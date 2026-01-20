Những cổ phiếu dẫn đầu trong thương mại hóa công nghệ điện toán lượng tử

Theo UBS, những cổ phiếu này đang dẫn đầu các bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực điện toán lượng tử.

Theo đánh giá mới nhất của UBS, một số cổ phiếu niêm yết đang nổi lên như những người dẫn đầu trong hành trình thương mại hóa công nghệ điện toán lượng tử, với tiềm năng thay đổi sâu rộng các ngành từ trí tuệ nhân tạo, tài chính đến dược phẩm và an ninh mạng

Các “ông lớn” công nghệ giữ vai trò trụ cột

Trong báo cáo phân tích, UBS đặc biệt nhấn mạnh IBM như một trong những doanh nghiệp có vị thế vững chắc nhất trong lĩnh vực điện toán lượng tử. Tập đoàn công nghệ Mỹ này đã xây dựng được lộ trình phát triển rõ ràng, tập trung vào việc mở rộng quy mô hệ thống qubit và giảm tỷ lệ lỗi – hai rào cản lớn nhất hiện nay của máy tính lượng tử. IBM cũng là một trong số ít công ty đã cung cấp nền tảng điện toán lượng tử cho doanh nghiệp và giới nghiên cứu thông qua dịch vụ đám mây

Bên cạnh đó, Alphabet (công ty mẹ của Google) được UBS đánh giá cao nhờ những bước tiến kỹ thuật mang tính nền tảng của bộ phận Google Quantum AI. Google từng gây chú ý toàn cầu với các thí nghiệm chứng minh “ưu thế lượng tử” và hiện tiếp tục đầu tư mạnh vào chip lượng tử cũng như thuật toán, nhằm giải quyết những bài toán mà máy tính truyền thống gần như bất khả thi

Các doanh nghiệp “thuần lượng tử” nổi bật

Không chỉ các tập đoàn công nghệ lớn, UBS cũng chỉ ra một số doanh nghiệp thuần điện toán lượng tử (pure-play) đang đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái này.

IonQ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, nhờ theo đuổi kiến trúc trapped-ion quantum computing – một hướng tiếp cận được đánh giá có độ ổn định qubit cao và khả năng mở rộng trong dài hạn. IonQ hiện đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác thương mại và nghiên cứu, qua đó củng cố vị thế là một trong những công ty lượng tử niêm yết đáng chú ý nhất trên thị trường

Trong khi đó, D-Wave Quantum tập trung vào công nghệ quantum annealing, khác biệt so với mô hình máy tính lượng tử phổ quát. UBS cho rằng cách tiếp cận này giúp D-Wave sớm tìm được ứng dụng thực tế, đặc biệt trong các bài toán tối ưu hóa phức tạp của doanh nghiệp và công nghiệp

Một cái tên khác là Rigetti Computing, doanh nghiệp đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển chip lượng tử siêu dẫn. Dù còn đối mặt với nhiều thách thức tài chính, Rigetti vẫn được UBS xem là một phần quan trọng trong nhóm cổ phiếu tiên phong của ngành điện toán lượng tử

Điện toán lượng tử: Cơ hội dài hạn nhưng rủi ro không nhỏ

UBS lưu ý rằng, dù tiềm năng của điện toán lượng tử là rất lớn, quá trình thương mại hóa trên quy mô rộng vẫn cần nhiều năm nghiên cứu và đầu tư. Các cổ phiếu trong lĩnh vực này vì thế mang tính đặt cược dài hạn, với biến động mạnh và rủi ro cao. Tuy nhiên, trong kịch bản công nghệ lượng tử đạt được bước ngoặt về ứng dụng thực tiễn, những doanh nghiệp đang dẫn đầu hôm nay có thể trở thành người hưởng lợi lớn nhất.

Trong bối cảnh các chính phủ và tập đoàn toàn cầu gia tăng đầu tư cho công nghệ lõi, UBS cho rằng IBM, Alphabet, IonQ, D-Wave và Rigetti là những cái tên tiêu biểu phản ánh rõ nét nhất các “bước đột phá quan trọng” đang diễn ra trong lĩnh vực điện toán lượng tử