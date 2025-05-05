Honda Việt Nam giảm giá mạnh nhiều dòng xe trong tháng 5/2025

Honda Việt Nam giảm giá hàng loạt dòng xe trong tháng 5/2025

CR-V nhận ưu đãi cao nhất

Mẫu SUV Honda CR-V dẫn đầu chương trình khuyến mãi tháng này, với các phiên bản L và G được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60-70 triệu đồng tùy theo địa điểm đăng ký.

Phiên bản cao cấp CR-V e RS còn đi kèm gói quà tặng bao gồm 1 năm bảo hiểm chính hãng và chính sách hỗ trợ vay mua xe với lãi suất cố định 3,9% trong 12 tháng đầu. Hiện tại, giá bán của dòng CR-V dao động từ 1,029 đến 1,259 tỷ đồng.

Nhiều mẫu xe khác cũng được áp dụng ưu đãi hấp dẫn

Honda City, mẫu sedan hạng B chủ lực của hãng, cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 30-40 triệu đồng. Ngoài ra, người mua còn được tặng thêm 1 năm bảo hiểm Honda.

Đối với dòng Honda Civic, các phiên bản RS và G sản xuất năm 2024 được áp dụng gói ưu đãi kép gồm: giảm 50% lệ phí trước bạ (trị giá 50-60 triệu đồng), tặng 1 năm bảo hiểm chính hãng và hỗ trợ lãi suất vay mua xe cố định 3,9% trong 12 tháng đầu. Phiên bản Civic e RS cũng nhận được chính sách tương tự.

Mẫu MPV Honda BR-V phiên bản G không nằm ngoài danh sách khuyến mãi với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ (tương đương 45-55 triệu đồng) cùng 1 năm bảo hiểm thương hiệu Honda.

Chính sách hỗ trợ tài chính tăng cường khả năng tiếp cận

Bên cạnh các ưu đãi trực tiếp, Honda Việt Nam còn hợp tác với ngân hàng VIB và VPBank triển khai gói vay mua xe với lãi suất ưu đãi. Cụ thể, khách hàng hoàn tất thủ tục vay từ ngày 5/5 đến 31/5/2025 sẽ được áp dụng mức lãi suất cố định 3,9% trong 12 tháng đầu tiên.

Chương trình ưu đãi toàn diện này diễn ra từ ngày 2/5 đến 31/5/2025, với mức ưu đãi cụ thể được phân bổ tùy theo từng mẫu xe và phiên bản.