Ngày 6/6, tại Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Phát động Quốc gia hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới”, “Ngày Đại dương thế giới”, “Tháng hành động vì môi trường” và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”; phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Tham dự lễ phát động có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ phát động.

Lễ phát động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ biển và hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trong việc thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Phát biểu phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại lễ phát động.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình không xả rác bừa bãi ra môi trường; hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần; tiết kiệm điện, nước sinh hoạt; trồng và chăm sóc cây xanh; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường; giữ gìn “nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”; phân loại rác tại nguồn; xây dựng cảnh quan, không gian xanh; xây dựng gia đình xanh - sạch - đẹp, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.

Mỗi khu dân cư, xã, phường, đặc khu phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, không để rác thải tồn đọng, không để bãi rác tự phát; làm sạch đẹp đường làng, ngõ xóm, tuyến phố; hình thành các tuyến đường xanh, ngõ phố, khu phố xanh, tổ liên gia xanh, cụm dân cư xanh, kiểu mẫu. Phát huy vai trò nòng cốt, duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức tốt việc thu gom, xử lý rác thải; hình thành, phát triển các tuyến phố, đường liên thôn, liên xã, cánh đồng, kênh, mương, dòng sông, hồ nước, bãi biển, nơi công cộng, cơ sở tôn giáo, tụ điểm văn hóa xanh, sạch, đẹp.

Nghi thức phát động phong trào “Toàn dân chung tay BVMT, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gương mẫu chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; đổi mới công nghệ, giảm phát thải; giữ gìn môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy các sáng kiến, giải pháp hay về bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học là những vấn đề lớn, mang tính toàn cầu, đã và đang làm thay đổi các hệ sinh thái tự nhiên, tác động đến đời sống kinh tế-xã hội, trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định, Việt Nam đang nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức nghiêm trọng này, hướng đến mục tiêu xây dựng một hành tinh khỏe mạnh, đáng sống; đồng thời tận dụng cơ hội đưa đất nước phát triển theo hướng “xanh”, bền vững, hiện thực hoá mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Phó Thủ tướng cho biết, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, phát triển bền vững kinh tế biển luôn là vấn đề trọng tâm trong các chủ trương, chính sách, chương trình nghị sự của Đảng, Nhà nước. Phó Thủ tướng đồng thời ghi nhận những chuyển biến tích cực của trong cộng đồng về nhận thức và phong trào hành động bảo vệ môi trường. Dù vậy, theo Phó Thủ tướng, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, còn diễn biến phức tạp. Điều đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tư duy và hành động.

Các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như ra quân làm sạch bãi biển Cửa Lò, trồng cây xanh sau Lễ phát động.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đặc biệt, bảo vệ môi trường phải được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương.

Bên cạnh đó, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường; xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Tập trung phát triển bền vững kinh tế biển, đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị biển quốc gia theo hướng hiện đại, xanh và hội nhập.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: “Xây dựng một Việt Nam “xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn” phải bằng hành động cụ thể, bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Bảo vệ môi trường hôm nay chính là bảo vệ tương lai của đất nước, bảo vệ cuộc sống của các thế hệ mai sau”.