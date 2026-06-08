Ngày 6/6, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026 và Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (06/6/1941-06/6/2026).

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà đã tới dự và phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và sự tin tưởng sâu sắc đối với người cao tuổi. Người luôn căn dặn: “Tuổi già nhưng chí không già, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh”. Lời dạy đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ NCT Việt Nam sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích và tiếp tục cống hiến cho gia đình, cho quê hương, cho đất nước”.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng nhận định đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thách thức mới. Trong bối cảnh đó, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT ngày càng cấp thiết. Phó Thủ tướng đồng thời ghi nhận hiệu quả và sự lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” những năm qua.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội NCT Việt Nam và các cơ quan liên quan cần phát huy mạnh mẽ vai trò của NCT trong phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương NCT tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái “kinh tế bạc” tại Việt Nam; phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa; tạo điều kiện để NCT tiếp tục phát huy vai trò, bản lĩnh, kinh nghiệm và trí tuệ, tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến…, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng: “Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 85 năm, với trí tuệ, uy tín, bản lĩnh, tâm huyết của mình, NCT Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong gia đình và xã hội; tiếp tục là điểm tựa của cộng đồng, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình dẫn lời Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt các điển hình tiêu biểu NCT toàn quốc chiều ngày 05/6: “… Một NCT sống mẫu mực có thể làm yên một gia đình. Một NCT có uy tín có thể làm thuận một cộng đồng. Một NCT còn đau đáu việc nước, việc dân có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ”.

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “Đây là tầm nhìn chiến lược có chiều sâu lịch sử, văn hóa, có khát vọng trường tồn dân tộc, là thông điệp của Đảng, Nhà nước hướng về các bậc cao niên đại lão ái quốc. NCT nước nhà vô cùng tự hào, nguyện một lòng son sắt với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân, cùng con cháu, cộng đồng, xã hội giữ cho non sông “nghìn thuở vững âu vàng””.

Phó Thủ tướng và các đại biểu chúc mừng người cao tuổi tiêu biểu - Ảnh: VGP

Trong khuôn khổ hội nghị, 169 NCT và các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2026 được vinh danh. Đây là những tấm gương nhà giáo, thầy thuốc, nhà khoa học, nghệ nhân, doanh nhân, cán bộ cơ sở..., dù tuổi đã cao nhưng không ngừng cống hiến cho khát vọng phồn vinh của đất nước.

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Đây là sự ghi nhận đóng góp của Hội Người cao tuổi Việt Nam khi không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo đời sống hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NCT.