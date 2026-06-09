Khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp điện, tác động ra sao? Tuy nhiên, công ty khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh hiện vẫn được tổ chức và triển khai bình thường theo quy định của pháp luật.

Khởi tố lãnh đạo PECC3, doanh nghiệp khẳng định hoạt động vẫn bình thường

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 cho biết ngày 8/6 đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước, Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, việc công bố được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin đối với doanh nghiệp đại chúng.

Công ty đồng thời khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh hiện vẫn được tổ chức và triển khai bình thường theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin phát sinh liên quan theo đúng quy định.

Việc ba lãnh đạo chủ chốt cùng bị khởi tố thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bởi đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình điện và năng lượng, tham gia nhiều dự án hạ tầng quan trọng.

Chuỗi vụ việc liên tiếp đặt ra yêu cầu siết quản trị doanh nghiệp

Đây không phải trường hợp cá biệt trong lĩnh vực tư vấn và xây lắp điện.

Trước đó, ngày 21/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo ông Nguyễn Chơn Hùng cùng bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Trước nữa, Chủ tịch HĐQT PC1 Trịnh Văn Tuấn cùng sáu lãnh đạo, cán bộ quản lý doanh nghiệp cũng bị khởi tố với các cáo buộc tham ô tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực liên tiếp vướng vòng tố tụng cho thấy yêu cầu tăng cường kiểm soát nội bộ, minh bạch tài chính và nâng cao trách nhiệm của người quản lý đang trở thành vấn đề cấp thiết đối với các doanh nghiệp tham gia đầu tư, tư vấn và xây dựng hạ tầng điện.

Ở góc độ thị trường, những diễn biến này có thể tạo áp lực ngắn hạn đối với tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp nhanh chóng công bố thông tin và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục được xem là yếu tố giúp hạn chế rủi ro gián đoạn đối với các dự án đang triển khai.

Các chuyên gia cho rằng cùng với năng lực chuyên môn, hệ thống quản trị minh bạch, cơ chế kiểm soát tài chính và tuân thủ pháp luật sẽ ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, nơi phần lớn dự án có quy mô vốn lớn và liên quan trực tiếp đến lợi ích công cộng.