Theo Toyota Việt Nam cho biết, Yaris Cross và Vios tiếp tục khẳng định vị thế là hai mẫu xe được ưa chuộng nhất của Toyota với doanh số lần lượt đạt 1.080 xe và 773 xe trong tháng vừa qua. Để đáp lại sự tin tưởng của khách hàng Việt, Toyota phối hợp cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc và Công ty Tài chính Toyota Việt Nam tung ra gói ưu đãi đặc biệt.

Theo đó, nhóm xe lắp ráp trong nước gồm Vios, Veloz Cross và Avanza Premio được áp dụng chính sách "ba trong một" vô cùng hấp dẫn. Khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ miễn phí. Đáng chú ý, khách hàng mua Vios trả góp còn được hưởng lãi suất ưu đãi cực thấp chỉ 1,99%/năm, trong khi Veloz Cross và Avanza Premio cũng chỉ phải trả lãi suất từ 5,99%/năm.

Toyota Việt Nam công bố loạt ưu đãi hấp dẫn trong tháng 5

Không kém phần hấp dẫn, các mẫu xe nhập khẩu Yaris Cross và Corolla Cross cũng đồng loạt nhận được ưu đãi với mức hỗ trợ lệ phí trước bạ 50%. Cụ thể, khách hàng mua Yaris Cross sẽ được hỗ trợ từ 33-38 triệu đồng, trong khi con số này ở Corolla Cross là 41-46 triệu đồng tùy theo phiên bản. Nếu lựa chọn hình thức trả góp, khách hàng mua phiên bản xăng của hai mẫu xe này sẽ được áp dụng lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,99%/năm, còn phiên bản hybrid thậm chí còn thấp hơn với lãi suất chỉ từ 5,49%/năm.

Toyota Yaris Cross và Toyota Corolla Cross là hai mẫu xe gầm cao năng động với thiết kế trẻ trung, trang bị phong phú và an toàn hàng đầu phân khúc cùng nguồn cung ổn định. Đặc biệt, phiên bản hybrid còn giúp tiết kiệm nhiên liệu, không cần sạc điện, bảo dưỡng tương đương xe xăng và được bảo hành pin đến 150.000km.

Bên cạnh đó, Toyota còn dành tặng ưu đãi đặc biệt cho các tài xế công nghệ và dịch vụ. Cụ thể, các tài xế công nghệ Be và Grab hoặc các tài xế đang sở hữu/sử dụng xe biển vàng sẽ nhận ngay 2 triệu đồng khi giới thiệu thành công cho đồng nghiệp mua xe Veloz Cross hoặc Avanza Premio phục vụ mục đích kinh doanh.

Với hệ thống đại lý rộng khắp toàn quốc cùng sản phẩm và dịch vụ uy tín, chương trình khuyến mãi đặc biệt tháng 5 này được xem là lời tri ân chân thành của Toyota đối với khách hàng Việt Nam, đồng thời là cơ hội tốt để người tiêu dùng sở hữu xe Toyota chất lượng với chi phí tối ưu.