Gần 7.000 bạn trẻ lan tỏa văn hóa thần tượng tích cực trong Tháng Nhân đạo 2025

Đặt mục tiêu rằng mọi thành viên trong cộng đồng người hâm mộ chương trình và nghệ sĩ đều có “sân chơi” phù hợp với năng lực của mình, chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo của Anh trai “say hi” xoay quanh 4 hoạt động chính: Chạy bộ, đi bộ trực tuyến “Triệu bước chân nhân ái – Tiếp nối trang sử vàng” với mỗi 1 km được tích lũy tương ứng 1.000 đồng được góp vào Tháng Nhân đạo của Chữ Thập đỏ; Hiến máu nhân đạo với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”; Đồng hành thực hiện, xây dựng các mục tiêu nhân đạo về y tế, giáo dục và sinh kế tại vùng sâu, vùng xa ;Truyền thông sáng tạo, thúc đẩy thông điệp mỗi người đều là một tình nguyện viên nhân đạo lan tỏa yêu thương tới nhóm khán giả trẻ.

Gần 7.000 fan trẻ chung tay lan tỏa giá trị bền vững cùng chương trình "Anh trai say hi".

Khởi động từ ngày 15/4/2025, chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo đã thu hút 24 fan club của các nghệ sĩ như Muzik (fan Quang Hùng MasterD), Cừu Có Cánh (fan Captain Boy), Dopamine (fan Dương Domic), Embes (fan Negav), Darling (fan Hùng Huỳnh),… cùng 60 nhóm cộng đồng cùng ủng hộ chương trình, nghệ sĩ.

Chỉ trong 13 ngày ngắn ngủi, cộng đồng fan Anh trai say hi đã xuất sắc xếp hạng 28/147 đội trong giải chạy và lọt Top 50 đội xuất sắc nhất, được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khen thưởng.

Không dừng lại ở đó, nhiều fan còn duy trì thói quen thể thao sau khi chiến dịch kết thúc, cho thấy ảnh hưởng bền vững của các hoạt động thiện nguyện. Không khí tại các điểm hiến máu cũng trở nên sôi nổi, văn minh và giàu cảm xúc nhờ sự cổ vũ đặc trưng của văn hóa fandom trẻ trung, sáng tạo.

Hiến máu nhân đạo tại Hà Nội và TP.HCM, đóng góp 384 đơn vị máu trong hai ngày 6–7/5.

Ông Nguyễn Hoàng Ân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, nhận định: “Hoạt động của fan Anh trai say hi đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái. Không chỉ dừng lại ở con số, đây là sự truyền cảm hứng để thế hệ trẻ sống đẹp, sống có trách nhiệm.”

Tính đến ngày 9/5, tổng giá trị quyên góp của cộng đồng fan Anh trai say hi đã chạm mốc gần 150 triệu đồng, đóng góp vào mục tiêu trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo trong Tháng Nhân đạo 2025. Số tiền này sẽ được sử dụng để hiện thực hoá thành các công trình nhân đạo như xây mới/sửa chữa bếp ăn trường học, xoá nhà tạm, nhà dột nát, xây cầu, tặng thư viện, tặng bình lọc nước, học bổng, xe đạp cho học sinh.