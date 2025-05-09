AI for Good Việt Nam 2025 công bố Top 15 và Top 5 xuất sắc toàn quốc

Đây là các đội thi tiêu biểu sẽ bước vào Vòng chung kết xếp hạng quốc gia, diễn ra vào ngày 10/05/2025, với phần trình bày và bảo vệ dự án trực tiếp trước hội đồng giám khảo là các chuyên gia đầu ngành về AI, giáo dục và phát triển bền vững.

Được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu quản lý Phát triển bền vững (MSD United Way Việt Nam) và Tổ chức Giáo dục InterEdu, cuộc thi AI for Good Việt Nam 2025 là cuộc thi đầu tiên tại Việt Nam hướng đến việc ứng dụng AI vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đóng góp vào phát triển bền vững.

Phát động từ ngày 28/03/2025, cuộc thi đã thu hút gần 700 đội thi từ 45 tỉnh, thành trên cả nước gửi về hơn 450 bài dự thi hợp lệ. Các đội thi được khuyến khích sáng tạo giải pháp AI xoay quanh các chủ đề: AI vì Giáo dục, AI vì Môi trường, AI vì Người khuyết tật, AI vì Văn hóa, AI vì Từ thiện nhân đạo….

Các em học sinh tại buổi lễ phát động cuộc thi AI for Good Việt Nam 2025.

Thông qua việc khai thác tiềm năng của trí tuệ nhân tạo, các đội thi không chỉ thể hiện tư duy sáng tạo mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm xã hội và khát vọng đóng góp vào một tương lai phát triển bền vững, nhân văn.

Đặc biệt, hơn 100 đội thi Bảng Tiểu học ở lứa tuổi còn rất bé, thể hiện sự sáng tạo mạnh mẽ, cách giải quyết vấn đề xung quanh vừa hồn nhiên, vừa thiết thực. Trong khi đó, Bảng cấp THCS và THPT quan tâm nhiều đến giải pháp hữu ích, hiệu quả, bao gồm cả thử nghiệm thực tế, nhiều ý tưởng được Ban giám khảo đánh giá “có thể thử nghiệm luôn".

Chính vì thế, thay vì lựa chọn Top 10 như dự kiến ban đầu, trước chất lượng vượt trội và sự sáng tạo ấn tượng của các bài dự thi, Ban Tổ chức đã quyết định mở rộng danh sách lên Top 15 đội thi cho mỗi bảng, như một sự ghi nhận xứng đáng dành cho những nỗ lực và tinh thần xuất sắc của các đội tham gia.

Danh sách Top 5 theo từng bảng dự thi.

Từ hơn 450 bài dự thi hợp lệ từ 33 tỉnh thành phố trên toàn quốc, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra Top 15 đội thi xuất sắc nhất ở mỗi bảng, tương ứng với ba cấp học: Tiểu học, THCS và THPT, tổng số đội được vinh danh là 45 đội thi.

Từ danh sách Top 15, Ban Giám khảo đã hoàn tất vòng đánh giá chuyên sâu để lựa chọn ra Top 5 đội thi tiêu biểu nhất ở mỗi bảng. Đây là những đội thể hiện sự nổi bật toàn diện về ý tưởng, năng lực triển khai và khả năng truyền tải thông điệp một cách thuyết phục, sẵn sàng bước vào Vòng Chung kết quốc gia với kỳ vọng tạo nên những dấu ấn đặc biệt.

Đây là kết quả của quá trình đánh giá nghiêm túc và công tâm từ Hội đồng Giám khảo, nhằm tìm ra những ý tưởng có chiều sâu, tính khả thi cao và năng lực ứng dụng thực tiễn - minh chứng cho sự trưởng thành về nhận thức và tư duy công nghệ của thế hệ học sinh Việt Nam.

Vòng Chung kết quốc gia cuộc thi AI for Good Việt Nam 2025 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10/05/2025, hứa hẹn là một dấu mốc quan trọng, nơi những ý tưởng xuất sắc nhất được tỏa sáng và lan tỏa mạnh mẽ giá trị của công nghệ tử tế.

Từ phía Hội đồng Giám khảo, PGS.TS Nguyễn Gia Như - Hiệu trưởng Trường Khoa học Máy tính, Đại học Duy Tân cũng bày tỏ sự đánh giá cao: “Các dự án tại AI for Good Việt Nam 2025 của học sinh THPT từ ba miền Bắc, Trung, Nam đã tỏa sáng với sự sáng tạo cao và tiềm năng vượt trội trong ứng dụng AI để giải quyết các thách thức xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Những ý tưởng đa dạng, không chỉ phản ánh tư duy đổi mới mà còn thể hiện sự am hiểu ấn tượng về công nghệ AI và ý thức trách nhiệm sâu sắc của các em đối với cộng đồng. Tôi thực sự khâm phục tinh thần học hỏi và năng lực sáng tạo của các em học sinh. Những dự án này không chỉ là thành quả dự thi mà còn là minh chứng sống động cho tài năng của thế hệ trẻ Việt Nam, hứa hẹn góp phần định hình một tương lai bền vững và tốt đẹp hơn thông qua công nghệ AI.”

ThS. Ngô Thị Hồng - Giảng viên Môn khởi nghiệp, Cao đẳng Kỹ Nghệ II và Đại học Văn Lang, chia sẻ: “Thật bất ngờ và đầy cảm hứng khi chứng kiến những ý tưởng khởi nghiệp từ các “start-up nhí” khối Tiểu học, THCS và THPT - các em không chỉ sáng tạo mà còn nghĩ đến giải pháp cho xã hội. Đây chính là thế hệ dẫn dắt tương lai của Việt Nam.

Các đội lọt vào Top 5 của mỗi bảng thi sẽ tiếp tục hành trình của mình tại Vòng Chung kết xếp hạng quốc gia với phần phỏng vấn trực tiếp cùng Hội đồng Giám khảo Chung kết. Đây là cơ hội quan trọng để các em học sinh trình bày ý tưởng, thể hiện tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, và năng lực sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề xã hội thông qua công nghệ AI - đúng với tinh thần “AI vì cộng đồng” mà cuộc thi hướng tới.

Bảng THPT

Cuộc thi không chỉ góp phần phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực AI, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của giáo dục phổ thông trong việc định hình tương lai bền vững cho Việt Nam bằng chính trí tuệ, khát vọng và tinh thần đổi mới của thế hệ học sinh hôm nay.

Vòng Chung kết quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 10/5/2025, theo hình thức phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng giám khảo - nơi các đội thi trình bày, bảo vệ giải pháp và thể hiện tư duy phản biện, kỹ năng công nghệ, tinh thần làm việc nhóm.

Lễ công bố kết quả và trao giải toàn quốc dự kiến được tổ chức vào ngày 20/5/2025.