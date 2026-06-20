Ngày 19/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động Cuộc thi viết “Mô hình kinh tế bạc tiêu biểu và sáng tạo” năm 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Lam cho biết Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh trên thế giới. Đây vừa là thách thức đối với hệ thống an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi, vừa mở ra những cơ hội phát triển mới cần được khai thác hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, người cao tuổi không chỉ là nhóm đối tượng cần được chăm sóc mà còn là nguồn lực quan trọng của xã hội với bề dày tri thức, kinh nghiệm và khả năng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Lam thông tin về ý nghĩa cuộc thi viết - Ảnh: VGP

“Cần thay đổi tư duy từ góc nhìn coi già hóa dân số là gánh nặng sang nhận thức người cao tuổi là một nguồn lực cho phát triển”, ông Nguyễn Lam nhấn mạnh.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người cao tuổi, trong đó hơn 9 triệu người đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và trang trại. Nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp do người cao tuổi làm chủ đã tạo việc làm, thu nhập và đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, hàng chục nghìn nhà khoa học, chuyên gia và trí thức cao tuổi vẫn đang tiếp tục tham gia nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, chuyển giao tri thức và phát triển cộng đồng.

Tại chương trình, đại diện Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi được triển khai nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế; phát hiện, tôn vinh những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; đồng thời khuyến khích các sáng kiến ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo sinh kế bền vững cho người cao tuổi.

Theo đó, phát triển kinh tế bạc được xác định là giải pháp mang tính chiến lược và nhân văn, hướng tới xây dựng một xã hội già hóa chủ động, khỏe mạnh và bền vững. Kinh tế bạc không chỉ bao gồm các sản phẩm, dịch vụ dành cho người cao tuổi mà còn là hệ sinh thái có sự tham gia của chính người cao tuổi, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tìm kiếm và giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh sáng tạo; các sản phẩm, dịch vụ phục vụ người cao tuổi; cũng như những mô hình do người cao tuổi làm chủ hoặc tham gia vận hành hiệu quả.

Đối tượng tham gia gồm các Hội Người cao tuổi các cấp, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do người cao tuổi làm chủ hoặc kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ dành cho người cao tuổi; cùng các cá nhân là hội viên người cao tuổi, cán bộ Hội, chuyên gia, nhà khoa học và những người quan tâm đến lĩnh vực kinh tế bạc.

Tác phẩm dự thi tập trung vào ba nhóm nội dung chính gồm: gương sáng người cao tuổi làm kinh tế; các mô hình dịch vụ kinh tế bạc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng, giáo dục, tài chính, công nghệ; và các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế bạc tại địa phương hoặc trên phạm vi toàn quốc.

Ban Tổ chức yêu cầu các tác phẩm phản ánh người thật, việc thật, chưa từng đạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia. Hình thức thể hiện có thể là bài phản ánh, ký sự, ghi chép hoặc bài bình luận, hiến kế với dung lượng từ 800 đến 2.500 từ.

Các tác phẩm sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí về tính thực tiễn, tính sáng tạo, khả năng lan tỏa và hình thức thể hiện. Những mô hình có hiệu quả cao, khả năng nhân rộng hoặc các ý tưởng mới trong phát triển sản phẩm, dịch vụ dành cho người cao tuổi sẽ được ưu tiên xem xét.

Cuộc thi có cơ cấu gồm 5 giải A, 7 giải B, 10 giải C và 20 giải chuyên đề, khuyến khích dành cho các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, bài viết truyền cảm hứng, tập thể có nhiều bài tham gia và các tác phẩm chất lượng.

Thời gian nhận bài dự thi kéo dài đến hết ngày 30/9/2026. Các tác phẩm đạt giải sẽ được tuyển chọn, biên tập thành kỷ yếu và đăng tải trên các ấn phẩm, website cùng các kênh truyền thông của Hội Người cao tuổi Việt Nam nhằm lan tỏa những giá trị tích cực của kinh tế bạc trong cộng đồng.