẫu Vivobook 16 (M1607KA) hiện là dòng Copilot+ PC có mức giá dễ tiếp cận nhất thị trường chỉ trong tầm trên 17 triệu đồng, trong khi Vivobook 15 với đa dạng cấu hình là sản phẩm bán chạy nhất của ASUS trong mùa tựu trường năm 2024.

Nếu cần trải nghiệm cao cấp hơn thì ASUS Zenbook là lựa chọn lý tưởng. Nhờ thiết kế sang trọng, màn hình Lumina OLED chuẩn màu và thời lượng pin dài, Zenbook A14 còn đặc biệt gây ấn tượng với trọng lượng chỉ 980g nhờ chất liệu Ceraluminum™, cùng nền tảng Snapdragon X mang lại thời gian sử dụng lên tới 28 giờ xem video online và 19.5 giờ với tác vụ duyệt web. Trong khi đó, Zenbook 14 (UM3406) và Zenbook S16 đều sử dụng vi xử lý tích hợp NPU chuyên xử lý AI, kết hợp thiết kế gọn nhẹ cho người dùng năng động hoặc thường xuyên làm việc với nội dung hiển thị nhiều.

Đối với các bạn sinh viên ngành kỹ thuật, đồ họa hoặc lập trình cần hiệu năng cao, các dòng laptop ASUS ROG và TUF Gaming sẽ là lựa chọn phù hợp. Từ ROG Strix G và Strix SCAR với cấu hình cực mạnh lên đến RTX 5090, đến ROG Zephyrus mỏng nhẹ với thiết kế cao cấp, hay TUF Gaming A14 - mẫu laptop gaming AI 14-inch mỏng nhẹ nhất thị trường - tất cả đều được thiết kế để cân bằng giữa hiệu năng, tính di động và giá thành hợp lý.

Người dùng có thể trực tiếp trải nghiệm các dòng laptop của ASUS tại ASUS Exclusive Store - cửa hàng trải nghiệm chính hãng của ASUS. Đây là không gian trưng bày và tư vấn toàn diện, quy tụ đầy đủ các dòng laptop mới nhất từ phổ thông đến cao cấp, được thiết kế riêng để mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho từng nhóm người dùng.

Bên cạnh đó, ASUS cũng phối hợp với các đối tác bán lẻ lớn triển khai mô hình ASUS AI Innovation Hub, nơi người dùng có thể tương tác với các tính năng AI thực tế, khám phá công nghệ mới và nhận tư vấn chuyên sâu.

Ngoài ra, ASUS cũng mang đến hơn 60 trung tâm bảo hành chính hãng và ủy quyền trên toàn quốc, hãng cũng cam kết mang đến dịch vụ hậu mãi tin cậy cho học sinh - sinh viên trong suốt quá trình sử dụng.