Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn là ai?

Đồng chí Vũ Hoàng Anh - Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Chiều 06/01/2026, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Từ năm 2021 đến trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, đồng chí Vũ Hoàng Anh là Vụ trưởng, thư ký và trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 2638-QĐNS/TW ngày 30/12/2025 của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thôi giữ chức Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủỷ Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Trao quyết định của Ban Bí thư, tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Lạng Sơn là địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng, một trong những “phên giậu” của Tổ quốc. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Ban Bí thư đã quyết định tăng thêm số lượng Phó Bí thư Tỉnh ủy cho tỉnh và điều động, chỉ định đồng chí Vũ Hoàng Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025–2030.

Chúc mừng đồng chí Vũ Hoàng Anh được Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Quang Dương bày tỏ tin tưởng đồng chí Vũ Hoàng Anh, với kiến thức, năng lực và kinh nghiệm công tác, sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đứng đầu là đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng chí Vũ Hoàng Anh phát huy năng lực, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần xây dựng Lạng Sơn ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao, xứng đáng với vai trò “phên giậu” của đất nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Hoàng Anh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Anh, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn bày tỏ trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm, tin tưởng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giao trọng trách giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn — vùng đất biên cương phía Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Hoàng Anh.

Trên cương vị mới, đồng chí khẳng định sẽ nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên. Đồng chí quyết tâm cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh kiên định mục tiêu phát triển: lấy kinh tế cửa khẩu làm động lực; chuyển đổi số làm đột phá; bản sắc văn hóa làm nền tảng; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia là then chốt; đồng lòng hiện thực hóa mô hình phát triển “xanh và số”, đưa Lạng Sơn trở thành cực tăng trưởng mới, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.