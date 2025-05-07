Doanh thu của nhà mạng di động toàn cầu sẽ đạt 348 tỷ USD năm 2029

Theo báo cáo mới nhất của Juniper Research, mức tăng trưởng này xuất phát từ việc các nhà mạng mở rộng nguồn thu bằng cách phát triển dịch vụ và công nghệ bên ngoài mạng lưới cốt lõi truyền thống. Hướng đi này giúp họ đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Iemlabs

Juniper Research cho biết để tận dụng tối đa tiềm năng phát triển, các nhà mạng cần ứng dụng cấu trúc linh hoạt của mạng thế hệ mới nhằm cung cấp dịch vụ phù hợp với nhiều ngành công nghiệp và quy mô doanh nghiệp khác nhau.

Báo cáo xác định hai chiến lược quan trọng để các nhà mạng khai thác tối đa cơ hội doanh thu này.

Chiến lược đầu tiên là triển khai API mạng (Network APIs), cho phép nhà mạng tích hợp chức năng viễn thông vào các ứng dụng phần mềm riêng. Juniper Research nhận định việc cung cấp quyền truy cập API theo mô hình dựa trên mức sử dụng sẽ thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào lĩnh vực viễn thông và thúc đẩy dòng doanh thu từ doanh nghiệp.

Frederick Savage, tác giả báo cáo này, cho biết: "Các nhà mạng đang phải tăng doanh thu từ cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng tôi kỳ vọng tiêu chuẩn 6G sẽ tập trung nhiều hơn vào việc tiếp cận chức năng mạng, thay vì hiệu suất. API sẽ trở thành chiến lược tạo doanh thu chủ chốt bằng cách cho phép doanh nghiệp truy cập mạng theo nhu cầu, thay vì cam kết đăng ký kết nối hàng tháng".

Chiến lược quan trọng thứ hai là mở rộng dịch vụ quản lý (Managed Services), đặc biệt khi mạng lưới ngày càng phức tạp. Dịch vụ quản lý bao gồm giám sát, bảo trì và tối ưu hóa mạng, được xem là yếu tố thiết yếu giúp các nhà mạng tối đa hóa giá trị mạng di động cho khách hàng doanh nghiệp.

Theo báo cáo, các nhà mạng cần thu hút khách hàng doanh nghiệp chi tiêu lớn bằng cách phát triển dịch vụ quản lý giải quyết các yêu cầu kết nối ngày càng phức tạp liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Xu hướng này dự kiến sẽ trở nên rõ rệt hơn khi mạng 6G được triển khai và nhu cầu về mạng tăng cao.