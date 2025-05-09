Thống nhất không thu thuế TTĐB với điều hòa có công suất nhỏ hơn 18.000 BTU và trên 90.000 BTU

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi

Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày, về đối tượng chịu thuế là điều hòa nhiệt độ, hiện nay nhu cầu sử dụng điều hòa đã trở nên phổ biến để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định điều hòa nhiệt độ có công suất trên 18.000 BTU đến 90.000 BTU thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (không thu thuế với máy điều hòa có công suất nhỏ hơn 18.000 BTU và trên 90.000 BTU).

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi cũng cho biết, dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 đã nâng thuế suất đối với loại xe ô tô pick-up bằng 60% thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi có dung tích tương ứng. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, quy định này có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như môi trường đầu tư của Việt Nam.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định tăng thuế suất 3%/năm và bắt đầu áp dụng từ năm 2027 đối với xe pick-up (giảm mức tăng thuế suất và giãn lộ trình áp dụng tăng thuế so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội).

Về thẩm quyền sửa đổi bổ sung đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, Chủ nhiệm Phan Văn Mãi cho biết, các quy định liên quan đến đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế là những nội dung quan trọng của Luật, liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ nộp thuế của công dân. Do đó, để bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, UBTVQH xin tiếp thu ý kiến ĐBQH để chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng: Trường hợp cần thiết phải sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định và tổng hợp vào Báo cáo của Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.